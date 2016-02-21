Beyaz, ferah, çağdaş ve sürdürülebilir

Bu sayfamızın konuğu, çağdaş bir tasarıma sahip olan ancak ahşap kulübe geleneğini devam ettiren muhteşem bir konut. Yapının oturma odasına tekabül eden kısmı tek katlı olarak tasarlanmış ve yüksek, eğimli bir çatı konstrüksiyonuna sahip. L şeklindeki yapıda, oturma odasının yanında kalan kısım ise dubleks.
Mülk sahipleri ve ekolojik tasarımlarıyla ünlü mimarlık firması Emmeti Srl'den deneyimli mimarlarının fikir alış verişleri sonucu ortaya çıkan tasarımda sürdürülebilirlik ön planda. Gün ışığından maksimum derecede yararlanan bir tasarım yapan mimarlar, konutun birçok noktasına geniş pencereler yerleştirmiş. Teknoloji ile doğal malzemenin bir arada kullanılması sonucunda da, bulunduğu konumun yöresel mimarisine uygun, kendi bahçesi ile sınırların flu olduğu, çağdaş bir konut ortaya çıkmış.
Bol bol doğal gün ışığı alacak şekilde tasarlanmış olan konutta ışığı yansıtan beyaz renk cesurca kullanılmış. Ahşap tavandan, ağartılmış meşe parkelere kadar her yüzeyde beyaz rengin sağladığı ferahlığı gözlemlemek mümkün.
Oturma odasının diğer cephesine baktığımızda ise, köşede şömineyi ve onun hemen yanında televizyon ünitesini görüyoruz. Televizyonun diğer yanından itibaren ise tavandan tabana kadar olan sürgülü cam kapılar başlıyor. Fotoğrafta stor perde ile örtülü olan sürgülü cam kapılar, perde açıldığında konutun çim bahçesi ile oturma odasını adeta birleştiriyor.
Isınma şöminenin yanı sıra elektrikli ısı pompası aracılığıyla yerden ısıtma yöntemi sağlanıyor.
İlk fotoğrafımız konutun oturma odasından. Yapının bu kısmı tek katlı ancak oldukça da yüksek bir tavana sahip. Mekanın bir tarafı boyunca dar bir asma kat var ve bu asma kat boyunca da sıra sıra pencereler yerleştirilmiş. Bu dizaynın amacı gün ışığından maksimum derecede faydalanarak elektrik tüketimini en aza indirmek. İki oda arasında yer alan asma kat ise camları kolayca temizleyebilmek için yerleştirilmiş.
’Gün ışığından daha fazla yararlanabilmenin dekoratif yolları’ başlıklı yazımızda bu konuyla ilgili güzel bir derlemeye ulaşabilirsiniz.
Bu açıdan baktığımızda boydan boya olan sürgülü kapıları daha iyi görebiliyoruz. Konutun dekorasyonu ise son derece modern ve renklerin ustaca kullanımı sayesinde mekanların esas ruhunu yansıtan o beyazlık ve ferahlık hissini köreltmiyor. Birkaç görece geniş yüzeyde kullanılan kızıl tonlarına ahşap bir konsol ve vitrin ve sandalyeler eşlik ediyor. Köşe koltuk takımı ise oldukça açık bir tona sahip gri renginde.
Üst katta yer alan yatak odasında sadelik ön planda tutulmuş. Bu mekanda oturma odasındaki kadar cesur bir beyaz kullanımı söz konusu değil. Onun yerine daha pastel renkler kullanılarak huzurlu, sade bir yatak odası dekorasyonu gerçekleştirilmiş. Pastel turuncu, etnik desene sahip bir yatak örtüsü ile tamamlanan dekorasyonda gözü yoracak hiçbir süs objesi kullanılmamış.
Konutun banyosu oldukça geniş. Son yılların banyo trendinin başında gelen ayrı küvet ve duş alanı tasarımını bu banyoda da aynadan yansıması vesilesiyle görebiliyoruz. Beyazın yine ana renk olarak kullanıldığı banyoda, yalnızca küvet ve duş alanının olduğu kısım koyu renkli, mat, geniş seramikler ile kaplanmış. Zemin diğer odalarda da olduğu üzere ağartılmış meşe parkeler ile kaplı. Geniş pencereler sayesinde banyo da doğal gün ışığından maksimum düzeyde yaralanabiliyor. Lavabo tarafına yerleştirilmiş boydan boya ayna sayesinde ise zaten geniş olan alan iyice geniş ve ferah görünüyor.