Tuvaletinize sınıf atlatın

Tuvaletler, burada özellikle bahsedeceğimiz küçük tuvaletler ya da misafir tuvaletleri genelde evin en az kullanılan yerlerinden biri oluyor. Banyo olarak adlandırdığımız mekan tuvalet olarak da kullanıldığı için küçük tuvaletler yalnızca çok ihtiyaç duyulduğunda ya da söylediğimiz gibi daha ziyade misafirlere yönelik mekanlar. Aslında boyuttan dolayı oluşan sıkışıklık hissi bu tuvaletlerin az kullanılmasının sebeplerinden biri. Hepimiz daha ferah mekanlarda bulunmayı tercih ediyoruz genel olarak. Ancak küçük tuvaletinizi sıradan bir tuvalet olmaktan çıkarıp daha zevk sahibi bir mekan haline getirirseniz hem ev halkı tarafından daha çok kullanılır hem de konuklarınıza daha şık bir ortam sağlamış olursunuz.
Başta da söylediğimiz gibi küçük tuvaletlerin en önemli sorunu boyutları. Bunun için Dar ve uzun bir banyoyu nasıl tasarlamak gerekir? başlıklı yazımız da size bir miktar fikir verebilir. Belki küçük tuvaletler için değil ama küçük ıslak mekanlar için bir takım çözümler ortak sayılabilirler. Bu küçük mekanları hem daha geniş göstermenin yöntemlerini kullanarak hem de çeşitli aksesuarlarla daha sevimli hale getirerek cazip bir mekan elde etmeniz mümkün. Tuvaletlerin sıradan, yalnızca vasat seramik ve vitrifiyelerden ibaret olmaması için hep birlikte neler yapabileceğimize bir bakalım.
Küçük tuvaletin bir duvarını tamamen ayna kaplayarak mekanı oldukça genişletmek mümkün. Bunu lavabonun olduğu tarafı kaplayarak da yapabilirsiniz ama örneğin Kerim Çarmıklı tasarımı bu evin tuvaletinde lavabo için ahşap bir lavabo aynası çerçevesi kullanılmış. Bu yüzden lavabonun bulunduğu duvar değil, karşı duvar ayna ile kaplanmış. Aynlar konusunda dilediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. İlk anda şaşırtıcı etkiye sahip olabilecek geniş ve bol aynalı mekanlar ilk anlık şokun ardından enteresan bir deneyim yaşatabilir. Burada tamamen ayna kaplı bir duvar üstüne de ayrıca lavabo aynası asmak mümkün olabilirdi örneğin. Buradaki duvardaysa geniş ve mümkün mertebe az parçalı bir aynadansa dikey şeritler halinde bir ayna kaplama tercih edilmiş. Hepsinin etkisi ayrı güzel. Bu yüzden siz kendi tercihlerinize göre bir ayna kullanımını tercih edebilirsiniz.
Elbette sadece aynayla değil diğer malzemelerle de tuvaletler şık bir hale getirilebilir. Bu örneği ele alırsak ayna kaplama dışında duvarda seramik kullanmamanın etkisine de değinebiliriz. Duvarlar kaplanmamış ancak yerde son derece hoş bir desene sahip karo mozaik kaplamalar kullanılmış. Böylece bu küçük tuvalete otantik ve sıcak bir hava kazandırılabilmiş. Zemin kaplamasının dışındaki aksesuar ve mobilyalar da benzer nitelikte. Zincirlerle duvara tutturulan eski bir ahşap parça lavabo için sıra dışı bir tezgah. Lavabo için seçilen parlak malzeme de hem bu eski tezgahla kontrast yaratıyor hem de aynayla bir uyum sağlıyor.
Bir önceki örnekte de değindiğimiz bir seçenek tüm küçük tuvaletler için mevcut. O da duvarlarda mekanı daraltabilecek seramik kullanımından kaçınmak. Düz yüzeyli duvarlar küçük mekanlar için daha anlamlı bir tercih olabilir. Ayrıca küçük tuvaletlerde seramik kullanımının gerekliliği tartışmalı. Duş ve banyo yapılmayan bir yerde fazla buhar ve nem olmayacağı için neme standart dayanımı olan herhangi bir boya ile küçük tuvaletinizi boyayabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken duvar parçası lavabonun arkasında kalan yüzey. Silinebilir duvar boyaları neme dayanıklı oldukları sürece bu alan için de yeterli ancak içiniz rahat etmeyecekse bu kısmın seramik ya da doğal taşla kapatılabileceği bir tasarıma da yönelebilirsiniz.
Bu yalın tasarım, fotoğrafta gördüğümüz küçük tuvaleti gerçekten de seçkin bir tasarıma sahip minik bir alana dönüştürüyor. Lavabo için mevcut dar alan optimum bir şekilde kullanılmış. Normal şartlar altında bu alana sadece derinliği az bir lavabo monte edilebilirdi ancak sağda gördüğümüz nişe özel olarak üretilmiş ahşap dolap ve üzerindeki tezgah üstü lavabo çok hoş bir birliktelik oluşturuyor. Aslında detaylara dikkat ettikçe inceliği de farkedebilirsiniz. Örneğin lavabo bataryasının modeli ve monte edildiği nokta bile mekanın derinliği gözetilerek seçilmiş. Lavabonun sağ yanında derinlikten kaybetmeyi önleyecek bir yere monte edilen batarya kullanım açısından gayet ideal olduğu gibi mekanı da en iyi şekilde kullanmaya olanak sağlıyor. Bir diğer seçenek duvara monte edilen bir batarya olabilirdi ancak bu çok daha titiz bir işçilik gerektirirdi. Ustalara güveniniz sonsuz değilse bu tarz bir seçenek daha akıl karı olacaktır.
Seramik kullanmak zorunda olmadığımızdan bahsettik ama bir de daha çağdaş ve eğlenceli duvar seramikleri kullanma şansımız mevcut. Yine tüm tuvaleti kaplamadan bölgesel olarak sıra dışı seramiklere tuvalet duvarlarımızı açabiliriz. Duruma göre tek bir duvarda geometrik bir etki yaratmak hoş sonuçlar yaratabilir. Bu örnekte lavabo tarafında ayna kaplı duvarın da etkisiyle geometrik desenli bu seramikler harika bir derinlik duygusu yaratmış. Dozunda kullanılmış sarı rengin etkisi de hayli şık.
Bunun gibi bir başka alternatif de daha dar bir tuvalette klozetin arkasında kalan duvarı kaplamak olabilirdi. Vurgulu bir renk ya da geometrik döşeme öyle dar ve uzun bir duvarda, gömme rezervuarla birlikte dikkat çekici ve şık sonuçlar yaratıyor.
Daha önce de söylediğimiz gibi tuvaletinizi güzelleştirecek şeylerden biri de aksesuarlar. Tuvaletinizi dekore ettiğiniz tarza uygun olarak nasıl aksesuarlar seçeceğinize karar verebilirsiniz. Bu aksesuarlar işlevsiz olmak zorunda da değiller. Örneğin dergi ve gazetelikler pek çok insan için çok hoş bir aksesuar olacaktır. Tuvalette geçirilen zaman sırasında dergi karıştırmak ya da gazete okumak sandığımızdan daha çok insanın tercihlerinden. Her ne kadar değişen ve gelişen teknolojiyle bunun yerini cep telefonları aldıysa da hala kağıdı tercih edenler yok değil. Yalın ve modern bir küçük tuvalete sahipseniz bu örnekteki gibi bir dergiliği klozetin yakınına, duvara monte etmek hem estetik hem işlevsel bir tercih olacaktır.
Sabunlar, havlular, kremler ve mumlar hatta tütsüler ve dekoratif oda kokuları mekanı sıcacık ve şık hale getirirken kimileri kokularıyla da ferahlık veren objeler. Sabunları sadece kullanmak için değil bir sepetin içinde koku vermeleri ve hoş bir aranjman olarak da kullanabilirsiniz. Öte yandan yine bir sepette minik havlular misafir tuvaletlerinin olmazsa olmazı. Buna ek olarak el kremlerini de yine misafirleriniz için hoş şişe ve tüplerde sunabilirsiniz.
Hoş kokulu mumlar, tütsüler ile oda kokuları sabun dışında daha fazla koku vermek isteyenler için tercihler. Ancak kokuyu çok abartmamanızı tavzsiye ederiz, fazla geldiklerinde rahatsız edici olabiliyorlar. Bu gördüğünüz tuvalette eklektik vitrifiye, armatür ve mobilyalar eşliğinde sergilenen bu malzemeler sizin için ilham verici olabilirler.
Hangi mekan olursa olsun çiçek ve bitkileri hayatınıza sokmaktan kaçınmayın. Bakabileceğinizden emin olduğunuz sürece canlı bitkiler aslında en ideali. Ancak herkes bu konuda kendine güvenmeyebilir. Bu durumda da çeşit çeşit vazolara şık bir şekilde yerleştirilmiş çiçek ve dallar küçük tuvaletleri de güzelleştirecektir. Yalnızca arada bir bunların yerine yenilerini yerleştirmeniz yeter. Sizi tatmin edecekse elbette yapay çiçekler de kullanabilirsiniz ama kabul edelim ki her şeyin doğalı daha güzel…