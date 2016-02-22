Geri dönüştürülmüş malzemelerden mobilya elde etmenin yolları nelerdir ?

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmanın sayısız olumlu tarafı vardır. Bu tarz malzemeler kullanarak, her yıl çöpe giden malzeme miktarınızı kolayca azaltabilirsiniz. Ayrıca, yeni ve çeşitli mobilyalar için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları azaltmanın kolay bir yolu da geri dönüşümden elde edilmiş bu tarz malzemeleri kullanmaktır. Bu sayede, hem bütçenizin dekorasyon için ayırdığınız dilimi kolayca küçültebilirsiniz hem de eski mobilyalarınızı yaratıcılığınız ile birleştirerek size ait bir dekorasyon yaratabilirsiniz.

Eski mobilyalarınızı atmak yerine akıllıca kullanarak oldukça farklı ve şık mobilyalar üretmek pekala mümkün. Fakat bunun için nelere dikkat etmek gerekir ? İşte bu yazımızda bu konuya dair fikirlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken, farklı mobilyalar üzerinden gideceğiz. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, genel olarak 'kendin yap' konseptine sahip projeler içeren kendin yap kategorisini ziyaret edebilirler…