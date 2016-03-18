Burçlara göre dekorasyon: Kova

Hava grubundan olan tüm burçlar gibi Kova burcu da entelektüel yönü kuvvetli bir burçtur. Farklılığın ve özgünlüğün burcu olarak tanımlanan Kova burcu oldukça zeki ve enerjik bir mizaca sahiptir. Deli dolu, çılgın, olağanın dışında yaşayan, yaratıcı ve üretken olan Kova burcu insanları özgür, sevgi dolu ve hümanisttirler. Kova burcu insanları bağımsızlığına düşkündür ve bu özellikleri onların çok fazla arkadaşı olmasını sağlarken aynı zamanda da derin dostluklar kurmalarını engeller. Kova burcu tüm insanları sever ancak sevgisini bir insanda yoğunlaştırmakta zorlanır. Kova burcu insanları Aslan ya da Oğlak burcu gibi çevresinden onay ve saygı beklemez. Bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine olan düşkünleri onların otoriteye karşı durmalarına sebep olur. Tüm bu karakteristik özelliklerinin ev dekorasyonlarına yansıması ise yine sıradışı ve bağımsız bir tarzda olacaktır. Kova burcu insanının yaşam alanları mutlaka onun entelektüel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalı, aynı zamanda yaratıcılığını uyaran ve sosyal çevresine uygun dizaynları içinde barındırmalıdır.