Özen ve sevgiyle yenilenmiş bir çiftlik evi

Homify'da bu gün, en az 300 yaşında binalar grubunun bulunduğu bir grup bina içinden cennet gibi bir yerde bulunun aile evinin yenilenme projesiniz ziyaret ediyoruz. Yenilenme projesini üstlenen Müller Architecs; binanın baştan aşağı yeniden yapılanmasını, planlanmasını, ve yapının korunmasını sağlamış. Büyük ölçülere sahip belirgin cephelerin korunması için titiz bir çalışma yapılarak ev sahiplerinin talepleri doğrultusunda önemli değişiklikler yaparak rüya gibi bir ev ortaya çıkarılmış. Evin yenilenme projesini ev sahipleri ile birlikte planlayarak yüksek kalitede mimari bir eser ortaya çıkarılarak eski evin korunması ve cephelerinin ilk inşasına göre korunması sağlanmış. Mimarların üstün çalışmaları ile ev büyük oranda orijinal haline uygun bir şekilde yenilenmiş.