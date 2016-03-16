Burçlara göre dekorasyon: Yay

Zodyak'ın dokuzuncu burcu olan Yay ışığın ve umudun temsilcisidir ve yüzü her zaman geleceğe dönüktür. İdeallerine derinden bağlı, iyimser ve enerjik olan Yay burcu insanları özgürlüklerine düşkünlükleriyle tanınırlar. Yay burcunun en önemli özelliklerinden biri dostlarına önem vermesi ve yalnızlıktan kaçınmasıdır. Yay burcu insanları hevesli, meraklı ve harekete geçmeye hazırdır. Ancak bu hevesli ve iyimser yapıları yüzünden zaman zaman hayatın olumsuz tarafları olduğunu da unuturlar ve bu da onların derin huzursuzluklar ve hayal kırıkları yaşamalarına sebep olur ve bu yüzden de depresyona meyillilerdir. Ayrıca hevesli ve coşkulu yapıları onları fanatikleştirebilir de. Bu hevesli ve meraklı yapıları Yay burcunun dekorasyon tercihlerini de etkiler: Onlar her zaman farklı ve egzotik dekorasyonları tercih ederler. Etraflarında sürekli uyarıcı tasarım unsurları olsun isterler ve bunu da farklı kültürlerin dizaynlarını kendi yaşam alanlarına uygulayarak gerçekleştirirler. Ayrıca iyimser yapıları renkli ve canlı dizaynları benimsemelerine de neden olur. Canlı ve zengin renkler Yay burçları için idealdir.
Yay burcunun dekorasyonunda öne çıkan bir diğer unsur ise doğayla bağları olan bir tasarım tarzını benimsemeleridir. Hayvansı formlar, canlı bitkiler ve doğal malzemeler Yay burcunun evinin vazgeçilmezleridir. Yay burcu yaşam tarzında da evindeki yaşam alanlarında da hiçbir zaman doğadan kopamaz. Yay burcu insanları şehrin doğadan kopuk merkezlerinde yaşıyor olsalar bile mutlaka evlerinde doğal alanlar yaratmanın yollarını bulur.
Bir eve girdiğinizde o evin sahibin Yay burcundan olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Seyahat etmeyi ve farklı yerler ve kültürler tanımayı çok seven yay burçlarının evinde yolculuklarından edindiği hatıraların dekorasyon unsurları olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Mesela oturma odasında farklı kültürlerin etkileriyle dizayn edilmiş ve dünyanın her yerinden farklı unsurların stil sahibi ve estetik bir biçimde harmanlandığını görebilirsiniz.
Yay burçları yemek konusunda da oldukça hevesli ve coşkuludurlar ve en iyi gurmeler de Yay burçlarından çıkar. Yemek odaları şık ve konforludur ama asla sıkıcı ya da sıradan değildir. Yemek zevkleri gibi estetik zevkleri de gelişmiştir ve doğal unsurların kuvvetli olduğu stil sahibi ve benzersiz bir tasarımla karşılaşırsınız.
Mutfak ise farklı şeyler denemeyi seven deneysel bir gurmenin mutfağıdır. Geleneksel mutfak tasarımını sever ancak yenilikçi özelliğini de küçük dokunuşlarla gösterir. Yay burcu insanının mutfağında egzotik mutfak aletleri görmek şaşırtıcı olmaz. (Örnek tasarım: MKB İnşaat)
Yay burcunun yatak odasında doğallığın modernlikle dansına şahit olursunuz. Kırmızı, turuncu ve fuşya gibi doğal ve uyarıcı renklerin kendini belli edeceği yatak odasında ahşap mobilyalara ipek ya da kadife gibi dokunma hissine hitap eden kumaşlar eşlik eder. Yay burcunun yatak odası bir yandan canlandırıcı ve yenileyici, bir yandan huzurlu ve konforludur.
Banyoda ise yine sıra dışı ve doğal bir tasarım anlayışı hakimdir. Doğal taştan lavabolar, süs bitkileri ve alışılmışın dışında aksesuarlar Yay burcunun banyosunda görebileceğimiz tasarım unsurlarını oluşturur.