Büyük fikirlere sahip küçük bir ev

Oturma odasının bir duvarı büyük bir cam duvar şeklinde dekore edilmiş, sofistike bir teknoloji ile donatılarak buzlanmaya kaşı önlem alınmış.Ayrıca güneş ve rüzgar sensörü aracılığı ile jaluzinin otomatik olarak eğim alma özelliği bir arada kullanılarak oturma odasının ideal güneş,i ve rüzgarı alması sağlanmış. Tüm teknik detaylar şık bir şekilde kamufle edilerek hem teknolojik bir yaşam alanı oluşturulmuş hem de evin şık bir şekilde dekore edilmesi sağlanarak teknolojik bir ev olması sağlanmış. Zemin bakteri tutmayan özel bir tesfiye zemin malzemesi ile kaplanarak kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturulmuş.