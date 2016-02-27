Özen ve sevgiyle yenilenmiş bir çiftlik evi

Homify'da bu gün, en az 300 yaşında binalar grubunun bulunduğu bir grup bina içinden cennet gibi bir yerde bulunun aile evinin yenilenme projesiniz ziyaret ediyoruz. Yenilenme projesini üstlenen Müller Architecs; binanın baştan aşağı yeniden yapılanmasını, planlanmasını, ve yapının korunmasını sağlamış. Büyük ölçülere sahip belirgin cephelerin korunması için titiz bir çalışma yapılarak ev sahiplerinin talepleri doğrultusunda önemli değişiklikler yaparak rüya gibi bir ev ortaya çıkarılmış. Evin yenilenme projesini ev sahipleri ile birlikte planlayarak yüksek kalitede mimari bir eser ortaya çıkarılarak eski evin korunması ve cephelerinin ilk inşasına göre korunması sağlanmış. Mimarların üstün çalışmaları ile ev büyük oranda orijinal haline uygun bir şekilde yenilenmiş.
Geleneksel mimarisini korumak için ahşaplar özel olarak işlenerek yerlerine yerleştirilmiş olan bu evin çatısı bindirme beşik çatı olarak adlandırılan üçgen çayı şeklinde yenilenerek aslına uygun hale getirilmiş. Orijinal karakterler kullanılarak şehir manzarasının korunması sağlanmış, düz çiniler ile çatı kaplanarak orijinal çatı haline getirilmiş. Yıllar içinde eskiyen ve saklanmış olan cephe bölünmüş bir alan olarak yeniden yapılmış ve binanın dış cephesine zevkli bir bakış açısı oluşturmuş.Evin dış cephesinde yer alan pencereler çatı katında da uygulanarak görsellik artırılmış.
17 yüz yıldan kalma olan bu ev İsviçre'nin kasabalarının yoğun olduğu liman bölgesinde yer almaktadır. Liman bölgesinde bulunan ve güneye, batıya dik olarak açılan bir araziye konumlandırılmış, manzara olarak eteklerinde yer alan liman, evler ve denizi görebilmektedir. Bu konumu ile koşulsuz bir estetiğe sahip olan tarihi ev yenilendikten sonra sahipleri açısından cennet gibi bir yaşam alanı olmuş.
Bina yeniden yapılanırken ek olarak modern bina teknolojisi tasarıma dahil edilerek bütün gereksinimlere cevap veren bir yenileme yapılarak ev sahiplerinin isteklerine cevap verebilen bir ev ortaya çıkarılmış. Evin bodrum katında evin teknolojik sistemlerini kontrol edeceğiniz bir teknik oda hazırlanarak otomasyon sistemi ile konforlu ve kolay bir yaşam sağlanmıştır. Büyük şömine, bulunduğu odaya yeniden inşa edilerek özgünlüğü korunarak hem estetik bir görünüm oluşturulması sağlanmış hem de özgünlüğü korunmuş. Parapetin üzerine dikey bir cam duvar konularak merdiven dairesinin güneş alması sağlanmış.
Tavan arası, yeniden tasarlanarak bir mutfak ve yemek salonu haline dönüştürülmüş. Birinci katta banyo ve yatak odası bulunurken çatı katı yemek odası, oyun odası olacak şekilde dekore edilmiştir. Ev sahiplerinin isteğine göre ahşap yoğunluklu olarak kirişler tercih edilerek doğallık korunmuştur.
Çatı katında kullanım için uygun olan alan, dinlenme alanı olacak şekilde dekore edilerek güneş alması için özel bir pencere tasarımı yapılmış, özel led aydınlatmalar ile aydınlatma sistemi zemine yerleştirilmiştir. Gizli ledler ile birlikte ışık şeritleri çatı katını daha zarif bir alan haline getirmiş.
Oturma odası için ayrılan alan ikiye bölünerek bir kısmı siyah ve beyaz şeklinde bir kısmı da ahşap renginde renklendirilmiş. Çatı yapısını destekleyen ahşap kirişlerin estetik görünümü altında özel bir yemek masasının bulunduğu alan açık mutfak şeklinde tasarlanmış, özel zemin kaplamalar ile doğallık bozulmamıştır. Meşe kalaslar üzerinde yükselen kat kül ve su karışımı ile eskitilerek özgün rengine kavuşturulmuştur.