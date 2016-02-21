Beyaz, ferah, çağdaş ve sürdürülebilir

Bu sayfamızın konuğu, çağdaş bir tasarıma sahip olan ancak ahşap kulübe geleneğini devam ettiren muhteşem bir konut. Yapının oturma odasına tekabül eden kısmı tek katlı olarak tasarlanmış ve yüksek, eğimli bir çatı konstrüksiyonuna sahip. L şeklindeki yapıda, oturma odasının yanında kalan kısım ise dubleks.

Mülk sahipleri ve ekolojik tasarımlarıyla ünlü mimarlık firması Emmeti Srl'den deneyimli mimarlarının fikir alış verişleri sonucu ortaya çıkan tasarımda sürdürülebilirlik ön planda. Gün ışığından maksimum derecede yararlanan bir tasarım yapan mimarlar, konutun birçok noktasına geniş pencereler yerleştirmiş. Teknoloji ile doğal malzemenin bir arada kullanılması sonucunda da, bulunduğu konumun yöresel mimarisine uygun, kendi bahçesi ile sınırların flu olduğu, çağdaş bir konut ortaya çıkmış.

Bol bol doğal gün ışığı alacak şekilde tasarlanmış olan konutta ışığı yansıtan beyaz renk cesurca kullanılmış. Ahşap tavandan, ağartılmış meşe parkelere kadar her yüzeyde beyaz rengin sağladığı ferahlığı gözlemlemek mümkün.