Burçlara göre dekorasyon: Yay

Zodyak'ın dokuzuncu burcu olan Yay ışığın ve umudun temsilcisidir ve yüzü her zaman geleceğe dönüktür. İdeallerine derinden bağlı, iyimser ve enerjik olan Yay burcu insanları özgürlüklerine düşkünlükleriyle tanınırlar. Yay burcunun en önemli özelliklerinden biri dostlarına önem vermesi ve yalnızlıktan kaçınmasıdır. Yay burcu insanları hevesli, meraklı ve harekete geçmeye hazırdır. Ancak bu hevesli ve iyimser yapıları yüzünden zaman zaman hayatın olumsuz tarafları olduğunu da unuturlar ve bu da onların derin huzursuzluklar ve hayal kırıkları yaşamalarına sebep olur ve bu yüzden de depresyona meyillilerdir. Ayrıca hevesli ve coşkulu yapıları onları fanatikleştirebilir de. Bu hevesli ve meraklı yapıları Yay burcunun dekorasyon tercihlerini de etkiler: Onlar her zaman farklı ve egzotik dekorasyonları tercih ederler. Etraflarında sürekli uyarıcı tasarım unsurları olsun isterler ve bunu da farklı kültürlerin dizaynlarını kendi yaşam alanlarına uygulayarak gerçekleştirirler. Ayrıca iyimser yapıları renkli ve canlı dizaynları benimsemelerine de neden olur. Canlı ve zengin renkler Yay burçları için idealdir.