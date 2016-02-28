Orman içerisinde modern ve konforlu bir ev!

Modern mimarinin, lüks ve konfor anlayışına her geçen gün yeni bir boyut kazandırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu çok boyutluluğun sonucu olarak yaşam alanlarında her geçen gün konfor ve lüks ögeleri artıyor. Kimi zaman natürel özellikler kaybedilmeden yapılan bu yenilenme ortaya, hem doğal hem modern muhteşem yapılar çıkarıyor. Bu yazımızda sizlere böyle yapılara örnek gösterilebilecek göz alıcı bir ev tanıtacağız. ABD'de bulunan ve Uptic Studios tarafından tasarlanan bu modern ev birçok yönüyle lüks ve konfor anlayışının yeni bir boyutunu yansıtıyor. Evin mimarisi tamamen modern olarak tanımlansa da iç mekan tasarımında birçok farklı stilin izlerini bulabilirsiniz. Özellikle rustik evlerinin doğallık ve modernliği birleştiren özelliklerine bu evde sıkça rastlayacaksınız. Renk dengesinden ışıklandırmasına, mobilyalarından aksesuarlarına kadar her zerresi ile özgüyü hak eden huzur dolu bir tasarım. Bu sıcacık evin diğer odalarına da birlikte göz atmaya ne dersiniz?
Evin dış cephesinde beton, taş ve ahşap ögeler bir arada kullanılarak çok yönü bir tasarım oluşturulmuş. Yüksek ağaçlarla dolu güzel bir bahçenin içerisinde bulunan ev garajı, verandası, balkonu ve terasıyla görenleri hayran bırakıyor. Geniş pencereler ile aydınlatmanın başarılı bir şekilde desteklendiği evin dış cephesinde de bu bol sayıda pencerelerin şıklığı hissediliyor.
Mutfakta geniş denebilecek boyutlarda bir mutfak adası kullanılmış. Bu sayede depolama alanı ve tezgah alanı başarılı bir şekilde genişletilmiş. Ahşap ve doğal taşların modern bir yorum ile bir arada kullanıldığı mutfak dekorasyonu arka bahçeye bakıyor. Işıklandırmada bahçeye açılan geniş kapı ve pencerelerin ışığından faydalanılmış ayrıca spotlar ve şık tavan lambaları ile de desteklenmiş. Mutfakta kahvaltı masası olarak da kullanılabilecek bir mutfak adası bulunduğundan dekorasyon şık taburelerle tamamlanmış. Mutfak dekorasyonunun önemli bir parçası olan mutfak masaları hakkında daha fazla örnek tasarım ve öneri bulmak isterseniz “İdeal bir mutfak masası nasıl olmalıdır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evin oturma odası ile açık bir yemek odası var. Dekorasyonda taş, ahşap, metal, cam ve dokulu tekstil ürünleri gibi her stilde kullanılabilecek ögelerin yanı sıra desenli taban halısı gibi spesifik ögeler de mevcut. Bu yönüyle oldukça zengin bir dekorasyon.
Modern ahşap pervazlar ve spotlar gibi detayları saymazsak evin oturma odasında klasik bir hava hakim. Renkler, dokular ve desenler insanı birkaç on yıl öncesine götürebiliyor. Farklı ve çok sayıda pencereli yapısı odaya aydınlığın yanı sıra doğallık da kazandırmış çünkü pencereden görünen ağaçlar ve bitkiler neredeyse odayı bahçeyle bütünleştirmiş. Desenli kırlent ve battaniyelerin renk ve desen ahengi de halılarla ve evin ahşap ögeleriyle çok uyumlu.
Yatak odası evin diğer odalarının aksine daha sade ve yalın bir görünüme sahip. Açık renk tonlarının kullanıldığı odada birinci özellik olarak konfor ve rahatlık göze çarpıyor. Ayrıca yatak odasının jakuzili şık bir de banyosu var. Yatak odasının aydınlatmasında da yine geniş pencerelerin büyük bir katkısı var. Sade ama bir o kadar da etkili bir dizayn.
Evin oturma odasının sürgülü cam kapıları bu balkona bakıyor. Aynı zamanda mutfağında balkona açılan bir penceresi var. Ayrıca balkondan bahçeye inen bir metal merdiven bulunuyor. Bu özellikleri ile balkon daha çok bir teras gibi kullanılabilir. Yemek masası, tabureleri ve barbeküsü ile konuk ağırlamak için tasarlanmış olan şık ve rahat bir dinlenme alanı.