Yaklaşan baharın renklerine uygun çağdaş bir oturma odası döşemenin ipuçları

Kışın son günleri geldi, çattı. Hava yumuşamaya, ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Kırlar yemyeşil oldu bile. İlkbaharın insan ruhunda yarattığı mutluluk, huzur hissi sanıyorum ki yadsınamaz. Soğuk, karanlık bir mevsim bitiyor ve doğanın en güzel haline büründüğü ilkbahar mevsimi başlıyor. Tazelik hissinin her tarafta olduğu, mantoların, kalın montların dolapların en dip köşesine kaldırıldığı, yaz aylarına kapı aralayan bu güzel mevsimin etkilerini evinize de taşımaya ne dersiniz?

Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri başlıklı yazımızda evlerimizi bu soğuk ve karanlık mevsime nasıl hazırlayacağımız konusunda pratik ve işe yarar fikirler sunmuştuk. Bu sayfamızda ise baharın o mutluluk ve enerji veren etkisini oturma odası dekorasyonumuza nasıl getirebileceğimiz konusunda ipuçları bulabilirsiniz.