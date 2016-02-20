Harabeden zarafete muhteşem bir dönüşüm

Bugün sayfalarımıza konuk olan ev Fransa'nın Paris'e yakın Noisy le Roi kasabasında yer alıyor. Zamanının güzel bir kır evi olarak inşa edilmiş olan bu ev zaman içerisinde eskimiş, bakımsız kalmış ve yıpranmış. Parisli mimar OlivierStadler'in gerçekleştirdiği renovasyon projesi ile yeniden hayat bulan bu eski ve kasvetli evin yeni halini görmeye hazır mısınız?
Konut yörenin mimarisine uygun olarak inşa edilmiş, dolayısıyla şeklen eski moda ya da sevimsiz bir görüntüye sahip değil, aksine her döneme uyum sağlayacak klasik ve yöresel bir tarza sahip. Ancak hem yapının kendisi hem de bahçesi son derece bakımsız kalmış, bu da evin kasvetli ve itici görünmesine neden oluyor. Bakalım Parisli mimarımız Olivier Stadler bu konutta ne gibi değişiklikler yapmış.
Konutun renove edilmiş haline baktığımızda pırıl pırıl beyaza boyalı, davetkar bir ev görüyoruz. Dikkat edecek olursanız, aslında çok büyük değişiklikler yapılmış değil. Göze çarpan en büyük değişiklik veranda ile iç mekan arasında yer alan duvarın komple yıkılmış olması. Veranda ile iç mekan arasında yer alan dar kapılı eski duvar yıkılmış, bu kısımlara tavandan tabana, boydan boya sürgülü camlar yerleştirilmiş. Böylece içeri giren doğal gün ışığı miktarı artmış.
Bir diğer belirgin değişiklik ise çatıda yer alan tavan pencerelerinde. Konutun oldukça büyük bir çatı var. Bu çatı katında önceden iki yan cephede ufak birer pencere, bir adet de son derece küçük bir tavan penceresi bulunuyormuş. Renovasyonda tavana iki pencere daha eklenmiş, halihazırda var olan tavan penceresi ise büyültülmüş. Böylece içeri giren doğal gün ışığı dramatik ölçüde artmış ve aşağıdaki iç mekan fotoğraflarından da göreceğiniz üzere, eski karanlık çatı katı pırıl pırıl aydınlık, şık bir çocuk odasına dönüştürülmüş.
Renovasyon sonrası konutun dekorasyonu da olduğu gibi değiştirilmiş ve çağdaş ve mekanlar trendi mobilya parçaları ile yeniden dekore edilmiş. Geniş ve konforlu minderlere sahip şık bir köşe koltuk takımına beyaz lake bir sehpa eşilik ediyor. Köşenin çaprazında ise çağdaş çizgilere sahip sarı bir tekli koltuk var. Yuvarlak bir kilim dışında zeminler halısız bırakılmış. Ahşap yemek masasının çevresini ise ikonik sandaye tasarımı Tolix'ler süslüyor.
İkonik sandalye ve tabure modellerini derlediğimiz yazılarımızdan biri olan ’En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı’ yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Oturma odasına diğer açıdan baktığımızda çağdaş bir tasarıma sahip olan sarı tekli koltuğu ve duvar kenarına, pencerenin iki yanına yerleştirilmiş kitaplıkları görüyoruz. İki kitaplığın arasında, pencerenin tam altında ise tıpkı kitaplıklar gibi, son derece sade ve basit bir tasarıma sahip kitap okuma köşesi bulunuyor. Hemen pencerenin önünde yer aldığı için gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilecek olan bu oturma alanı rahat minderler ile desteklenmiş.
Evin bodrum katı ile çatı katı arasında yer alan ana yaşam alanında oturma odası, yemek odası ve mutfak bulunuyor. Bu üç alan tamamen açık planlı olarak tasarlanmış, ayrıca bu katta bir adet de çalışma odası yer alıyor. Geniş ve tek bir alan yaratabilmek için demir profiller ile yapı güçlendirilmiş, bu demir profiller de başka malzemelerin arkasına saklanmamış, olduğu gibi gözler önüne serilmiş.
Çatı katında muhteşem bir çocuk odası yer alıyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, eskiden çatı katı son derece karanlık ve boğucu bir alanmış ancak tavana açılan geniş pencereler sayesinde bol bol gün ışığı alan, ferah bir mekana dönüştürülmüş. Böylece her çocuğun rüyası olan çatı katı odası bu konutta gerçekleştirilebilmiş.