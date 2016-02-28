Farklı, aykırı ve zarif bir ev

Evin iç güzellikleri ve tasarım harikalarından sonra dış mimarisi de hem çok farklı bir mimari olarak hem de şık ve zarif bir mimari olarak insanı mest ediyor. Bir tarafı geleneksel mimariye göre dikdörtgensel bir tarafı da modern mimari tarzında yuvarlak olarak tasarlanıp uygulanmış olan bu ev cam bölmeler ile ekstra şık bir görünüm sağlıyor. Kış aylarında karın beyaz görüntüsü içinde eviniz bir yıldız şeklinde parlıyor. Ahşap çatısı ve yuvarlak bölümün ahşap kaplaması ile şık bir görünüme sahip bu ev aynı zamanda modern yapı malzemeleri ile donatıldığı için kış aylarının soğuklarına karşı da dirençli bir evdir.