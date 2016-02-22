Tuvaletinize sınıf atlatın

Tuvaletler, burada özellikle bahsedeceğimiz küçük tuvaletler ya da misafir tuvaletleri genelde evin en az kullanılan yerlerinden biri oluyor. Banyo olarak adlandırdığımız mekan tuvalet olarak da kullanıldığı için küçük tuvaletler yalnızca çok ihtiyaç duyulduğunda ya da söylediğimiz gibi daha ziyade misafirlere yönelik mekanlar. Aslında boyuttan dolayı oluşan sıkışıklık hissi bu tuvaletlerin az kullanılmasının sebeplerinden biri. Hepimiz daha ferah mekanlarda bulunmayı tercih ediyoruz genel olarak. Ancak küçük tuvaletinizi sıradan bir tuvalet olmaktan çıkarıp daha zevk sahibi bir mekan haline getirirseniz hem ev halkı tarafından daha çok kullanılır hem de konuklarınıza daha şık bir ortam sağlamış olursunuz.

Başta da söylediğimiz gibi küçük tuvaletlerin en önemli sorunu boyutları. Bunun için Dar ve uzun bir banyoyu nasıl tasarlamak gerekir? başlıklı yazımız da size bir miktar fikir verebilir. Belki küçük tuvaletler için değil ama küçük ıslak mekanlar için bir takım çözümler ortak sayılabilirler. Bu küçük mekanları hem daha geniş göstermenin yöntemlerini kullanarak hem de çeşitli aksesuarlarla daha sevimli hale getirerek cazip bir mekan elde etmeniz mümkün. Tuvaletlerin sıradan, yalnızca vasat seramik ve vitrifiyelerden ibaret olmaması için hep birlikte neler yapabileceğimize bir bakalım.