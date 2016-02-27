Ahşap ögelerin kullanıldığı ev tasarımlarında en uygun tarz hangisidir?

Mimari ve dekorasyonda hangi stil veya modeli uygulayacağınıza karar vermek, dekorasyonu yapmaktan çok daha zor gelebilir. Zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapmak uygulayacağınız tasarımın kalıcı olduğunu düşündükçe daha da zorlaşır. Bunun çözmenin kolay bir yolu yok gibi görünüyor. Bizler de homify ekibi olarak zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun stil, model ve temayı seçmenize yardımcı olmak adına yüzlerce farklı tasarım ve öneri yazısı sunmaya devam ediyoruz. Tam olarak bir stil ya da model seçmemiş olabilirsiniz ama aklınızda en azından kullanmayı çok sevdiğiniz bazı ögeler vardır. Bu ögelerin kullanıldığı stil ve temalar içerisinde size en uygununu bulmak için bu ögeleri içeren tasarımları incelemeye başlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere ahşap ögelerin kullanıldığı dekorasyon ve ev modelleri içerisinden farklı stil ve temalar sunacağız. Bu sayede ahşap ögeler kullanmaya kararlı ama stil ve model konusunda kararsız olan okurlarımıza biraz olsun fikir verebilmeyi umuyoruz. Ahşap ögelerin yoğun olarak kullanıldığı stil ve modellerin belirgin bazı özelliklerinden bahsedeceğimiz bu yazımızda farklı dekorasyon ve mimari örnekleri kullandık. Eğer siz de evinizde veya dekorasyonlarınızda ahşap ögeler kullanmayı planlıyorsanız ve hala stil konusunda kararsızsanız bu yazımız size yardımcı olabilir. Ahşap ögeler birçok stil ve ev modelinde farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Kimi zaman çatı ya da dış cephe gibi yapılarda kimi zaman dekorasyonda ya da mobilyalarda gördüğümüz işlenmiş veya ham ahşap ögeler en çok hangi stillerde ve hangi özelliklerde kullanılır birlikte inceleyelim.

Ahşap ögelerin hangi formda ya da hangi özellikte kullanılacağı bir yana hangi ahşap türünün kullanılacağı da ayrı bir sorudur. Eğer dekorasyonunuz ya da bahçeniz için kullanacağınız ahşap türleri hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa bu konuda da size “Bahçem için en uygun ahşap türleri hangisi?” başlıklı yazımızla yardımcı olabiliriz.