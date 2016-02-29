2016 için en uygun İskandinav dekorasyonunu nasıl yapmalıyım?

Ev dekorasyonunda son yıllarda çok popüler olan stillerden birisi de İskandinav stildir. Önceleri sadece müstakil kır evlerinde kullanılan bir dekorasyon stili olan İskandinav, artık neredeyse bütün evlerde ve birbirinden farklı temalarla kullanılıyor. Eğer siz de İskandinav stilinin öne çıkan natürel ve sade özelliklerini beğeniyorsanız ev dekorasyonunuzda bu stili uygulayabilirsiniz. Üstelik bunun için birçok farklı trend alternatifiniz de var. Bu yazımızda sizlere İskandinav stilin uygulama çeşitlerinden bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olabilir.

Her stilin öne çıkan bir takım özellikleri vardır ancak bir dekorasyon stilinin sınırlarını yalnızca tasarımcısı belirler. Tasarımcılar her stilde, stilin belirgin özelliklerinin dışına çıkabilen yenilikler kullanabiliyorlar. Kimi zaman renk dengesinde yapılan değişiklikler, kimi zaman mobilya ve aksesuarlarla yapılan küçük oynamalarla, bütün stiller farklı ve özgün yapılara bürünebiliyor. İskandinav stilin belirgin özellikleri olsa da farklı tema ve trendlerle daha özgün bir yapı kazanabiliyor. Bu yazımızda 2016 yılının İskandinav stilini özgünleştirecek trendlerine yer vereceğiz. Öncelikle İskandinav stilin öne çıkan özelliklerine kısaca bir değinelim; İskandinav stili soğuk İskandinav ülkelerini temsil eden bir stildir. O soğuk ve kapalı havanın etkisini azaltmak için dekorasyonlarda ferahlık ve sadelik ön planda tutulur. Bu nedenle dekorasyonun ana unsuru beyaz renktir. Bu stilde duvar, zemin ve kapı – pencere grubundan en az ikisi beyaz renkli olmalıdır. Pencereler gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak için oldukça büyük ve genelde perdesizdir. Dekorasyona canlılık ve doğallık kazandırmak için ahşap ögeler kullanılır. Ayrıca ortamı ısıtmak için de dokulu, yünlü, tüylü kumaş ögelere yer verilir. Son olarak aydınlatma ile de yine ferahlık özelliği vurgulanır. Bunun için stilde endüstriyel özellikli güçlü aydınlatma ögeleri kullanılır. Bütün bu belirgin özellikleri cebe attıktan sonra dekorasyonunuzu özgünleştirecek detaylara geçebilirsiniz. 2016 yılının İskandinav trendlerini birlikte incelemeye başlayalım.

İskandinav stilin özellikleri hakkında daha detaylı bilgiler edinmek veya daha fazla örnek tasarım bulmak için sitemizde arama yapabilir veya “Evimde modern İskandinav stili nasıl uygulayabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.