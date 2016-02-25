Evinizde şık bir kafe atmosferi yaratmak için neler yapabilirsiniz?

Bugün çevremizde kafelerin ve kafe kültürünün artması çok batı merkezli bir akım gibi gelse de aslında kafeler coğrafyamıza çok yabancı mekanlar değil. Güncelleşmiş kahvehaneler olduklarını bile söyleyebiliriz. Kahvehaneler Osmanlı'dan günümüze dönüşerek uzanan sosyal mekanlar. Elbette 100 sene öncenin kahvehanesiyle bugünün kahvehaneleri aynı değil. Bugün kahvehane olarak işlev gören mekanlarla kafeler arasında da elbette dağlar kadar fark var. Bir kere kullanıcıları farklı. Kahvehaneler erkeklere yönelik, çünkü geçmişten aldığı gelenek sadece erkeklere böyle bir sosyalleşme hakkı tanıyor. Ancak mekansal kullanım açısından bugünün kafeleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Cinsiyet ayrımı ortadan kalkmış ve dekorasyon değişmiş durumda. Tabure ve alçak masalar ya da klasik ahşap sandalyeler yerine kafelerde çok daha incelikli bir dekorasyon mevcut. Nostaljik öğeler de olsa daha enteresan bir yaklaşımda ele alınmış oluyorlar.

Günümüzde kafeler iç mekanlarıyla oldukça cazip ortamlara sahip olabiliyor. Konforlu, sıcak ve şık olan bu mekanlara özenmemek aslında çok da mümkün değil. Gerek mobilyalar gerekse kullanılan malzemeler göze hoş gelmesi, müşterilerin seveceği bir ortam yaratılması amacıyla seçilmiş olduğu için sonuçta evinizde de benzer mekanlar oluşturma isteği de çok anlaşılır bir şey. Bu son dönem kafe tarzına sempati besleyen kimi okurlarımız olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden evinizde de benzer bir atmosfer yaratmanın formülleri üzerine bir rehber hazırlayabileceğimizi düşündük. Bu kısa rehber basit ama etkili yöntemleri barındırıyor. Öncelikle Farklı tarzlarda cafe dekorasyon örnekleri başlıklı yazımızı inceleyerek eviniz için neleri olası gördüğünüze dair fikir yürütebilirsiniz.

Ve sonra bakalım evinizde şık bir kafe atmosferini yaratmak için neler yapabilirsiniz: