Rüya fabrikası

İç mekandaki duvarlar Avusturya'nın dağlık bölgelerinde sıkça karşımıza çıkan ahşap cepheleri hatırlatıyor. Seçilen mobilyalar, bu koyu renk ahşabın içinde kullanmak için çok ideal. açık renk ve modern tasarımlar mekanı aydınlatmış. Geniş beyaz halının üzerindeki büyük kanepelerin konforlu ve davetkar olduğunu da söylemeliyiz.

Bu mekanda dikkat çeken bölücü cam paravan ve onunla birlikte kullanılan bitkiler. Dışarıyı içeriyle bütünleşik algılamamıza ve biraz düşsel etkiler bulmamamıza sebep detaylardan biri bu.