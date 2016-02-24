Evime neden fotovoltaik panel sistemi tercih etmeliyim ?

Modern zamanlar, tamamen yeni, yenilikçi ve denenmemiş şeyleri denemek üzerine odaklanmıştır. Bu tarz yenilikçi fikirler, sağlıklı ve sürdürülebilir gezegen var etmek için elbette ki yeterli değildir. Fakat yarattıkları hassasiyetler ve fikirler, gezegenimizin daha yaşanılabilir yer olmasına yardım etmektedir. Sürdürülebilirlik üzerine sayfalarca konuşmak pekala mümkündür, fakat şunu da hatırlamakta fayda var; Hepimizin, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek konusunda borcumuz var.
Sürdürülebilirlik fikri üzerine yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan konulardan biri de fotovoltaik panel sistemleridir. Bu sistemler, günümüz ve gelecek nesiller için büyük önem taşımaktadır. Bu panel sistemleri, doğal kaynaklara yönelik bağımlılığımızı azaltmak ve daha az fosil yakıt kullanmak konusunda oldukça iddialı. Peki ama bu tarz fotovoltaik sistemlerin uygulamasında dikkat edilmesi gereken konular neler ? İşte biz de bu yazımızda sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi paylaşacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, evler kategorisini ziyaret ederek konunun dış cephe ile ilgili bölümünü inceleyebilirler.
Fotovoltaik panel sistemleri, temel olarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Bizim için dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir gezegen bırakmak adına, bu tarz sürdürülebilir kaynaklara yönelmek gerekir. Bir küresel krizi durdurmak için iki yol mevcuttur. Bunlardan ilki, doğal kaynakları tüketmeyi durdurmak, ki bu imkansızdır. İkincisi ise, fotovoltaik sistemler gibi yenilikçi fikirler tercih etmektir. Bu paneller, her ne kadar oldukça büyük görünseler de, parça parça monte edildikleri için montaj süreci oldukça kolaydır. Diğer yandan, montajın hemen ardından güneş ışığını elektrik enerjisine çevirmeye başlarlar. Bu paneller, güneş enerjisinden maksimum oranda fayda sağlamak adına evinizin çatısına ya da garajınızın üst kısmına kolaylıkla monte edilebilir.
Maliyet, fotovoltaik güneş panellerinin planlama safhasında karşınıza çıkabilecek en önemli sorundur. Bu tarz fotovoltaik panellerin maliyeti, epey yüksektir. Fakat şu açıdan da bakmak gerekir; Fotovoltaik güneş panelini edindikten sonra, elektrik faturanızı görünce aradaki farkı çok daha kolay anlayacaksınız. Fotovoltaik panel sistemleri, elektrik faturalarını yüzde elliden fazla azalttığı için, başlangıçtaki maliyeti kısa sürede unutturacaktır. Hiç şüphe yok ki, bu tarz fotovoltaik paneller bir kerelik yatırım oldukları için oldukça pahalıdır. Fakat piyasaya bakıldığında, daha küçük ve daha uygun fiyatlara sahip olan panel çeşitleri bulmak mümkündür. Ayrıca gelişen enerji endüstrisi de, bu tarz panellerin fiyatlarının azalmasını sağlamaktadır. Fakat, bu tarz bir panel girişimi, kesinlikle aylık bütçenize bir darbe vuracaktır. Fakat harcadığınız bu miktarı yalnızca çocuklarınız için değil, tüm gezegen için de harcamış olacaksınız. Doğayla iç içe yaşamak için tercih edilen ahşap kulübeler de fotovoltaik panellerin uygulama alanına dahildir. Örneğin, Kuloğlu Orman Ürünleri imzalı bu ahşap kulübe dizaynı, gerek dış görünüşü gerek sağlam yapısı gerekse doğal dokusu ile fotovoltaik güneş paneli için hoş bir ev sahibi olabilir…
Cevap beklemeden sorulan bir başka soru… Fotovoltaik güneş panelini tercih etmek için daha ne bekliyorsunuz ? Şu an dahi, bu tarz bir panel seçmek için en doğru an olabilir. Dünyanın değişikliğe ihtiyacı var. Sürdürülebilirlik açısından, hemen fotovoltaik bir güneş paneli tercih ederek, yenilenemeyen enerji tüketiminizi azaltmanız gerekmekte. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi, bir takım mali engeller bulunabilir. Bu açıdan, aylık bütçenizden böylesi bir ekstra harcamanın tehlike yaratmayacağını düşündüğünüz bir anda, fotovoltaik bir güneş paneli sistemi edinebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz bölgede çok uzun süreli yağışlar oluyorsa veya güneşli gün sayısı düşükse, bu plandan vazgeçmeniz yerinde olacaktır. Diğer yandan, eğer yoğun bir kar yağışı varsa da, kimse bu tarz ağır bir araç gereci evinize monte etmek için gönüllü olmaz. Eğer durum böyleyse, yazı ya da sonbaharı beklemeniz yerinde olur. Bu bekleyiş uzun sürebilir fakat sonunda, hem montaj işlemine hem de fotovoltaik panelden elde edeceğiniz verime oldukça yardımcı olacaktır.
Soru oldukça spesifik olsa da, güneş ışığından elektrik enerjisi üretmek için dizayn edilen fotovoltaik paneller, güneş ışığı alan herhangi bir yere monte edilebilir. Yani, bu tarz fotovoltaik sistemlerin tek ihtiyacı güneş ışığıdır. Sonuç olarak, tek yapmanız gereken seçtiğiniz alanın güneş ışığı aldığından emin olmak. Evinizin çatısı, garajın üst tarafı veya bahçenizdeki kulübenin üstü bile fotovoltaik paneller için ev sahipliği yapabilir. Ama bununla beraber, tercih edeceğiniz alanın evinizin ana elektrik şebekesine yakın olması da gerekmekte. Bu sayede, panellerden elde edeceğiniz elektrik, evinizin şebekesine kolaylıkla bağlanabilir bir durumda olacak. Başkaca dikkat edilmesi gereken konu, panellerinizin güneş ışığı aldığından sürekli olarak emin olmanız gerektiği. Örnek vermek gerekirse, bahçe kulübesinin üstüne yerleştirdiğiniz fotovoltaik güneş paneli, ilk başlarda verimli bir şekilde çalışabilir. Fakat zamanda bu panelin üzerinde biriken yaprak veya dal parçaları, panelin yeterli bir miktarda ışık almasına engel olur. Hal böyle olunca da, fotovoltaik panelinizden aldığınız verim de aynı oranda düşecektir. İşte bu sebepten ötürü, fotovoltaik güneş paneliniz için evinizin çatısını tercih edebilirsiniz. Böylelikle verim kaybı korkunuz da ortadan kalkar. Kurulumdan önce, kabloların ve diğer araç gereçlerin evinizin tasarımını bozmadığından da emin olmalısınız. Bu tarz kabloları, evinizdeki dekorasyona paralel tonlara sahip kablolardan tercih ederek bir nebze de olsa kamufle edebilirsiniz.
Işık geriliminden elektrik enerjisi üreten güneş panellerinin, normal şartlarda bir bir ömür boyunca dayanabilirler. Bu açıdan bakıldığında, ömürleri göz doldurur. Bu tarz güneş panelleri, evinizdeki elektrik faturasını düşürmeye yönelik bir kerelik bir yatırımdır. Ancak tıpkı diğer araç gereçler ve cihazlar gibi, fotovoltaik sistemlerin de bakıma ihtiyacı vardır. Bu tarz fotovoltaik paneller, güneş ışınlarını yakalamak ve elektrik enerjisine dönüştürmek üzere konulmuş binlerce güneş paneli hücresinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Tıpkı televizyonlardaki piksellerde olduğu gibi, zaman zaman bu hücrelerden bir veya birkaçı kullanılamaz duruma gelebilir. Böylesi bir senaryoda, fotovoltaik panel genel olarak elektrik üretmeye devam eder fakat performansta bir azalış meydana gelir. Bu tarz minik kusurları gözle tespit etmek genellikle mümkün değildir. İşte bu sebepten ötürü, fotovoltiak panelinizin bakımını yaptırmak adına düzenli olarak bir teknisyen çağırmanız tavsiye edilir. Bunların dışında, bu tarz fotovoltaik sistemlerin, size bir ömür boyunca yeteceğini söyleyebiliriz…
Evet, fotovoltaik güneş paneli sistemler, sık sık bakıma ihtiyaç duyan cihazlardır. Bu yüzden, sert hava koşullarına maruz kalan diğer araç gereçler gibi, fotovoltaik sistemlerin de sık sık bakıma ihtiyacı olur. Düzenli bir bakım süreci, her şeyin tam verimde çalıştığını teyit etmenin zorunlu bir yoludur. Bakımı ihmal etmek, muhtemelen panelden alacağınız verimi düşürecektir. Eğer verimde herhangi bir azalma hissederseniz, (örneğin elektrik faturanız normal kullanıma rağmen artmışsa) hemen bir teknisyen çağırın ve panellerinizin bakımını yaptırın. Bu sistemler, büyük bir alan üzerine yayılacak şekilde monte edilir. Bu tarz bir montaj, daha sonrasında maksimum oranda güneş ışığını yakalamak ve elektrik enerjisine dönüştürmek için oldukça yardımcı olur. Bu tarz bir elektrik enerjisi, aynı anda bütün bir evi aydınlatmak için fazlasıyla yeterlidir. Eğer amacınız bütün bir evde kullanmak değilse, buradan elde edeceğiniz elektriği bahçe aydınlatmasında, garajınızda hatta banyonuzda bile kullanabilirsiniz. Bu şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına bir katkınız da olacaktır. Bu tarz bir dizayn için, elektrik teknisyeninden yardım almak akıllıca bir karar olabilir.