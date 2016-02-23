Banyomdaki çamaşır makinesini nasıl gizleyebilirim ?

Ev araç gereçlerinin giderek daha da pratik bir hale geldiği ve ev işi yükünü azalttığı bir çağda yaşadığımız için oldukça şanslıyız. Bu araç gereçler, ev işi konusunda yükümüzü oldukça azaltıyor olsa da, çoğunun dizaynı evinizdeki dekorasyondan bağımsız. Yani, bu derece işlevsel araç gereçler, dekorasyonda yer verilemeyecek derecede büyük olabiliyorlar.

Kimi zaman da görece küçük bir hacme sahip olan ev, her araç gereci bulundurmak için yeterli olmayabilir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bugün sizlerle banyonuzdaki çamaşır makinenizi gizlemeye yönelik pratik fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla banyo örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, banyo kategorimizi ziyaret edebilir…