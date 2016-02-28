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Farklı, aykırı ve zarif bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Müstakil ev Beton Gri
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Homify'da bu gün Almanya'nın Hamburg şehrinde aykırı bir tasarıma sahip bahçeli ve zarif bir eve misafir oluyoruz. Etkileyici mimarisi, çekici ve zarif görüntüye sahip olan bu ev, iyi bir proje ve çalışmanın sonucundan meydana gelmiştir. Yeniden inşa edilen bu aile evi, mimar Witte tarafından projelendirilmiş, tasarlanmış ve uygulanarak aile dostu bir ev haline getirilmiştir. Hansa bölgesinin eteklerinde yer alan yuvarlak mimarisi, büyük pencereleri, yuvarlak meydan şeklindeki bahçesi ile hayran kalacağınız bir evdir. Evi ziyaret ettiğinizde; iç cephenin de dış cephe gibi özenli bir çalışma ile şık ve estetik bir şekilde dekore edildiği ve her türlü ayrıntı detayları ile düşünülüp yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak uygulama yapıldığını göreceksiniz.

Bahçenin zarafeti

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Müstakil ev Beton Gri
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Ev iki katlı planlanırken geniş bir bahçe alanı planlanarak evin bahçe büyüklük oranı iyi bir şekilde planlanmış.  Evin duvarlarında yer alan çapraz ve büyük cam paneller, bahçenin evin içerisindeymiş gibi görünmesini sağlıyor. Mimari yapının güzelliği ile bahçe birleştiğinde ortaya davetkar, samimi,  ve hayranlık uyandıran bir ev çıkıyor. Bahçe içerisinde üzeri açık bir oturum alanı yapılarak yaz ve bahar aylarında bahçe keyfi yapılabilecek bir alan oluşturulmuş. Zevkli bir şekilde dekore edilen bahçe muhteşem bir görselliğe sahip olmuş.

Merdiven estetiği

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Evin alt katı ile üst katı arasında ulaşımı sağlayan merdiven hem tasarımı hem de görünümü ile estetik bir şekilde dekore edilmiş. Geleneksel olarak ahşaptan yapılan merdiven dar metal çubuklar ile çevrelenen korkuluklar ile güvenlik hat safhada düşünülmüş. Nötr duvarlar ile çevrili koridor içinde göze batmayan, dekorasyon içinde kendini gösteren ve ulaşımı sağlayan estetik merdiven aynı zamanda zemin döşemesi ile aynı renklere sahip olduğundan renk bütünlüğüne katkı da sağlamış.

Yaşam alanı

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Evin yaşam alanı olarak düşünülen bölümü zemin katta geniş bir oturum alanı ile sağlanmış. Geniş cam duvarlar bahçe manzarasını oturma alanına taşırken, doğal gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlıyor. Özel olarak yapılan şık bir şömine ile konfor, tasarım şıklığı modernizm birleştirilerek özel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Aerodinamik tasarım ile ev sahiplerinin yaşam kalitesine katkı sağlanmış. Modern bir şömine tercih edilerek oturma odası şeklinde kullanıldığında dekorasyonun kolay yapılabilmesi düşünülmüş ve şık bir tasarım yapılmış.

Galeri

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Modern Koridor, Hol & Merdivenler Metal Beyaz
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Ev içerisinde bir galeri alanı tasarlanarak üst kat ile alt kat arasında bir alan oluşturulmuş. Galeri kısmı demir korkuluklar ile çevrelenmiş ve güvenlik sağlanmış.  İç tasarım ile uygun bir şekilde tasarlanan galeri, evin mimari yapısı içinde hoş görünen ve göze batmayan bir yapı olarak düşünülmüş. Üst katta özel bir ışıklık yapılarak gün ışığının içeri girmesi sağlanmış ve galeri aracılığı ile alt kata da ulaşması amaçlanmış.

Dış mimari

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Modern Evler Ahşap Gri
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Evin iç güzellikleri ve tasarım harikalarından sonra dış mimarisi de hem çok farklı bir mimari olarak hem de şık ve zarif bir mimari olarak insanı mest ediyor. Bir tarafı geleneksel mimariye göre dikdörtgensel bir tarafı da modern mimari tarzında yuvarlak olarak tasarlanıp uygulanmış olan bu ev cam bölmeler ile ekstra şık bir görünüm sağlıyor. Kış aylarında karın beyaz görüntüsü içinde eviniz bir yıldız şeklinde parlıyor. Ahşap çatısı ve yuvarlak bölümün ahşap kaplaması ile şık bir görünüme sahip bu ev aynı zamanda modern yapı malzemeleri ile donatıldığı için kış aylarının soğuklarına karşı da dirençli bir evdir.

Orman içerisinde modern ve konforlu bir ev!
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