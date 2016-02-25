Ömürlük müstakil evler

Kendi evini inşa etmek her çiftin rüyasıdır. Genç çiftlerin çoğu, çocuklarını yetiştirecekleri güvenli ve sıcak bir yuvayı kendi elleriyle yaratmanın hayalini kurar. Fakat ideal bir müstakil evin nelerden ve hangi unsurlardan oluşması gerekir? Burada belirleyici olan, evin gelecekteki sakinlerinin sayısı ya da hedeflenen sakin sayısıdır! Kesin olan bir şey varsa, o da böyle bir evin en popüler inşasının, uyumlu bir yaşamı olanaklı kılacak şekilde, zemin katta herkesin birlikte vakit geçireceği bir oturma odası ile birinci katta yer alacak özel odaların oluşturacağı şekilde yapılmasıdır. Elbette ki bahçe ve teras da listemizde olacak!

Söz konusu genç çiftler için böyle müstakil evler olunca, Alman Finger Haus firmasının mimarlarının işleri bizleri gerçek anlamda büyülüyor. Bugün bu katalogda Finger Haus'dan esin kaynağı olan bir müstakil ev örneğini sunuyoruz. Bunun birçoğumuz için kusursuz bir çekirdek aile evi olacağından kuşkumuz yok. Şimdi inceleme zamanı…