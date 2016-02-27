Konforun hüküm sürdüğü ev!

Eğer bir dağ kulübesinde yaşama şansımız olsaydı, çekinmeden bunu yapardık! Ve eğer bu kulübe cezbedici bir dekora sahip modern bir aile evi olsaydı, hemen taşınmaya karar verirdik. Şehir yaşamının birçok çekici tarafı olsa da, doğanın havası bir başka. Çevremizin ruh halimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Resimlerdeki tepe manzarasından daha iyi hissetmemizi başka ne sağlayabilir ki? Bunun yanında bir de temiz hava ve böyle bir atmosferde yapılacak egzersizler tabii ki.

Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, bugünkü esin kataloğumuzu beğeneceğinize şüphe yok. Bugün size Finger Haus'un yetenekli mimarlarının tasarladığı nevi şahsına münhasır bir doğa evi projesini sunuyoruz. Biraz hayal kurmaya hazır mısınız? Keşfimize başlıyoruz!