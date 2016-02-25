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Büyük fikirlere sahip küçük bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Evler
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Küçük boyutu, kompakt dizaynı, lüks dekorasyonu ile homify sizleri büyük fikirler ile tasarlanmış 113 metre karelik küçük bir eve götürüyor. Kentsel alanlarda çok nadir bulunan tepe arazileri üzerinde kurulu olan bu ev, Luxhaus tarafından projelendirilerek uygulanmış, şık bir aile evi şeklinde tasarlanmıştır. Bu aile evi tasarımında sahipleri tarafından istenilen bütün yüksek taleplere cevap verilmiş,  yaşam ve geleceğe yönelik teknolojik tasarımlar, yaşam kalitesini yükseltecek uygulamalar, akıllı teknolojiler ile bezeli bir şekilde uygulanmıştır. Bu hali ile küçük boyutlarına rağmen büyük fikirleri ve uygulamaları barındıran bir ev olarak karşımıza çıkan ve doğa içinde doğal bir ev halinde bizi karşılayan aile evini mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Bauhouse stili

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin çatısı bindirme çayı yerine düz bir çatı şeklinde tasarlanmış, ikinci kat şeklinde düşünülen yaşam alanı kendi içinde uyumluluk sağlayacak şekilde bir çatı tasarımına sahip olarak düşünülmüş. Düz ve kübist tasarımı ile tamamen modern mimariye sahip olan bu ev, renk ve ton seçimleri ile hem pencereler hem de doğa manzarası içinde uyumlu bir şekilde durmaktadır. Evin bahçe alanı da kendisi gibi küçük bir alan olarak seçilmiş, çimlendirme ile doğallığı artırılarak beyaz duvarların önünde ön plana çıkması sağlanmıştır.

Akıllı depolama fikirleri

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin boyutları küçük olduğu  için özel depolama alanları düşünülerek merdiven altı gibi kullanılmayan ölü alanlar özel tasarımlara sahip depolama alanları olarak düşünülmüş.Merdiven altı yanında ev içerisinde bulunan bir çok ölü alan sofistike bir şekilde depolanabilir alan haline getirilerek küçük boyutlu evin her yanı fonksiyonel olarak kullanılabilir hale getirilmiş. Optimal yaşam alanı oluşturularak mobilyaların daha fonksiyonel kullanılması ve daha az yer kaplaması sağlanmış. Günlük ihtiyaçların önem sırasına göre özel depolama alanları yapılmış.

Yaşam alanı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasının bir duvarı büyük bir cam duvar şeklinde dekore edilmiş, sofistike bir teknoloji ile donatılarak buzlanmaya kaşı önlem alınmış.Ayrıca güneş ve rüzgar sensörü aracılığı ile jaluzinin otomatik olarak eğim alma özelliği bir arada kullanılarak oturma odasının ideal güneş,i ve rüzgarı alması sağlanmış. Tüm teknik detaylar şık bir şekilde kamufle edilerek hem teknolojik bir yaşam alanı oluşturulmuş hem de evin şık bir şekilde dekore edilmesi sağlanarak teknolojik bir ev olması sağlanmış. Zemin bakteri tutmayan özel bir tesfiye zemin malzemesi ile kaplanarak  kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturulmuş.

Mutfak

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Mutfak açık bir şekilde dekore edilerek oturma alanı ile birlikte bir yaşam alanı içinde kullanılabilir hale getirilmiş. Mat renkler ve kaplamalar tercihe edilerek resimdeki gibi nötr ama şık bir mutfak oluşturulmuş. Pencere ile doğal havalandırma sağlanarak gün ışığından yararlanılmış. Aydınlatma elemanının dışı da mutfak rengine boyanarak uyumluluk sağlanmış.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evin yatak odası özel bir aydınlatma sistemi ile tasarlanarak  ortaya farklı ve özel bir yatak odası çıkarılmış. Yatak başı duvarında noktasal aydınlatma sistemi tercih edilerek  masif ahşap üzerinde estetik bir aydınlatma yapılmış. Baş ucu komidini yine ahşaptan askı şeklinde düşünülmüş ve küçük yatak odası optimal bir şekilde dekore edilerek maksimum konfora sahip olunması sağlanmış.

Modern banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin banyo bölümü hem modern hem de teknolojik bir şekilde tasarlanmış, konforlu bir banyo ortaya çıkarılmış. Köşe küvet konsepti ile birlikte duş kabini bir arada dekore edilmiş, sade bir düzende dekore edilen banyo modern bir banyo haline getirilmiş. Aydınlatma sistemi germe tavan içine gizlenerek estetik bir aydınlatma sağlanmış. Pencere iel doğal havalandırma oluşması sağlanarak mutfakta nem ve küf oluşması engellenmiş.

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