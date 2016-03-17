Burçlara göre dekorasyon: Oğlak

Banyoda yine klasiğin modernle iç içe geçtiğini görebiliriz. Geleneksel motifler yeni nesil banyo modelleri ile bir araya gelerek yine ağırbaşlı ve ciddi bir tasarım oluşturur. Boğa burcu insanları için keyif ve konfor kadar şıklık ve düzen de önemlidir ve bu da banyo dahil her yaşam alanında kendisini pürüzsüz ve estetik bir dekorasyon ve tasarım anlayışıyla gösterir. Tıpkı bu banyoda olduğu gibi, Boğa burcu insanlarının banyolarında farklı desenlerin şık ve stil sahibi bir şekilde bir araya geldiğine şahit oluruz.