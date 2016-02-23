Sürprizlerle dolu küçük ve sevimli bir ev!

Bir evin ya da dekorasyonun güzelliği kullanıcısının zevk ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Kimisi lüks ve şatafatlı dekorasyonları alabildiğine büyük evleri güzel bulur kimisi de küçük ama işlevsek evleri. Eğer siz de küçük ve şık bir evi gösterişli villalara tercih edenlerdenseniz bu ev tam size göre olabilir. Brezilya'da bulunan bu sevimli ev büyük sayılabilecek bir bahçenin ortasında küçük bir oturuma sahip. Fakat iç mekanı son derece kullanışlı ve ferah bir şekilde dekore edilmiş. Neredeyse hiçbir eksiği olmayan evin stili, renk dengesi, ışıklandırması, bitkilendirmesi ve hatta depolama alanları tam olması gerektiği gibi. Evin yaratıcısı yine Brezilya'dan Mutabile adlı mimarlık firması. Ev stil olarak country, iskandinav, modern ve hatta retro ögeler taşıyor. Genel stilini eklektik olarak tanımlayabiliriz. Hemen her detayı ile göz dolduran evi birlikte daha yakından incelemeye ne dersiniz?