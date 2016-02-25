Ömürlük müstakil evler

Kendi evini inşa etmek her çiftin rüyasıdır. Genç çiftlerin çoğu, çocuklarını yetiştirecekleri güvenli ve sıcak bir yuvayı kendi elleriyle yaratmanın hayalini kurar. Fakat ideal bir müstakil evin nelerden ve hangi unsurlardan oluşması gerekir? Burada belirleyici olan, evin gelecekteki sakinlerinin sayısı ya da hedeflenen sakin sayısıdır! Kesin olan bir şey varsa, o da böyle bir evin en popüler inşasının, uyumlu bir yaşamı olanaklı kılacak şekilde, zemin katta herkesin birlikte vakit geçireceği bir oturma odası ile birinci katta yer alacak özel odaların oluşturacağı şekilde yapılmasıdır. Elbette ki bahçe ve teras da listemizde olacak!
Söz konusu genç çiftler için böyle müstakil evler olunca, Alman Finger Haus firmasının mimarlarının işleri bizleri gerçek anlamda büyülüyor. Bugün bu katalogda Finger Haus'dan esin kaynağı olan bir müstakil ev örneğini sunuyoruz. Bunun birçoğumuz için kusursuz bir çekirdek aile evi olacağından kuşkumuz yok. Şimdi inceleme zamanı…
Alışılageldiği üzere, gezimize evi sizlere tanıtarak başlıyoruz. Bu ev, büyüklük ve ağırlık bakımından küçük farklılıklar arz eden, üzeri siyah fayanslı bir beşik çatı ile kaplanmış, birbirine bağlı iki modülden oluşuyor. Alçak çatı ile terası düz çatı pencereleri ayırıyor. Daha ileri gitmeden önce güneş panellerine bir göz atalım – modern inşanın temelini ekoloji oluşturmalıdır!
Binanın diğer tarafına geçtiğimizde, modüllerin renklerinin birbirinden biraz değişik olduğunu fark ediyoruz. Büyük modül kar beyazıyken, küçük olan ise gri. Bu şekildeki bir kontrast, tek bir basit sütunun ayakta tuttuğu ana giriş için ilginç bir çatı görünümü oluşturuyor. Bu tek renk tasarım, çevredeki çakıl taşları ile kaplı çiçeklik alan ile zenginleşiyor. Ahşap iç mekan ise ısı girişini ve muhafazasını güvence altına alıyor.
Kapıyı açar açmaz kendimizi koridorda ve hemen sonrasında da geniş ve ferah bir salonda buluyoruz. Buradan geniş oturma alanına ve merdivenlere gidiliyor. Ahşaptan yapılmış, doğal renklerin kullanıldığı merdivenler tek devirli. Zeminde, beyaz duvarlar ve tavanlar ile çarpıcı bir kontrast oluşturan siyah fayanslar görüyoruz. Peki bu nasıl bir etki bırakıyor? Sakin ve seçkin bir iç mekan!
Yemek odasının tek renk tasarımı hemen dikkatimizi çekiyor. Altı sandalye ve bir bank ile çevrelenmiş olan masa, ailenin tüm üyelerinin yanında, misafirlere de bolca yer sağlıyor. Burada ahşap son derece sıcak bir tona sahip ve tüm giriş katının dekorasyonundaki en güçlü vurgu olarak karşımıza çıkıyor. Masanın yukarısında modern bir lamba görüyoruz. Böylece yemek masasında akşam yemeği sonrasında başlayan uzun sohbetler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edebilir.
Mutfak mobilyarının, tezgah altı dolaplarının da ahşaptan yapıldığını ancak burada rengin griye döndüğünü görüyoruz. Fakat bu mutfakta insanın sıkılmaya bile fırsatı olmuyor! İnce, ışıl ışıl, yepyeni fayanslar alana bir karakter katıyor. Modern mobilyaların ön cepheleri son derece sade, kulplar da paslanmaz çelikten. İlginçtir, birbirinden son derece farklı materyaller olan çelik, ahşap ve seramik fayanslar aynı gride buluşup, son derece kendine özgü bir atmosfer yaratıyor.
Geri dönüp, tekrar yemek odasından geçerek, oturma odasına gidiyoruz. Açık alana sahip bu o da L şeklinde dizayn edilmiş. Mobilyalar etkileyici bir ifadeye sahip. Siyah deriden kanepe ve tabureler, koyu renk zeminle büyük bir uyum oluşturuyor. Büyük ve dengeli ayak iskemleleri sehpa olarak da iş görüyor. Üzerine yumuşak yastıklar serilmiş rahat bir kanepede bir öğle uykusuna dalmak işten bile değil!
Elbette ki evin ortak alanları alt katta. Şimdi ise çocuk odasına gidiyoruz. Klasik mobilyalar için canlı yeşil detayları olan beyaz dekorasyon seçimi yapılmış. Ahşap zemin de sıcak bir atmosfer sunuyor. Gençler çoğu zaman ders çalışmaya hevesli olmasalar da, bu odanın dizaynı oldukça motive edici!
Çocuk odasındaki yeşil dekorasyon ve sıcak atmosferden sonra, siyah ve beyazın zaman dışı kontrastına geri dönüyoruz. Üst kattaki banyo sadece zeminde değil, duvarlarda da siyah fayanslar ile dekore edilmiş. Tavanlar ise elbette beyaz. Burada ilginç bir ayna tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ayna çatının yaptığı eğimle tavana hizalanmış. Ortaya çıkan sonuç, minimalizm sevenleri büyülü bir rahatlığa taşıyacak cinsten.