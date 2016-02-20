Yaklaşan baharın renklerine uygun çağdaş bir oturma odası döşemenin ipuçları

Kışın son günleri geldi, çattı. Hava yumuşamaya, ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Kırlar yemyeşil oldu bile. İlkbaharın insan ruhunda yarattığı mutluluk, huzur hissi sanıyorum ki yadsınamaz. Soğuk, karanlık bir mevsim bitiyor ve doğanın en güzel haline büründüğü ilkbahar mevsimi başlıyor. Tazelik hissinin her tarafta olduğu, mantoların, kalın montların dolapların en dip köşesine kaldırıldığı, yaz aylarına kapı aralayan bu güzel mevsimin etkilerini evinize de taşımaya ne dersiniz?
Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri başlıklı yazımızda evlerimizi bu soğuk ve karanlık mevsime nasıl hazırlayacağımız konusunda pratik ve işe yarar fikirler sunmuştuk. Bu sayfamızda ise baharın o mutluluk ve enerji veren etkisini oturma odası dekorasyonumuza nasıl getirebileceğimiz konusunda ipuçları bulabilirsiniz.
İlkbaharın yaklaşmasıyla beraber güneşin etkisini şimdiden daha fazla hissetmeye başladık. Gün ışığının huzur veren veren, aydınlatıcı enerjisini daha fazla hissetmek istiyorsanız, ışığı yansıtacak açık bir renk ile badananızı yenileyebilirsiniz. Böylece hem evinize yeni bir soluk gelmiş olur hem de evlerimizdeki ısıtma sistemleri nedeniyle oluşan is, kararma gibi duvarı kirli ve kasvetli gösteren eski badanadan kurtulmuş olursunuz. Baharın güzel çiçeklerini ya da yeni yeşeren ağaçlarını anımsatacak açık renkli, desenli ucun ancak hafif görünüşlü perdeleri ile duvar dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Güneş ışığının odanıza, salonunuza girmesi için perdelerinizi doğal kumaşlardan tercih edin. Ayrıca, tek bir duvar için küçük çiçek desenli duvar kağıtlarından ya da devasa tek bir çiçek şeklinde olan duvar sticker'larından da edinebilirsiniz.
Bahar çiçeklerinin renklerine sahip kırlentler ile süsleyebileceğiniz rahat bir kanepe de evinize baharın enerjik ve mutluluk veren havasını getirmek için ideal. Dekorasyonunuzda ayrıca floral (yani çiçek desenli) ayrıntılar içeren ögeler kullanmanız da evinize bahar havası getirecektir. Çiçekli döşemeler, çiçekli kırlentler ya da rengarenk dekoratif objeler. Gözü yormaması açısından renk ve desen kullanımında dikkatli olmakta fayda var. Eğer çiçek desenli bir kanepe seçtiyseniz, desen içindeki yumuşak bir renk tonunda kırlentler kullanabilirsiniz. Radikal değişiklikler yapmaktan imtina ediyorsanız, koltuğu tek renkli seçerek istediğiniz ambiyansı yalnızca aksesuarlr ile de sağlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak, Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Fotoğrafta İstanbullu dekorasyon firması Escapefromsofa tarafından dekore edilmiş, bahar tarzına son derece uygun, şık, aydınlık ve ferah bir oturma odası örneği görüyoruz. Son derece sade bir tasarıma sahip olan mekanda en çok ilgiyi ortadaki ikili sehpa seti çekiyor. Böyle sıra dışı bir sehpa takımı bahar dekorasyonu yaptığınız oturma odanızın odak noktası olabilir, üstelik çarpıcı görünümüyle merkezde konumlanmanın hakkını da verir. Sıradan bir orta sehpa yerine, sıra dışı bir tasarıma yönelebilirsiniz. Üstelik oturma odanızın dekorasyonunu komple değiştirmenize gerek kalmadan dramatik bir değişiklik yapmış da olursunuz.
Kışın evinize ağır bir ambiyans katan kalın yün halılarınızın yıkanma vakti gelmediyse bile baharın gelişiyle birlikte onların da kaldırılması şart. Halıları yıkamaya gönderip yıkanmış haliyle bir sonraki kışa saklamanız ve kilimlerinizi yerinden çıkarıp zemini de ferahlatmanız bahar dekorasyonu adına çok önemli. Bunun için de önerimiz son dönem yıldızları yeniden parlayan etnik desenli kilimler kullanmanız. Örneğin ikat desenli kilimler gibi. Birkaç yıl önce dekorasyon dünyasına bomba şeklinde düşen ikat desenler güzelliklerini kusurlarında alıyor. Seri üretim olmadığı için her biri bir diğerinden farklı olan ikat desenler lüks etnik desen tutkunları için ideal. Elde parça parça boyanan ipliklerin yine el işçiliğiyle dokunması sonucu her seferinde farklı desenler çıkıyor, bu da ikat ürünlere neredeyse bir sanat eseri havası veriyor. Özellikle modern dekorasyonlarda etnik detaylar kullanmayı sevenlerin vazgeçilmez desenlerinden biri olan ikat halıları SeçilÖzelmas Design Studio'dan temin edebilirsiniz.
Bir oturma odasının en güzel dekoru içi kitaplarla dolu bir kütüphane değildir de, nedir? Sıra dışı bir tasarıma sahip ancak ahşabın geleneksel, klasik dokusunu da taşıyan bir kitaplık ile oturma odanızdaki pastel renk tonları ile muhteşem bir uyum sağlayacak, mekanın havai görünümüne bir nebze olsun ağırbaşlılık katarak masa, sandalye gibi diğer ahşap mobilya parçaları ile bütünlük sağlayacaktır.
İlk adım olarak evinizi fazlalıklardan arındırmanızı ve yeni objeler için her açmanızı öneriyoruz. Konseptin dışında kalacak bütün dekoratif eşyaları sonbahar gelene kadar bir rafa kaldırabilirsiniz.
Bahar dekorasyonu için en uygun dekoratif eşyalar tahmin edebileceğiniz gibi baharın da müjdecisi olan çiçeklerdir. Taze çiçekler aynı zamanda bahar dekorasyonunun da vazgeçilmezlerinden. Cam vazolara yerleştirilmiş çiçekler ya da yemyeşil çiçek yaprakları ile dolu geniş kaseler evinize hareket ve neşe katacaktır. Çiçeklerde baharın müjdecisi badem ağaçları ve erik ağaçlarının beyaz ve pembe tonları ile taze filizlerin açık yeşil tonlarını tercih edebilirsiniz.