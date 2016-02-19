​Kendi kompostunuzu üretmenin yolları

Günümüzde, geri dönüşümün ne denli önemli olduğu bilinen bir durum. Dünyanın devasa bir çöplüğe dönüşmemesi için, geri dönüştürme alışkanlığının kazandırılmasının zaruri olduğu özellikle Avrupa'da ve Amerika'da kabul edilen bir gerçek haline geldi. Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapan bazı belediyeler var, umuyoruz ki bu konudaki bilinç daha da artacak. Bazı belediyeler cam, teneke, karton, plastik ve pil için geri dönüşüm yapıyor. Eğer geri dönüştürme bilincine sahip bir hane iseniz, bunlardan sonra geriye yalnızca mutfak atıklarınız kalıyor demektir. İşte, bugünkü yazımızda mutfak atıkların da dönüştürülerek son derece yararlı, başka bir şey haline getirilmesi konusunu işleyeceğiz.

Kompost, organik atıkların ayrışması sonucu toprak benzeri bir maddeye dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Kompostun ekolojik sistemde, toprağın verimliliğini sürekli kılan çok önemli bir görevi vardır.

Kompostun başlıca özelliği, kimyasal gübreler gibi bitkilerin büyümesi için gerekli olan bileşiklerin toprağa ilavesine yönelik olmayıp, topraktaki humus miktarını takviye etmek suretiyle bitkilerin yetiştiği ortamın ıslahını sağlamaktır.

Mutfak atıklarını kullanarak besleyici, organik bir kompost edebilirsiniz. Böylece hem geri dönüşüme katkıda bulunmuş olursunuz hem de bitkilerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için mineral açısından zengin, kaliteli bir kompost elde edebilirsiniz. Üstelik bu kompostu kullandığınız toprak da mineraller açısından zenginleşmiş olur. Çay ve kahve posaları, yumurta kabukları, meyve ve sebze artıkları ve benzeri diğer gıda atıkları, ağaç yaprakları, yabani otlar, biçilmiş çimler, ince dallar, boyasız kağıt ve kartonlar, kağıt peçeteler ve hatta tuvalet kağıtları kompost oluşturmak için kullanabileceğiniz malzemelerdir.

Bu yazımızda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ertuğrul Erdin ile Ziraat Yüksek Mühendisi Huriye Kara'nın çalışmalarından yararlanılmıştır.