Banyomdaki çamaşır makinesini nasıl gizleyebilirim ?

Ev araç gereçlerinin giderek daha da pratik bir hale geldiği ve ev işi yükünü azalttığı bir çağda yaşadığımız için oldukça şanslıyız. Bu araç gereçler, ev işi konusunda yükümüzü oldukça azaltıyor olsa da, çoğunun dizaynı evinizdeki dekorasyondan bağımsız. Yani, bu derece işlevsel araç gereçler, dekorasyonda yer verilemeyecek derecede büyük olabiliyorlar.
Kimi zaman da görece küçük bir hacme sahip olan ev, her araç gereci bulundurmak için yeterli olmayabilir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, bugün sizlerle banyonuzdaki çamaşır makinenizi gizlemeye yönelik pratik fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla banyo örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, banyo kategorimizi ziyaret edebilir…
Aynı çözüme benzer biçimde farklı bir çözüm ise, çamaşır makinesini gizlemek için bulunan dolap kapaklarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu yöntem çok temel biçimde, çamaşır makinesini yerleşik olan lavabonun veya banyo tezgahının altına gizlemek üzerine kurulmuştur. Bu alanı çamaşır makinesi ile doldurmuş olsanız dahi, hala havlular ve diğer araç gereçler için raflar ekleyerek bu konuya çözüm getirebilirsiniz. Bu dizaynı gerçekleştirirken çamaşır makinenizi temel almak, uyumlu renk ve dokuları belirlemeniz açısından oldukça faydalı olacaktır. Örneğin bu banyoda, çamaşır makinesi beyaz ve parlak bir yapıya sahip. Ahşap lavabonun alt kısmında oldukça belli oluyor. Fakat bu lavabonun/banyo tezgahının alt kısmında bulunan rafları gizlemek için kullanılan dolap kapakları, tıpkı makine gibi parlak beyazdan tercih edilmiş. Bu sayede, çamaşır makinesi de tıpkı bir dolap kapağı gibi görünüyor. Eğer sizin çamaşır makinenizin dış yüzeyi krom ise, metalik renklere sahip olan dolap kapakları da güzel bir alternatif olacaktır. İşte sizin de fark edeceğiniz gibi, bu yöntemin en avantajlı tarafı birçok seçeneğe cevap vermesidir.
Evde bir şey saklamanın veya kamufle etmenin en pratik yollarından biri, o eşyayı kapalı kapılar ardına gizlemektir. Elbiseleri, mutfak araç gereçlerini ve diğer eşyaları kapalı dolap kapaklarının arkasına koyarken neden aynı şeyi çamaşır makinesi için de yapmayasınız ki ? Bunu yaparken, simetrik kapaklara sahip bir dolap tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem çamaşır makinenizi başarı ile gizler hem de banyonuza oldukça şık bir dolap eklersiniz. Bu dizayndan söz edecek olursak, lavabonun/banyo tezgahının alt kısmında bulunan bu ahşap dolap, çamaşır makinesi için ev sahipliği yapmakta. Fakat lavabonun/banyo tezgahının kalan kısmı da, tıpkı bu dolap gibi ahşap dokudan tercih edilmiş. Bu sayede, dolap tıpkı çamaşır makinesi gibi kamufle olmuş ve göze çarpmıyor. Eğer çamaşır makinenizi ve bu dolabı daha da kamufle etmek istiyorsanız, sürgülü bir kapak iş görecektir.
Belki de banyonuzdaki çamaşır makinenizi gizleme konusunda en pratik ve en ucuz yöntemlerden biri de, çamaşır makinesi ile banyo arasına katı bir duvar çekmektir. Durun hemen vazgeçmeyin. Elbette ki katı duvardan kastımız, banyonuzun orta yerinde duracak beton bir blok değil. Aksine, oldukça esnek bir duvardan bahsediyoruz. Çamaşır makinenizi gizlerken, şık ve canlı bir kumaş seçerek banyonuza çeşitli perdeler ekleyebilirsiniz. Bu yöntem, oldukça uygulanabilir bir kendin yap projesi sayılır. Aslında bu yöntem, her zaman büyük bütçeler ve özen gerektirecek yöntemlerden sayılmaz. Aksine oldukça pratik ve ucuzdur. Sadece makineye erişmek için açacağınız perdeyi, işiniz bittikten sonra kapayarak makinenizi banyonuzda yine görünmez hale getirebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz ya da evcil hayvanlarınız için de endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu yöntem, çamaşır makinenizi oldukça başarılı bir biçimde gizleyecektir. Ege Perde imzalı bu perde dizaynı, gerek kumaşı ve gerekse pratik yapısı ile, banyonuzdaki çamaşır makinesini gizlemek için oldukça şık ve pratik bir alternatif olabilir.
Çamaşır makinenizi kamufle ederken faydalanabileceğiniz bir diğer yöntem de çamaşır makineniz için özel bir dolap yaptırmaktır. Evinizdeki dekorasyon ve dizayn nasıl olursa olsun, çamaşır makinenizi gizlemek için böylesi bir yönteme başvurmanız mümkün. Örneğin bu dizaynda, dolap genel amacına uygun biçimde çamaşır makinesini kamufle etmiş. Fakat bununla yetinmekle kalmayıp raflara da yer vermiş. Yukarıda bulunan raf ile dışarı açılan kapak, tam bir bütün oluşturmuş. Banyonuzda bu denli büyük bir dizayna yer vermek gözünüzü korkutuyor ise, durumu bir de şu açıdan ele alın; Böylesi bir dizayn, yalnızca çamaşır makinenizi gizlemekle kalmaz. Aynı zamanda havlularınız, deterjanlarınız ve daha birçok araç gereç için gönüllü olarak ev sahipliği yapar. Ayrıca bu dizayna ekleyeceğiniz başka raflar sayesinde, kozmetiklerinizi ve daha başka araçlarınızı gizlemek için de alan yaratabilirsiniz. Eğer bu özel dolabın üst kısmına çamaşır makineniz ile aynı renge sahip olan dolap kapakları eklerseniz, aradaki fark görünmez olacaktır. Yani toplamda iki farklı bölüm gibi değil, tek bir parça dolap gibi görünecektir.
Son olarak da -ki fikrimizce en pratik çözüm olmak üzere- son yıllarda teknolojik aletlerin, dekorasyon alanına iyice yerleşmesinin sonucu olarak ortaya çıkan bir çözüme bakalım. Bu çözüm seçeneğinin en büyük avantajı, küçük alanda fazla bir araç gerece ihtiyaç duymadan, çamaşır makinesini başarı ile gizlemesidir. Özellikle tek başına yaşayan ya da aynı evde iki kişi yaşayan okurlarımız, görece daha küçük hacme sahip olan banyolarında çamaşır makinelerini gizlemek istiyorlarsa, bu çözümü deneyebilirler. Eğer banyonuzun genel görünümünde, kullanılmayan bir köşeniz varsa, çamaşır makineniz bu alana mükemmel biçimde uyacaktır. Uzaktan bakan bir gözün, çamaşır makinesinin o alanda olduğunu fark etmesi için uzunca ve dikkatle bakması gerekir. Örneğin, bu örnekte çamaşır makinesi sol alt köşede. Fakat çamaşır makinesini fark etmeniz için dikkatle bakmanız gerekiyor. İşte bu tarz kamuflaj seçenekleri, banyoda çamaşır makinesini gizleme konusunda en maliyetsiz ve en pratik olan seçeneklerdir. Ayrıca bu örnekte, çamaşır makinesi küçük banyo dolabının tam karşı tarafında durarak, bu alanın boş kalmasını önlemiş. Bu sayede, basit fakat etkili bir simetrik görünüm yakalanmış.
Banyonuzdaki çamaşır makinenizi gizleme konusunda, oldukça spesifik bir fikir sunacağız. Bu fikir için tek ihtiyacınız, çamaşır makineniz için yapılmış bir dolap. Diğer yandan, banyonuzda zaten bu tarz bir dolabınız varsa, işiniz çok daha kolay olacaktır. Bu tarz dolaplarda en çok dikkat isteyen konulardan ilki, dolap rafının çamaşır makinesine dayanacak kadar güçlü ve sağlam olmasıdır. Aksi takdirde, hem dolabınıza hem de çamaşır makinenize zarar verecek istenmeyen senaryolar yaşayabilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinenizin ortama çok az da olsa nem bıraktığı durumlarda, dolabınızın ahşap rafları büyük zarar görecektir. İşte bu tarz bir gizleme operasyonunda, çamaşır makinenizin ortama nem ve su bırakmadığına emin olmanız gerekiyor. Bu tarz bir dizaynın en büyük avantajlarından ilki, makineye çamaşır atarken eğilmek zorunda kalmamanız. Haftada bir ya da iki kere çamaşır yıkayan okurlarımız için çamaşır makinesinin yer seviyesinde olması büyük bir problem olmayabilir. Fakat sık sık çamaşır yıkayan okurlarımız, sürekli eğilip kalkmanın ne denli bir zorluk olduğunu iyi bilirler. Diğer yandan, çamaşır makinenizi bu seviyede tutarak, özellikle çocuklarınızın ve evcil hayvanlarınızın da sağlığını büyük ölçüde güvence altına almış olursunuz. Ayrıca, kurutma makinesini de çamaşır makinesinin üst kısmına yerleştirerek, bu alanı çamaşır için ayırabilirsiniz. Ayrıca dolabın diğer kısımlarına raflar ekleyerek, kurumuş çamaşırlarınızı burada muhafaza edebilirsiniz. Deterjanlar ve diğer araç gereçler için de raflar eklemek, akıllıca bir çözüm olabilir…