Konforun hüküm sürdüğü ev!

Eğer bir dağ kulübesinde yaşama şansımız olsaydı, çekinmeden bunu yapardık! Ve eğer bu kulübe cezbedici bir dekora sahip modern bir aile evi olsaydı, hemen taşınmaya karar verirdik. Şehir yaşamının birçok çekici tarafı olsa da, doğanın havası bir başka. Çevremizin ruh halimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Resimlerdeki tepe manzarasından daha iyi hissetmemizi başka ne sağlayabilir ki? Bunun yanında bir de temiz hava ve böyle bir atmosferde yapılacak egzersizler tabii ki.
Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, bugünkü esin kataloğumuzu beğeneceğinize şüphe yok. Bugün size Finger Haus'un yetenekli mimarlarının tasarladığı nevi şahsına münhasır bir doğa evi projesini sunuyoruz. Biraz hayal kurmaya hazır mısınız? Keşfimize başlıyoruz!
Binanın ilginç dış tasarımı ile başlıyoruz. Binanın eğimli çatı ile kapatılmış dikdörtgen prizma biçimindeki ana modülü, giriş katının beyaz dış cephesi ile öne çıkıyor. Bu ana modüle bahçede ahşapla kaplı kübik bir modül ekleniyor ve bu da binaya modern bir şıklık kazandırıyor. Geniş teras alanı, rahat ahşap döşemeleri ile birlikte oldukça cezbedici görünüyor. Ana girişe bakma zamanı geldi!
Dağlık alanda bir ev yapmak için ahşaptan daha uygun bir materyal düşünülemez. İç mekanının ısı yalıtımını kusursuz biçimde yapmasının yanında, çevreyelen doğayı temsil eden kendine has bir dekor da sunuyor aynı zamanda. Tabii ki ahşap ile en kusursuz uyumu da geleneksel kırmızı tuğlalar sağlıyor! Yukarıdaki resim bunun en iyi kanıtı.
Ana giriş, kapalı bir park alanı ve garaj ile birlikte binanın diğer tarafında bulunuyor. Burada artık ahşabın hikayenin ana kahramanı olacağına yönelik bir şüphemiz kalmıyor! Şimdi seçkin basamakları tırmanıp, çok ilginç olduğunu bildiğimiz iç mekana doğru ilerliyoruz…
Birçok evde hol ve koridor zorunluluktan bulunur. Ama burada işler farklı yürüyor! Henüz ön kapıda neşeli bir dekor bizi selamlıyor. Devam edince çocuklar için bir oyun askısının bulunduğunu görüyoruz. Yaşlıların da şikayet etmesine gerek yok. Ayakkabı dolabı bir bank olarak da kullanılabiliyor. Eşyalar titizce düzenlenmiş durumda.
Artık tüm dikkatimizi etkileyici ahşap merdivene veriyoruz. Bu merdivenleri tırmandıktan sonra harika bir oturma odasına giriyoruz. Odanın ortasında siyah, müstakil bir şömine alanı bulunuyor. Aydınlık ahşap paneller odaya muazzam bir hava veriyor! Malum nedenlerden, şömine yakınındaki alan fayanslarla kaplı. Kar beyazı duvar ve tavanlar da mekanın son derece aydınlık olabilmesi için ışığı yansıtıyorlar.
Sola dönüyoruz ve mutfak ile yemek odasının eşiğine geliyoruz. Buradaki iç mekan dekoru göz alıcı bir güzelliğe sahip. Mutfak son derece modern, sadece kürkle kaplı sandalyeler retro bir görünüm sağlıyor. Bir sonraki oda, kırsal, romantik yemek odası. Uzmanlarımızın bu kadar çok sayıda farklı unsuru bir araya getirerek böyle bir uyum yaratmış olmaları gerçekten muazzam ve saygıyı hak ediyor!
Şimdiye kadar sizlere sunduğumuz projelerde tuvaletlere çok odaklanmadık, fakat bugün başka bir şey yapacağız, çünkü bu evin giriş katındaki tuvalet gerçekten dikkate değer. Seramik fayanslar, modern aksesuarlar, beyaz duvarlar… buraya kadar her şey normal. Ancak dekorasyona gelince her şey değişiyor. Altın çerçeveli antik ayna muazzam. Seçkin bir kristal lamba da bu küçük alanı aniden lüks bir odaya dönüştürüyor.
Birinci katta size göstermek istediğimiz ilk oda, neşe dolu ofis. Burada da biraz seçmecilik söz konusu. Koltuk ve bilgisayar masası antik bir tasarım, kanepe ise orijinal döşemelik kumaştan. Bu sıradışı kombinasyon, çağdaş renk imajlarını bir araya getiriyor. Bu odada iş yapmak gerçekten eğlenceli olmalı.
En genç ve yenilikçi tasarım ise çocuk odasında. Bu aranjman, göründüğünün tam aksine, çocuklar büyüdükçe kolaylıkla değiştirilebilme özelliğe sahip. Buradaki fantazi dünyası atmosferini çoğunlukla mobil dekorlar oluşturuyor: yastıklar, yataklar, ilginç bir tente. Mobilya tasarımı oldukça sade, her tarza uyabilecek nitelikte.
Ebeveynler de güzel bir yatak odasını hak ediyor! Sade, modern bir yatak, ahşap mobilyadan oluşturulmuş. Her odada kullanılan ahşap, sıcaklık ve samimilik duygusunu beraberinde getiriyor, ki bu odada da durum farklı değil. Abajurun yarattığı ışık düzeni başka bir yumuşak doku sağlıyor. Bu odada sorunsuz bir dinlenmenin önünde hiçbir engel bulunmuyor!