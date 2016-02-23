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Sürprizlerle dolu küçük ve sevimli bir ev!

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CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Oturma Odası
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Bir evin ya da dekorasyonun güzelliği kullanıcısının zevk ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Kimisi lüks ve şatafatlı dekorasyonları alabildiğine büyük evleri güzel bulur kimisi de küçük ama işlevsek evleri. Eğer siz de küçük ve şık bir evi gösterişli villalara tercih edenlerdenseniz bu ev tam size göre olabilir. Brezilya'da bulunan bu sevimli ev büyük sayılabilecek bir bahçenin ortasında küçük bir oturuma sahip. Fakat iç mekanı son derece kullanışlı ve ferah bir şekilde dekore edilmiş. Neredeyse hiçbir eksiği olmayan evin stili, renk dengesi, ışıklandırması, bitkilendirmesi ve hatta depolama alanları tam olması gerektiği gibi. Evin yaratıcısı yine Brezilya'dan Mutabile adlı mimarlık firması. Ev stil olarak country, iskandinav, modern ve hatta retro ögeler taşıyor. Genel stilini eklektik olarak tanımlayabiliriz. Hemen her detayı ile göz dolduran evi birlikte daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Dış cephe

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Evler
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Evin dış cephesinde ilk dikkat çeken detay kiremit rengi, doğal taş dış cephe kaplaması oluyor. Yine kiremit döşeli ahşap çatısıyla da dış cephenin renk bütünlüğü sağlanmış. Yeşil bir bahçenin ortasında kiremit rengi dikkat çeken küçük ve merak uyandıran bir ev.

Mermer ve ahşap ögelerle etkili bir dekorasyon.

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Oturma Odası
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Evin hem mimarisinde hem de dekorasyonun da doğal taş ve ahşap ögelere bolca yer verilmiş. İç mekan tasarımında kullanılan antrasit mermer duvar ve merdivenler eve hem modern hem de doğal bir hava kazandırıyor. Evin bu alanı dinlenme köşesi ve yemek salonu olarak planlanmış. Yemek masasının durduğu bölümün hemen yanında sevimli bir dinlenme alanı bulunuyor. Ahşap ve deri malzemelerden üretilmiş ikonik koltuklar ile bu alanın dekorasyonu tamamlanmış. Ayrıca evde dikkat çekici aydınlatma ögeleri kullanılmış.

Bol depolama alanları ile kullanışlı bir mutfak.

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Mutfak
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Mutfak dekorasyonunun ne kadar kullanışlı olduğu tam olarak çekmece ve dolap sayısıyla ölçülebilir. Mutfağında alan darlığından şikayet edenler bize hak verecektir. Bu evin mutfağında o kadar çok dolap ve çekmece kullanılmış ki rüya gibi bir mutfak dekorasyonu olabilir. Renk ve aksesuarları ile evin stiline canlılık katan bir alan olmasının yanı sıra fonksiyonel yapısı ile de göz dolduruyor. Endüstriyel görünümlü mutfak ekipmanları ile tamamlanan dekorasyonda hiçbir detay atlanmamış.

Yarı açık dinlenme alanı

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Evler
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Evin en çok vakit geçirilecek alanı burası olabilir. Mutfağın hemen önünde bulunan ve bir yemek masası sayesinde eve yarı açık bir yemek odası da kazandıran alan oldukça iyi düşünülmüş. Dekorasyonda evin diğer odalarının özelliklerinden dışarı çıkılmamış ancak biraz daha fazla bitkilendirme sağlanarak bahçe havası da yaratılmış.

Çocuk odası

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Çocuk Odası
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Evde sevimli bir de çocuk odası bulunuyor. Açık renk tonları ve modüler mobilyaları ile bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şık bir oda. Ahşap zeminin ve beyaz dolapları ile uyumlu bir renk dengesine de sahip dinlendirici bir dekorasyon. Çocuk odası dekorasyonu hakkında daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız “Çocuk yatak odası döşerken aklınızda bulunması gereken ipuçları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Banyo

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Banyo
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Beyaz fonu ve tertemiz görüntüsü ile ferah bir banyo dizaynı oluşturulmuş. Zeminde retro kaplama kullanan tasarımcılar banyoda modern ve bir yandan da sofistike bir stil yaratmışlar. Evin genel dekorasyonuna oldukça uygun bir şekilde hem şık hem de kullanışlı bir banyo.

Giriş

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Evler
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Evin girişinde bahçeden giriş kapısına kadar uzanan bir yol var. Bu yolu araçlar için park alanı olarak kullanmak da mümkün. Evin bir garajı olmadığı hesaba katıldığında bu bölüm oldukça iyi düşünülmüş. Evin bahçesinin büyük bir kısmı arka tarafta bulunuyor.

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