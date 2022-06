Geri dönüştürülmüş malzemelerden mobilya elde etmenin yolları nelerdir ?

Geri dönüşüm için her zaman kesme, biçme, yapıştırma gibi aşamalar zorunlu değildir. Kimi zaman oldukça basit bir biçimde, elinizdeki eski eşyalardan harika sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin, yeni ve başarılı bir boya, eski eşyalarınız, mobilyalarınız ve duvarınız için hala harika sonuçlar doğurma potansiyeli taşır. Bu tarz boyama işlemlerini, neredeyse her türlü eski mobilyaya uygulamak mümkündür. Örneğin, evinizin içinde eski bir ahşap dolap, aşınmış ve hasar görmüş bir görüntüye neden olabilir. Fakat başarılı bir boyama, bu tarz bir ahşap dolaba tabiri caizse adeta yeni bir soluk getirecektir. Fakat şunu da belirtmek gerekir, bu tarz boyamaları her türlü mobilyada uygulamak pek de mümkün değildir. Özellikle, farklı yüzeyler farklı boyamaları gerektirir. Bu açıdan, farklı mobilyalarınız için farklı boyama tekniklerini tercih etmeniz yerinde olacaktır. Bugünlerde, bu konuya dair karşınıza sık sık çıkma potansiyeli taşıyan örneklere bakacak olursanız, hakim olan modanın eski mobilyaları kireçle boyamak üzerine olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca bu tarz boyamalar, özellikle mobilyalarda daha az uğraş vermenizi sağlayacaktır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, bu tarz boyamalar çabuk yıpranan mobilyaların boyanmalarında pek de elverişli değildir.