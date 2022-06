Orman içerisinde modern ve konforlu bir ev!

Modern mimarinin, lüks ve konfor anlayışına her geçen gün yeni bir boyut kazandırdığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu çok boyutluluğun sonucu olarak yaşam alanlarında her geçen gün konfor ve lüks ögeleri artıyor. Kimi zaman natürel özellikler kaybedilmeden yapılan bu yenilenme ortaya, hem doğal hem modern muhteşem yapılar çıkarıyor. Bu yazımızda sizlere böyle yapılara örnek gösterilebilecek göz alıcı bir ev tanıtacağız. ABD'de bulunan ve Uptic Studios tarafından tasarlanan bu modern ev birçok yönüyle lüks ve konfor anlayışının yeni bir boyutunu yansıtıyor. Evin mimarisi tamamen modern olarak tanımlansa da iç mekan tasarımında birçok farklı stilin izlerini bulabilirsiniz. Özellikle rustik evlerinin doğallık ve modernliği birleştiren özelliklerine bu evde sıkça rastlayacaksınız. Renk dengesinden ışıklandırmasına, mobilyalarından aksesuarlarına kadar her zerresi ile özgüyü hak eden huzur dolu bir tasarım. Bu sıcacık evin diğer odalarına da birlikte göz atmaya ne dersiniz?