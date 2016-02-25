Evinizde şık bir kafe atmosferi yaratmak için neler yapabilirsiniz?

Bugün çevremizde kafelerin ve kafe kültürünün artması çok batı merkezli bir akım gibi gelse de aslında kafeler coğrafyamıza çok yabancı mekanlar değil. Güncelleşmiş kahvehaneler olduklarını bile söyleyebiliriz. Kahvehaneler Osmanlı'dan günümüze dönüşerek uzanan sosyal mekanlar. Elbette 100 sene öncenin kahvehanesiyle bugünün kahvehaneleri aynı değil. Bugün kahvehane olarak işlev gören mekanlarla kafeler arasında da elbette dağlar kadar fark var. Bir kere kullanıcıları farklı. Kahvehaneler erkeklere yönelik, çünkü geçmişten aldığı gelenek sadece erkeklere böyle bir sosyalleşme hakkı tanıyor. Ancak mekansal kullanım açısından bugünün kafeleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Cinsiyet ayrımı ortadan kalkmış ve dekorasyon değişmiş durumda. Tabure ve alçak masalar ya da klasik ahşap sandalyeler yerine kafelerde çok daha incelikli bir dekorasyon mevcut. Nostaljik öğeler de olsa daha enteresan bir yaklaşımda ele alınmış oluyorlar.
Günümüzde kafeler iç mekanlarıyla oldukça cazip ortamlara sahip olabiliyor. Konforlu, sıcak ve şık olan bu mekanlara özenmemek aslında çok da mümkün değil. Gerek mobilyalar gerekse kullanılan malzemeler göze hoş gelmesi, müşterilerin seveceği bir ortam yaratılması amacıyla seçilmiş olduğu için sonuçta evinizde de benzer mekanlar oluşturma isteği de çok anlaşılır bir şey. Bu son dönem kafe tarzına sempati besleyen kimi okurlarımız olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden evinizde de benzer bir atmosfer yaratmanın formülleri üzerine bir rehber hazırlayabileceğimizi düşündük. Bu kısa rehber basit ama etkili yöntemleri barındırıyor. Öncelikle Farklı tarzlarda cafe dekorasyon örnekleri başlıklı yazımızı inceleyerek eviniz için neleri olası gördüğünüze dair fikir yürütebilirsiniz.
Ve sonra bakalım evinizde şık bir kafe atmosferini yaratmak için neler yapabilirsiniz:
Açık mutfaklı bir evde mutfak adası ya da salona bakan bir tezgah kullanmak bir kafe havası yaratmak için etkili olabilir.
Bahsettiğimiz tezgahın malzemesi de önemli elbette. Sıradan bir açık mutfak ve laminant tezgahlarla kafe etkisi yaratamazsınız. Bu tezgahın malzemesinin biraz özenle seçilmiş ya da detaylandırılmış olması böyle bir tarz için daha anlamlı. Örneğin mermer ya da mermer görünümlü kalın bir tezgahın nasıl göründüğüne dair fikri bu görselden alabilirsiniz. Mermer yerine kalın ahşap tezgah da kafe tarzını evinize taşıyacak bir şey.
Bu açık mutfaklardaki tezha ya da mutfak adalarının kafe tarzı yaratmasının bir diğer sebebi aynı zamanda kafelerdeki çalışma alanını ayıran bir bar gibi olması ve bu tezgahın da yine bar tezgahı gibi kullanılabilmesi elbette. Özellikle kahvaltılar ve kısa öğünler için ideal bir yöntem olan tezgah masalar, küçük evlerde asıl yemek masası olarak da kullanılabilir.
Açık mutfakta kullanacağınız tezgah, çalışma tezgahından daha da yüksek bir bar tezgahı niteliğinde olabilir. Bu kafe havası yaratmak için de daha etkilidir. Bu etkiyi arttırmak da tezgahı tamamlayacak taburelerle olacaktır. Ahşap ve demirin birlikte kullanıldığı mobilyalar son dönemde kafe ve barlarda karşımıza çıkıyor, bu endüstriyel tarzı evinizde de yaşatabilirsiniz. Bu örnekte gördüğünüz taburenin aksamlarında ve tezgahın ayaklarında kullanılan demir, açık renk ahşapla uyum içinde. Tezgahın üzerine buradaki gibi özel olarak seçeceğiniz sarkıt lambalar da evinizde tezgahı vurgulayarak kafe imajını güçlendirebilir.
Antika masalar, sandalyeler hatta duruma göre çeşitli mobilyalar son zamanlarda evlerden çok kafelerde karşımıza çıkıyor. Buna şaşırmamak da lazım. Kafe dekorasyonu son yıllarda daha sıcak atmosfer yaratmak üzerine de odaklandığı için bu tip mobilyalar bu sıcaklığı vermek için ideal olabiliyorlar. Mobilyalardaki yaşanmışlık duygusu, nostaljik etkileri yabana atılamayacak kadar fazla. Kafelerin evlerden devraldığı bu dekorasyon tarzını siz de kafelerden evinize getirebilirsiniz. Bunun için mutlaka ağır ve pahalı, ayrıca çok yer kaplayan antika mobilyalar almanıza da gerek olmayabilir. Nitekim pek çok kafe de böyle yapmıyor. Bu negatif özellikler, belki vitrin, konsol ve benzeri mobilyalar için değil ama masa ve sandalyelerde antika benzeri yeni ürünlere yöneltmekte. Sonuç çok da kötü sayılmaz, bazı açılardan daha da iç açıcı olabilir. Örneğin Super Studio tarafından dekore edilmiş bu evde beyaza boyanmış sandalyelerle farklı bir kafe tarzı yakalanmış. Bu sandalyelerin nostaljik tarzı ve ikisinin ahşap ikisinin beyaza boyalı olarak kullanılması arzulanan etkiyi yaratan anahtar noktalar. Genelde ahşap kullanımının da kafelerin arayışında olduğu sıcak atmosferi yarattığını söylersek de çok yanlış olmayacaktır.
Pek çok kafede tasarım adeta kolaj gibidir. Bunu evinizde de uygulayabilirsiniz. Bu fotoğraftaki örneğe bakalım. Masif ahşap parçalardan yapılma geniş ve uzun bir masa mekanın merkezine yerleşmiş. Açık mutfak burada ön tezgahı olmadan kullanılmış olsa bile renkleri ve duvardaki seramik tercihiyle, retro, endüstriyel ve kafa dekorasyonunda sık karşılaşılan bir tarza sahip. Masanın üstündeki devasa lambalar da bahsettiğimiz etkiyi güçlendiriyor. Bu mekanda bir önemli ve kafeleri hatırlatan detay da demir doğramalar. Bunlar boyanmış demir ya da alüminyum olabilir. Her türlü eski demir doğramalara referansla yapılıyor ve kafelerde sıklıkla kullanılıyorlar. Burada garaja açılan doğrama ve kapı sizin bahçenize açılan yerde bulunabilir. Önemli olan malzeme ve tarz. Bahçeye, terasa ya da verandaya açılması çok daha hoş olacaktır zaten. Masada ve masanın etrafında kullanılan sandalyelere baktığımızda farklı model ve renkler görüyoruz. Eskicilerden alıp yenileyeceğiniz sandalyeleri bu şekilde karıştırarak kullanabilirsiniz. Siz de eminiz pek çok kafede bu yöntemin uygulandığını görmüşsünüzdür.
Karatahta eskiden okullarda kullanılan bir objeyken son dönemde kafe dekorasyonunda sıkça gördüğümüz bir şey haline geldi. Çeşitli boyutlarda karatahtalar kafelerde menü yazmak için kullanılıyor, ayrıca özel bir duvar boyasıyla duvarlar direkt karatahta özelliğine de büründürülebiliyorlar. Aslında kafeler kadar olmasa da evlerde de karatahta kullanımı mevcut. Çocuk odalarında, antrelerde, mutfaklarda bulunabiliyorlar. Çerçeveli karatahtaları çocuklar oyun ve ders çalışma amacıyla yetilşkinler ise not almak için kullanabiliyor. Bu mekanlarda da aynı kafelerdeki gibi çerçeveler dışında duvarların karatahtaya çevrildiğini de görmemiz mümkün. Öte yandan hem evde kafe havası istiyor, hem karatahta kullanmak ama özgün bir tasarıma sahip olmasını istiyorsanız bu fotoğraftaki eklektik çerçeveli turkuaz tahta tam size göre olabilir. Tahtanın siyah olması şart değil, ayrıca not almak için bu oldukça şık çerçeveyi kullanmaktan ayrı bir zevk alabilirsiniz.
Evinizin bir kafe havasını vermesine en çok yardım edecek şeylerden biri tabak çanağınızı ve tüm servis aksesuarlarınızı da ona göre seçmeniz olacaktır. Standart ürünlerden kaçının. Elbette bu sade tasarımlardan kaçınmanız anlamına gelmiyor. Her yerde kolaylıkla görebileceğiniz aksesuarlar yerine daha farklı ama işlevsel olarak da başarılı ürünler seçmeniz mantıklı olacaktır. Böylece hem siz evde kendinizi daha özel hissedebilir hem de kponuklarınızın çay ve kahve taımlarınıza, tabaklarınıza hayran olmasını sağlayabilirsiniz.