Burçlara göre dekorasyon: Kova

Hava grubundan olan tüm burçlar gibi Kova burcu da entelektüel yönü kuvvetli bir burçtur. Farklılığın ve özgünlüğün burcu olarak tanımlanan Kova burcu oldukça zeki ve enerjik bir mizaca sahiptir. Deli dolu, çılgın, olağanın dışında yaşayan, yaratıcı ve üretken olan Kova burcu insanları özgür, sevgi dolu ve hümanisttirler. Kova burcu insanları bağımsızlığına düşkündür ve bu özellikleri onların çok fazla arkadaşı olmasını sağlarken aynı zamanda da derin dostluklar kurmalarını engeller. Kova burcu tüm insanları sever ancak sevgisini bir insanda yoğunlaştırmakta zorlanır. Kova burcu insanları Aslan ya da Oğlak burcu gibi çevresinden onay ve saygı beklemez. Bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine olan düşkünleri onların otoriteye karşı durmalarına sebep olur. Tüm bu karakteristik özelliklerinin ev dekorasyonlarına yansıması ise yine sıradışı ve bağımsız bir tarzda olacaktır. Kova burcu insanının yaşam alanları mutlaka onun entelektüel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalı, aynı zamanda yaratıcılığını uyaran ve sosyal çevresine uygun dizaynları içinde barındırmalıdır.
Dediğimiz gibi Kova burcu insanları masa başında oturmayı sevmeyen enerjik insanlardır ve entelektüel faaliyetlerine mutlaka belirli bir zaman ayırırlar. Bu yüzden evlerinde de onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak kendilerine ait bir oda mutlaka olmalıdır. Örneğin resim yapmayı seven bir Kova için bir resim atölyesi, ya da bu örnekte olduğu gibi sinema tutkunu bir Kova burcu için yalnızca film izleyip düşünebileceği ve zaman zaman sosyal çevresiyle izlediği filmleri tartışabileceği bir sinema odası…
Kova burçları sosyal insanlardır ve evlerine girdiğinizde de bunu hemen fark edebilirsiniz. Giriş holünde mutlaka kalabalık misafirler için hazır bulunan büyük bir vestiyer olacaktır. Kova burcu evini her zaman misafirlere ve sosyal çevresine göre dizayn eder ancak bunu ihtiyaçlar temelinde yapar, ilgi çekmeyi ya da dekorasyonuyla takdir görmeyi düşünmez. Bu yüzden şık alanlarda yaşasalar da aşırı gösterişten hoşlanmazlar.
Kova burçlarının oturma odalarında koltuk grupları televizyon odaklı dizayn edilmez, daha çok sıcak bir sohbet ortamı yaratılacak şekilde yerleştirilir. Kovalar için sohbet etmek ve arkadaşlarıyla önemli meseleler üzerine tartışmak oldukça önemlidir. Oturma odasında bu sıcak ve samimi dizayna eklektik bir tarz hakim olacaktır ve mutlaka Kova burcunun zekasının pırıltılarını ve derinliğini belli eden sanat eserleri dekorasyona eşlik edecektir.
Kova burcu yemek odasında minimal ve ferah bir tasarım tercih eder. Çünkü yemek sırasında insanların odanın gösterişli özelliklerine değil birbirlerine odaklanmalarını ister. Şık ama gösterişli olmayan, ideal olarak doğal malzemelerden üretilmiş masalar ve modern ve konforlu sandalyeler yemek odası için yeterlidir. Mobilya ve aksesuar kalabalığına yer vermez.
Kova burcu da aslında çoğu burç gibi mutfakta fonksiyonellik arar, ancak bunun yanında mutfağın ferah bir atmosfere sahip olması şarttır. Dağınıklığa meyilli olan Kovalar için mutfağın da kullanışlı ve kolay toplanabilir bir tasarımla dizayn edilmesi gerekir. Beyaz mutfaklar Kova burçlarının mutfakta aradığı ferahlık hissini vermesi açısından en ideal mutfaklardır.
Bir Kova burcunun yatak odasının bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğunu kolay kolay tahmin edemezsiniz. Kova burçları toplumun kabul ettiği cinsiyet rollerine karşı çıkar ve yaşam alanlarını da belirli cinsiyet kodlarına göre dizayn etmeyi reddeder. Kova kadınının yatak odasında pembe çarşaflar ya da süslü aksesuarlar göremezsiniz. Aynı şekilde Kova erkeğinin yatak odası da erkeksi mobilya ve aksesuarlardan arınmıştır. Kova burcu son derece yalın ve minimal bir yatak odası dekorasyonu tercih eder. Baş ucunda ise mutlaka birkaç kitap vardır. (Örnek tasarım: BRO Design Studio)