Geri dönüştürülmüş malzemelerden mobilya elde etmenin yolları nelerdir ?

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmanın sayısız olumlu tarafı vardır. Bu tarz malzemeler kullanarak, her yıl çöpe giden malzeme miktarınızı kolayca azaltabilirsiniz. Ayrıca, yeni ve çeşitli mobilyalar için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları azaltmanın kolay bir yolu da geri dönüşümden elde edilmiş bu tarz malzemeleri kullanmaktır. Bu sayede, hem bütçenizin dekorasyon için ayırdığınız dilimi kolayca küçültebilirsiniz hem de eski mobilyalarınızı yaratıcılığınız ile birleştirerek size ait bir dekorasyon yaratabilirsiniz.
Eski mobilyalarınızı atmak yerine akıllıca kullanarak oldukça farklı ve şık mobilyalar üretmek pekala mümkün. Fakat bunun için nelere dikkat etmek gerekir ? İşte bu yazımızda bu konuya dair fikirlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken, farklı mobilyalar üzerinden gideceğiz. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, genel olarak 'kendin yap' konseptine sahip projeler içeren kendin yap kategorisini ziyaret edebilirler…
Başlıkta da bahsettiğimiz üzere, paletler oldukça işlevseldirler. Fakat onların bu denli sık kullanılmasının asıl sebeplerinden biri de, paletlerin kolayca geri dönüştürülebilir oluşudur. Aslında fark etmeseniz de, yüzlerde hatta binlerce mobilya, geri dönüştürülmüş paletlerden elde edilmektedir. Kahve masaları, divan ya da sedir gibi mobilyalar, kanepeler, banklar, şarap rafları ve dolaplar… Tüm bu mobilyaların yapım süreçlerinden en az birinde paletler üretime dahil olmaktadır. Diğer yandan, giderek büyüyen ve insanlara dekorasyon anlamında kendi fikirlerini beyan etme şansı veren 'kendin yap' endüstrisi sayesinde, birçok farklı ve şık ev dekoru ile mobilyalar da paletlerden elde edilmektedir. Bu eski ahşaplar, evinizde şık bir masa ve çekmece yapma konusunda da size oldukça yardımcı olabilir…
Eski bir banyo küvetinden yeni bir koltuk yaratma fikri oldukça heyecan verici, değil mi ? Eski banyo küvetleri, çoğu zaman görsel açıdan sizi rahatsız eder. Uzun kullanım süresi sonucunda deforme olan banyo küveti, banyo dekorasyonunuz için eğreti bir unsur haline gelebilir. Tüm yenileme çabalarınıza rağmen, banyo küvetinizin umutsuz vaka haline gelmesi de pekala olası. Fakat tüm bunlara rağmen, eski banyo küvetinizi akıllıca kullanmanız mümkündür. Eski bir banyo küvetinden yeni bir koltuk yaparken ilk olarak dikkat etmeniz gereken, demirin paslanmamış olduğundan emin olmak. Aksi takdirde, istenmeyen senaryolara sebep olabilirsiniz. Diğer yandan, eski banyo küvetiniz koltuk olmak için fazla ağır olabilir. Böyle durumlarda, küveti farklı ölçülerde kesebilirsiniz. Ayrıca, küvetin yanlarında veya alt kısmında bulunan eklentileri sökmek de ağırlıktan biraz olsun kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken şey, dekorasyonunuza uygun kumaş türünü ve rengini tespit etmek. Kulağa oldukça kolay gelse de, kesme ve biçimlendirme işlemleri birkaç gününüzü alabilir…
Bir an için durup düşündüğünüzde, evinizdeki dolapların hiçbir zaman yeterli gelmeyeceğini anlarsınız. Her zaman yeni bir dolap veya depolama alanı için ihtiyaç vardır… Hal böyle olunca, bu tarz ihtiyaçları azami maliyet ile karşılamak elzem hale gelir. Bunun için en ideal yol da, hiç şüphesiz eski eşyaları kullanarak yeni bir dolap yapma fikridir. Eskimiş tüplerden, tanklardan ya haznelerde dolap yapma fikri, oldukça az rastlanır bir fikirdir. Sıra dışı olmalarının yanı sıra, aynı zamanda oldukça kullanışlı bir yapıya da sahiptirler. Bu tür eski tüplerden ve hazneler, yaratıcı biçimde oldukça şık bir dolap yaratmak için kesmek, yapıştırmak ya da boyamak için birkaç farklı araç gerece ihtiyacınız bulunmakta. Ayrıca, bu tarz bir dolapta ne tür eşyalarınızı bulunduracağınız da yapım sürecini etkileyen diğer etmenlerden. Çünkü bu husus, dolabınızın genişliğini, yüksekliğini ve raf sayısını belirleyecek, dolabınız içerisine koyacağınız eşyalara göre bölümlenecek…
En az aksesuarla ve çevre ile iç içe yaşamanın en ideal yaşam biçimi olduğuna inanan insanlar için, konteyner evler oldukça ilgi çekici bir seçim olabilir. Başlangıçta konteynerde yaşama fikri oldukça garip gelebilir, fakat sağladığı faydalar göz önüne alınırsa bu fikrin hiç de yabana atılmayacağı ortadadır. Ayrıca, ismi konteyner olsa da, oldukça şık bir biçimde dizayn edilmiş ve tüm gündelik işlerinizi yapmanıza yardımcı olacak biçimde şekillendirilen konteyner evlere rastlamanız oldukça olasıdır. Eski eşyalardan yeni bir takım şeyler yaratma konusunda, bu tarz konteyner evlerin de söz hakkı -özellikle son yıllarda- epey büyüktür. Bu tarz eski konteynerlerden yeni bir yaratma fikri, oldukça eşsiz ve sıra dışıdır. Ayrıca, konteynerin sahip olduğu karakteristik boyutlar, size konteynerin içinde farklı farklı odalara sahip yaşam alanları yaratmanız konusunda da oldukça yardımcı olabilir. Fakat konteyner bir ev fikri için, zorunlu olan bir takım adımlar vardır. Buna göre, ilk olarak yerel belediyeden bu konuda izin almanız gerekir. Ayrıca, konteyner ev inşası için bir takım farklı uzmanların görüşüne ihtiyacınız var. Ayrıca, yalıtım, ısıtma, havalandırma, su ve elektrik tesisatı gibi birçok farklı konuda da araç ve gereçlere ihtiyacını bulunmakta. Eğer tüm bunları göze alıyorsanız, SK Architectural imzalı bu konteyner ev gibi bir eve sahip olma şansınız var.
Eşyalar eskise de, ihtiyaçlar eskimez. Ayrıca, eskimeye başlayan mobilyanız yerine hemen yeni bir mobilya almak, çoğu zaman o kadar da gerekli değildir. Üstelik, bu tarz bir yeni mobilyanın, maddi durumunuz üzerine yükü de dikkate değer orandadır. İşte tüm bunları göz önüne alacak olursanız, evinizde eskiyen dolaplar ve kitaplıklar için yeni bir mobilya almaktansa, elinizde eski mobilyaları en iyi şekilde değerlendirerek bu ihtiyacınızı karşılamanız gerektiğini kolaylıkla fark edeceksiniz. Bu konuda tek ihtiyaç duyacağınız şey ise birazcık yaratıcılık. Ancak bu sayede, çok az şey kullanarak yeni bir şey üretebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, eski ve yıpranmış çekmeceler raf yapmak için idealdir. Diğer yandan, kırılmış ya da eskimiş bir sandalye, ufak tefek eşyalarınız için oldukça şık bir dolap olabilir. Ayrıca, karton kutular çekmeceler için ayraç görevini oldukça iyi biçimde görebilir. Bu örnekte ise, eski ve yıpranmış olan metal bir benzin bidonu, menteşeler ve ahşap raflar sayesinde oldukça göz alıcı bir görüntüye sahip olan mini bir dolap olmuş.
Geri dönüşüm için her zaman kesme, biçme, yapıştırma gibi aşamalar zorunlu değildir. Kimi zaman oldukça basit bir biçimde, elinizdeki eski eşyalardan harika sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin, yeni ve başarılı bir boya, eski eşyalarınız, mobilyalarınız ve duvarınız için hala harika sonuçlar doğurma potansiyeli taşır. Bu tarz boyama işlemlerini, neredeyse her türlü eski mobilyaya uygulamak mümkündür. Örneğin, evinizin içinde eski bir ahşap dolap, aşınmış ve hasar görmüş bir görüntüye neden olabilir. Fakat başarılı bir boyama, bu tarz bir ahşap dolaba tabiri caizse adeta yeni bir soluk getirecektir. Fakat şunu da belirtmek gerekir, bu tarz boyamaları her türlü mobilyada uygulamak pek de mümkün değildir. Özellikle, farklı yüzeyler farklı boyamaları gerektirir. Bu açıdan, farklı mobilyalarınız için farklı boyama tekniklerini tercih etmeniz yerinde olacaktır. Bugünlerde, bu konuya dair karşınıza sık sık çıkma potansiyeli taşıyan örneklere bakacak olursanız, hakim olan modanın eski mobilyaları kireçle boyamak üzerine olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca bu tarz boyamalar, özellikle mobilyalarda daha az uğraş vermenizi sağlayacaktır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, bu tarz boyamalar çabuk yıpranan mobilyaların boyanmalarında pek de elverişli değildir.