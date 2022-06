​Kendi kompostunuzu üretmenin yolları

Kompost yapmak için küçük bir bahçe ya da balkon gerekmektedir. Yapılacak ilk iş içinde kompostun oluşturulacağı doğru kabı seçmek. Eğer bahçeniz varsa, en iyi yöntem yere açacağınız uygun büyüklükteki çukurdur. Ya da tuğla, ahşap veya tel kafesten yapılmış olan kompost kutusu yapabilirsiniz. Kompost kutunuzun tabanı toprak olmalıdır. Ayrıca, altı suların akması için delinmiş irice bidonlardan da kullanabiliriz. Bunların dışında, hazır kompost kutuları da satılmaktadır, onları da kullanabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şey, yukarıda saydığımız evsel atıkları hazırlamış olduğunuz bu kasanın içine atmak. Çoğu atık zaten oldukça küçük boyutlarda olacağı için hiçbir şeyi parçalamanıza gerek yok. Evinizde bozulmuş meyveleri sebzeleri ve meyve sebze, mutfak artıklarını, bayat ekmekleri, süpürgenizde birikenler kıl tüy, saç türü organik şeyleri, kağıt, karton, kullanılmış peçete ve hatta tuvalet kağıtlarını (aslında insan dışkısı da kompost için ideal bir içeriktir ancak bunu toplayabilmek için önceden hazırlanmış bir düzenek gerekmektedir, eh her babayiğidin harcı olduğu da söylenemez), kılçık, et gibi hayvansal atıklar (büyük kemiklerin çözülmesi uzun sürdüğü için pek tavsiye edilmezler), ağaçların dökülen yaprakları, bahçenizden yolduğunuz yabani otlar, bitkilerinizin çürüyen bozulan kısımlar ne varsa, her şeyi bu kasaya karışık olarak atabilirsiniz. Kompostun oluşumu için en az bir yıl gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.