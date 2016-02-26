Modernin klasikle buluşması!

Yerleri fayansla kaplı, beyaz, düşük çatılı bir ev ya da bina modern olabilir mi? İlk bakışta olamaz gibi dursa da, bu kompozisyona sütunların desteklediği camdan balkonlar eklediğimizde ortaya çıkan etkileyici görünüm akıllara hemen modernist tasarımı getiriyor. Geleneksellik ile güçlü bağlara sahip olsalar da, beşik çatılar, iklim kuşağımız göz önüne alındığında çok kullanışlı olmaları sayesinde halen oldukça popüler. Bu çatılar yağmur ve kar suyunun hızlı tahliyesi için bire bir. O halde gayet iyi iş gören bu çatılardan neden vazgeçelim?

Klasik çatılı, kırmızı fayanslarla döşeli, beyaz bir aile evinin Finger Haus şirketi tarafından nasıl modernize edildiğini merak ediyor musunuz? O halde gelin keşfe çıkalım!