2016 için en uygun İskandinav dekorasyonunu nasıl yapmalıyım?

Ev dekorasyonunda son yıllarda çok popüler olan stillerden birisi de İskandinav stildir. Önceleri sadece müstakil kır evlerinde kullanılan bir dekorasyon stili olan İskandinav, artık neredeyse bütün evlerde ve birbirinden farklı temalarla kullanılıyor. Eğer siz de İskandinav stilinin öne çıkan natürel ve sade özelliklerini beğeniyorsanız ev dekorasyonunuzda bu stili uygulayabilirsiniz. Üstelik bunun için birçok farklı trend alternatifiniz de var. Bu yazımızda sizlere İskandinav stilin uygulama çeşitlerinden bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olabilir.
Her stilin öne çıkan bir takım özellikleri vardır ancak bir dekorasyon stilinin sınırlarını yalnızca tasarımcısı belirler. Tasarımcılar her stilde, stilin belirgin özelliklerinin dışına çıkabilen yenilikler kullanabiliyorlar. Kimi zaman renk dengesinde yapılan değişiklikler, kimi zaman mobilya ve aksesuarlarla yapılan küçük oynamalarla, bütün stiller farklı ve özgün yapılara bürünebiliyor. İskandinav stilin belirgin özellikleri olsa da farklı tema ve trendlerle daha özgün bir yapı kazanabiliyor. Bu yazımızda 2016 yılının İskandinav stilini özgünleştirecek trendlerine yer vereceğiz. Öncelikle İskandinav stilin öne çıkan özelliklerine kısaca bir değinelim; İskandinav stili soğuk İskandinav ülkelerini temsil eden bir stildir. O soğuk ve kapalı havanın etkisini azaltmak için dekorasyonlarda ferahlık ve sadelik ön planda tutulur. Bu nedenle dekorasyonun ana unsuru beyaz renktir. Bu stilde duvar, zemin ve kapı – pencere grubundan en az ikisi beyaz renkli olmalıdır. Pencereler gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak için oldukça büyük ve genelde perdesizdir. Dekorasyona canlılık ve doğallık kazandırmak için ahşap ögeler kullanılır. Ayrıca ortamı ısıtmak için de dokulu, yünlü, tüylü kumaş ögelere yer verilir. Son olarak aydınlatma ile de yine ferahlık özelliği vurgulanır. Bunun için stilde endüstriyel özellikli güçlü aydınlatma ögeleri kullanılır. Bütün bu belirgin özellikleri cebe attıktan sonra dekorasyonunuzu özgünleştirecek detaylara geçebilirsiniz. 2016 yılının İskandinav trendlerini birlikte incelemeye başlayalım.
İskandinav stilin özellikleri hakkında daha detaylı bilgiler edinmek veya daha fazla örnek tasarım bulmak için sitemizde arama yapabilir veya “Evimde modern İskandinav stili nasıl uygulayabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Stilin belirgin renkleri olsa da her sezonun ayrı bir renk trendi olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle dekorasyonlarda özellikle kalıcı olmayan değişikliklerle sezonun moda renklerini evlerinize uygulayabilirsiniz. Bunun aksesuarlar, tekstil ürünleri veya duvar kağıt ya da yapıştırmalarını kullanabilirsiniz. İskandinav stil için 2016 yılının trend renkleri arasında en dikkat çekeni dinlendirici özelliği ile mavi ve canlılık katan şeftali tonları oluyor. Eğer bu renkleri seviyorsanız hemen dekorasyonlarınıza birkaç küçük obje ile bu renkleri ekleyebilirsiniz. Bu dekorasyonda trend renklerin güzel bir kombinasyonunu görebilirsiniz. Aydınlatma ve aksesuar gibi özellikleri ile de dikkat çeken bir dizayn.
Sadece İskandinav stilde değil bütün stillerde hayvan dostu bir tema son yılların gözdesi. Eğer siz de evinizi hayvan dostlarınızla paylaşıyorsanız dekorasyonlarınızda hayvan dostu detaylara yer verebilirsiniz. Köpek ve kediler için ayrı ayrı bulunabilecek minderler, kırlentler, oyun yuvaları, üstü açık oyun kafesleri, bahçeler için tırmanma duvarları gibi hayvan dostu detaylara yer vererek dekorasyonunuzu canlandırabilirsiniz. Ayrıca küçük dostlarınızı da mutlu etmiş olacaksınız. İskandinav stilin renk ve stil özelliklerine uygun olacak şekilde çeşitli, tüylü minder ya da kırlentlerle son derece şık ve trend dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Bu dekorasyonda yaprak desenli oldukça sevimli bir kedi evi görünüyor. Dilerseniz farklı renk, desen ve boyutlarda da bulabilirsiniz.
Dekorasyonlarda organik ve doğal ürün kullanımı sadece bu yıl değil, son birkaç yıldır oldukça popüler. Rattan gibi doğal görünümlü mobilya malzemeleri veya hasır, bambu gibi doğal özellikteki malzemelerden üretilen mobilya ve aksesuarlar, organik ürünlerin en çok tercih edilenleridir. Ağaçtan üretilen koltuklar ve masa sandalye takımları ile birlikte kullanılan keten gibi doğal kumaşlı kırlentler İskandinav dekorasyonlarının şıklığına şıklık katıyor. Üstelik bu tarz ürünlerin modası da kolay kolay geçmiyor. Dilerseniz organik pazarlardan alabileceğiniz doğal kumaşları kullanarak kendiniz de birçok farklı renk ve desende tekstil ürünleri yapabilirsiniz. Böylece dekorasyonlarınızı bu yılın modasına hazırlamış olursunuz.
Kendin yapprojeleri
Kendin yap projeleri sadece İskandinav stilde değil rustik, akdeniz, country, endüstriyel, asyatik gibi doğal ürünlere öncelik veren bütün dekorasyon stillerinde önemli bir yere sahiptir. Eğer kendi imkanlarınızla yaptığını ürünleri ya da el yapımı objeleri dekorasyonlarınızda kullanmayı seviyorsanız bu sene mutlaka en az bir “Kendin yap” projesine yer verin. Basit malzemeler kullanarak üretebileceğiniz lambalar, kırlentler, raf ve kitaplıklar, sandalyeler, aksesuarlar, askılıklar, minderler, kırlentler hem dekorasyonlarınıza şıklık katacak hem de bu yılın trendini yakalamanıza yardımcı olacak. Ayrıca “Kendin yap” projeleri, eski eşyaları değerlendirmenizi sağlayan ekonomik ve çevreci bir dekorasyon yöntemidir.
İskandinav stilin bu yılki en önemli trendi açık hava dekorlarıdır. Eğer evinizde teras, veranda, balkon gibi geniş açık hava alanları bulunuyorsa ve evinizde İskandinav stil dekorasyon uygulamışsanız ilk işiniz iç mekan dekorasyonunuzu açık hava alanlarına taşımak olmalı. 2016 yılı içerisinde en gözde dekorasyon unsuru açık hava alanlarıdır. Teraslar ve verandalarda kullanılan İskandinav stil mobilya ve aksesuarlar ile trendi yakalayabilirsiniz. Manser Practice Architects Designers adlı firma tarafından dizayn edilen bu teras mobilyaları, aksesuarları ve son derece başarılı renk dengesi ile dikkat çekiyor. Teras katınızı değerlendirmek istiyorsanız bu muhteşem tasarımdan ilham alabilirsiniz.
Dekorasyon stillerinin özelliklerine bağlı kalmak başarılı bir dizayn oluşturmak için son derece önemli olsa da bazen bazı özellikler esnetilerek her stile uyabilen tasarımlar yapılıyor. Özellikle banyo, mutfak gibi dekorasyonlarda birçok stilin özelliğini taşıyabilen ya da hemen her stile uyan özellikler taşıyan dizaynlar üretiliyor. 2016 yılı için tasarımcılar sürdürülebilir ve her stile uygulanabilir tasarımlara öncelik veriyorlar. Sade ve yalın tasarımlardan hoşlananlar için oldukça iyi haber. Böylece ihtişama ve abartıya fazla yer vermeyen dekorları daha sık görebileceğiz.
Bu yıl da İskandinav stilde, stil özelliklerini daha vurgulu kullanan dizaynlar öne çıkıyor. Ahşap ögelerin masif tercih edildiği, beyazın daha vurgulu kullanıldığı, bol aksesuarla güçlendirilen ve buram buram İskandinav kokan tasarımlar bu sene de trendler arasında. Tıpkı bu muhteşem mutfak dekorasyonunda olduğu gibi. Ayrıca retro ögelerle canlanan detaylara da dikkatinizi çekmek istiyoruz.