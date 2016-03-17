Burçlara göre dekorasyon: Oğlak

Burçların farklı karakteristik özelliklerine göre dekorasyon tarzlarını incelediğimiz Burçlara göre dekorasyon yazı dizimize Oğlak burcuyla devam ediyoruz. Oğlak burcu insanları ciddiyetleriyle, kendinden emin ve güçlü duruşlarıyla tanınırlar. Özgüvenleri ve toplum içindeki saygınlıkları oldukça yüksektir. Başarılı iş adamları ve iş kadınları genellikle Oğlak burçlarından çıkar. Hırslıdırlar ve her zaman kazanmak isterler. Maddiyata önem verirler. Onların hayatının merkezinde işleri vardır. Kuralcıdırlar. Bu ciddi ve ağırbaşlı yapıları elbette yaşam alanlarındaki dekorasyon anlayışlarına da yansır. Oğlak burcu gündelik yaşamında saygı duyulmak ister ve statüsüne oldukça önem verir. Bu yüzden Oğlak burcunun karakteristik özelliklerini taşıyanlar için ev dekorasyonları da onların statüsünün bir göstergesi niteliğindedir. Disiplinli, düzenli, ağırbaşlı ve karizmatik yaşam alanlarını tercih eden oğlak burçları, renk olarak da kahverenginin ağır bastığı tasarımları seçerler.
Oğlak burcunun yaşam tarzına ve karakterine en uygun dekorasyon stili pek tabii ki klasik dekorasyonlardır. Oğlak burcu insanının evine girdiğinizde girişte sizi asla bozulmayacak bir düzenle tasarlanmış şık, gösterişli ama abartılı olmayan bir şıklık karşılar.
Oğlak burcu insanlarının oturma odasında resmi ve ağırbaşlı bir hava hakimdir. Kahverengi ve pastel tonlarının kullanıldığı dekorasyonda konfor elegan ve karizmatik bir stille birleşerek etkili bir doku yaratır. Oğlak burcu için en uygun tercih, yüzyıllar boyunca ağırbaşlılık, lüks ve statü sahibi olmayı temsil eden deri koltuk takımlarıdır. Derinin asil görüntüsü modern yerleşim ve aksesuarlarla bir araya gelerek zengin ve şık bir atmosfer yaratır.
Asil görünüm ve statü sahibi bir stil Oğlak burcunun yemek odasında da kendini gösterir. Bir yandan geleneksel motiflerle geçmişe bağlı bir kendine güven havası inşa edilirken diğer yandan lüks ve pahalı bir dekorasyonla Oğlak burcu insanının hırslı ve saygın yapısı göz önüne serilir. Ancak bu örnekte de görüldüğü gibi lüks, gösterişli ve ciddi olduğu kadar konforlu ve konukların rahat edeceği mobilya tercihleri de Oğlaklar için önemlidir.
Diğer yaşam alanlarındaki özellikler mutfakta da etkisini sürdürür elbette. Ancak mutfakta çalışma ortamının daha ferah olması için koyu tonların açık renk tonlarıyla kontrastına rastlayabiliriz. Geniş, zengin ve abartılı olmayan gösterişli bir klasik tarz, modern aksesuarlar ve son teknoloji mutfak aletleriyle desteklenir. (Örnek mutfak tasarımı Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor.)
Banyoda yine klasiğin modernle iç içe geçtiğini görebiliriz. Geleneksel motifler yeni nesil banyo modelleri ile bir araya gelerek yine ağırbaşlı ve ciddi bir tasarım oluşturur. Boğa burcu insanları için keyif ve konfor kadar şıklık ve düzen de önemlidir ve bu da banyo dahil her yaşam alanında kendisini pürüzsüz ve estetik bir dekorasyon ve tasarım anlayışıyla gösterir. Tıpkı bu banyoda olduğu gibi, Boğa burcu insanlarının banyolarında farklı desenlerin şık ve stil sahibi bir şekilde bir araya geldiğine şahit oluruz.