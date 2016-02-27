Ahşap ögelerin kullanıldığı ev tasarımlarında en uygun tarz hangisidir?

Mimari ve dekorasyonda hangi stil veya modeli uygulayacağınıza karar vermek, dekorasyonu yapmaktan çok daha zor gelebilir. Zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapmak uygulayacağınız tasarımın kalıcı olduğunu düşündükçe daha da zorlaşır. Bunun çözmenin kolay bir yolu yok gibi görünüyor. Bizler de homify ekibi olarak zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun stil, model ve temayı seçmenize yardımcı olmak adına yüzlerce farklı tasarım ve öneri yazısı sunmaya devam ediyoruz. Tam olarak bir stil ya da model seçmemiş olabilirsiniz ama aklınızda en azından kullanmayı çok sevdiğiniz bazı ögeler vardır. Bu ögelerin kullanıldığı stil ve temalar içerisinde size en uygununu bulmak için bu ögeleri içeren tasarımları incelemeye başlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere ahşap ögelerin kullanıldığı dekorasyon ve ev modelleri içerisinden farklı stil ve temalar sunacağız. Bu sayede ahşap ögeler kullanmaya kararlı ama stil ve model konusunda kararsız olan okurlarımıza biraz olsun fikir verebilmeyi umuyoruz. Ahşap ögelerin yoğun olarak kullanıldığı stil ve modellerin belirgin bazı özelliklerinden bahsedeceğimiz bu yazımızda farklı dekorasyon ve mimari örnekleri kullandık. Eğer siz de evinizde veya dekorasyonlarınızda ahşap ögeler kullanmayı planlıyorsanız ve hala stil konusunda kararsızsanız bu yazımız size yardımcı olabilir. Ahşap ögeler birçok stil ve ev modelinde farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Kimi zaman çatı ya da dış cephe gibi yapılarda kimi zaman dekorasyonda ya da mobilyalarda gördüğümüz işlenmiş veya ham ahşap ögeler en çok hangi stillerde ve hangi özelliklerde kullanılır birlikte inceleyelim.
Ahşap ögelerin hangi formda ya da hangi özellikte kullanılacağı bir yana hangi ahşap türünün kullanılacağı da ayrı bir sorudur. Eğer dekorasyonunuz ya da bahçeniz için kullanacağınız ahşap türleri hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa bu konuda da size “Bahçem için en uygun ahşap türleri hangisi?” başlıklı yazımızla yardımcı olabiliriz.
Rustik stilin en belirgin özelliği ham ahşap kullanımıdır. Ahşap malzemeyi hemen her detayında barındırabilen rustik stil eski görünümlü ve sofistike bir dekorasyon stilidir. Eğer ahşap ögelerin yanı sıra dekorasyonlarınızda, desenli seramikler, dokulu tekstil ürünleri, klasik izler taşıyan ögeler, porselen, hasır gibi ögeler kullanmayı seviyorsanız rustik dekorasyon ilginizi çekebilir. Ahşap malzemeyi vernikli, boyalı ya da cilalı olarak değil de ham ve brüt haliyle kullanmayı tercih ediyorsanız rustik stil tam size göre olabilir. Açık renklerin natürel ögeler ve ahşap malzemeler ile birleştirildiği bu göz alıcı dekorasyon stili son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler. Ayrıca sadece bir dekorasyon stili olarak değil mimaride de sık sık karşımıza çıkıyor. Ham ahşap strüktürler ya da kütük merdivenlerle dolu bir evde yaşamak isterseniz rustik mimari ile de ilgilenebilirsiniz.
Country/Kırsal stil de tıpkı rustik gibi ham ve brüt ahşap ögeleri sıkça kullanan bir dekorasyon stilidir. Rustik stilden farklı olarak kırsal stilde modern ögelere ya da porselen, seramik gibi objelere pek yer verilmez. Kırsal stilde ögeler daha eski görünümlü ve otantiktir. Eğer dekorasyon zevkleriniz içerisinde odun sobaları, kilimler, eski sedirler varsa kırsal stil size göre olabilir. Kırsal evleri ise tıpkı rustik evleri gibi bahçeli, çatılı ve ahşap strüktürlü bir yapıdadır. Şehir hayatından kaçıp kırsalda huzurlu bir yaşam sürmeyi hayal edenler için en ideal ev country evleri olabilir. Dekorasyonu oldukça ucuza mal edilebileceği gibi country evleri de hesaplı bulmak mümkün olabilir.
Asyatik stil uzak doğu esintileri taşıyan sade ve kullanışlı bir stildir. Az eşya ile daha düzenli ve simetrik dekorasyonları seviyorsanız bu stili incelemeye başlayabilirsiniz. Asyatik stilde yer minderleri, ahşap paravanlar ve tabii ki bitkiler çok popülerdir. Bu unsurları kullanmayı seviyorsanız asyatik stil ile ilgilenebilirsiniz. Asyatik stilde genelde ahşabın yarı işlenmiş halini bulabilirsiniz. Tam olarak verniklenmiş ya da lake bir görüntüsü yoktur daha doğal bir görünüme sahiptir ama ham ya da brütal da değildir. Genelde açık renk ahşaplar tercih edilir. Ayrıca geometrik desenlerin bulunduğu işlemeler de ahşaplarda sık kullanılır. Asyatik stilde dekore edilmiş bu oturma odası size stil hakkında birçok fikir verebilir.
Modüler evler özellik olarak toprak altına temel atmaya gerek olmadan direkt olarak kurulabilen ev modelleridir. Bir fabrikada parçaları üretilerek yerleştirilecekleri yerde monte edilebilirler. Oldukça kolay inşa edilebilen ve ekolojik bir yapı biçimi olarak da kabul edilirler. Eğer yaşayacağınız evin tamamen ahşap ve doğal ögelerden oluşmasını istiyorsanız betonarmeden vazgeçip bu modüler evlerle ilgilenebilirsiniz. Modüler evlerin en önemli özelliği betonarme evler gibi inşaat atığı oluşturmamasıdır. Ayrıca taşınabilen yapılarıyla oldukça pratik ve sağlamdırlar. Depreme dayanıklılığı ile de ilgi gören modüler evlerde çatı, dış cephe, dekorasyon gibi bir çok detayda farklı özelliklerde ahşap malzemeler kullanılır. Bu gördüğünüz ahşap ev hem modeli hem de ahşap malzemeleri ile dikkat çekici bir yapıya sahip.
Ahşap malzeme tek başına kullanılabildiği gibi farklı malzemelerle de rahatlıkla kullanılabilen bir üründür. Bu nedenle hem mimaride hem de dekorasyonda ahşap malzeme genelde başka malzemelerle kombine edilerek kullanılır. Bu göz alıcı siyah evde taş, ahşap ve metal ögelerin birlikte başarılı bir şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Ahşap malzemeyi tek başına kullanmaktan yana değilseniz kombinasyon yapmaktan çekinmeyin çünkü hangi materyal ile kullanırsanız kullanın pişman olmazsınız.
Minimalist stil dağınıklığa ve kalabalığa asla yer vermeyen son derece kullanışlı bir dekorasyon stilidir. Eğer dekorasyonlarınızda ya da evlerinizde fazla eşya, fazla renk ve fazla detaya boğulmayı sevmiyorsanız sadeliği düstur edinmiş minimalist stile yönelebilirsiniz. Minimalist stilde ahşap ögeler modern bir yorum ile kullanılır. Stilin çizgisinin dışına çıkmayacak şekilde pürüzsüz ve vernikli ahşap ögeler tercih edilir. Ceren Torun Yiğit İç Mimarlık tarafından tasarlanmış bu yatak odası dekorasyonunda ahşap bir duvar uygulaması dikkat çekiyor. Modern çizgisi ile odanın sadeliğini bozmayan bu ahşap duvar uygulaması minimalist stilde ahşap kullanımına güzel bir örnek. Bunun yanı sıra mobilya ve aksesuarlarda da ahşap kullanımına rastlayabilirsiniz.
Sıra dışı yapılarıyla dikkat çeken mimari ve dekorasyonlara ilgi duyuyorsanız ama bütün sıra dışılığına rağmen ahşap gibi bir klasikten de vazgeçemeyecekseniz bu yapı tam size göre olabilir. Hem dekorasyonunda hem de mimarisinde ahşap ögelere bolca yer veren bu tasarım sıra dışı görüntüsü ile fütüristik bir özelliğe de sahip. Firma sayfasından evin diğer alanlarına da bir göz atabilirsiniz.