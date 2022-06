2016 için en uygun İskandinav dekorasyonunu nasıl yapmalıyım?

Dekorasyon stillerinin özelliklerine bağlı kalmak başarılı bir dizayn oluşturmak için son derece önemli olsa da bazen bazı özellikler esnetilerek her stile uyabilen tasarımlar yapılıyor. Özellikle banyo, mutfak gibi dekorasyonlarda birçok stilin özelliğini taşıyabilen ya da hemen her stile uyan özellikler taşıyan dizaynlar üretiliyor. 2016 yılı için tasarımcılar sürdürülebilir ve her stile uygulanabilir tasarımlara öncelik veriyorlar. Sade ve yalın tasarımlardan hoşlananlar için oldukça iyi haber. Böylece ihtişama ve abartıya fazla yer vermeyen dekorları daha sık görebileceğiz.