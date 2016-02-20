Harabeden zarafete muhteşem bir dönüşüm

Konutun renove edilmiş haline baktığımızda pırıl pırıl beyaza boyalı, davetkar bir ev görüyoruz. Dikkat edecek olursanız, aslında çok büyük değişiklikler yapılmış değil. Göze çarpan en büyük değişiklik veranda ile iç mekan arasında yer alan duvarın komple yıkılmış olması. Veranda ile iç mekan arasında yer alan dar kapılı eski duvar yıkılmış, bu kısımlara tavandan tabana, boydan boya sürgülü camlar yerleştirilmiş. Böylece içeri giren doğal gün ışığı miktarı artmış.

Bir diğer belirgin değişiklik ise çatıda yer alan tavan pencerelerinde. Konutun oldukça büyük bir çatı var. Bu çatı katında önceden iki yan cephede ufak birer pencere, bir adet de son derece küçük bir tavan penceresi bulunuyormuş. Renovasyonda tavana iki pencere daha eklenmiş, halihazırda var olan tavan penceresi ise büyültülmüş. Böylece içeri giren doğal gün ışığı dramatik ölçüde artmış ve aşağıdaki iç mekan fotoğraflarından da göreceğiniz üzere, eski karanlık çatı katı pırıl pırıl aydınlık, şık bir çocuk odasına dönüştürülmüş.