Burçlara göre dekorasyon: Balık

Balık burcu insanları duyguları tarafından yönetilen insanlardır. Hayalperest ve keskin bir duygusallığa sahip olan Balıklar her zaman ruhani yönleri kuvvetli insanlar olmuşlardır. Duygusal yapıları dünyadaki insanların yaşadığı acıların da yoğun bir şekilde farkında olmalarına neden olur ve empati yetenekleri çok gelişmiştir. Bu yüzden de sonsuz ve karşılıksız bir yardımseverlik onların en karakteristik özelliklerinden biridir. Balıklar etrafındaki insanları kusurlarıyla ve tuhaflıklarıyla kabul ederler. Her zaman duygularını mantıklarının önünde tutarlar ve kararlarını kalplerinin sesini dinleyerek alırlar. Duygusal ve hayalci yapıları onların çoğu zaman gerçek dünyadan ve onun sorunlarından kaçmak istemelerine neden olur. Kendilerini edebiyata, sinemaya ya da hobilerine vererek günler geçirebilirler. Balık burcu insanları yaşam alanlarının dekorasyonlarını da içgüdülerini dinleyerek yaparlar ve trendlere ve kalıplara uymazlar. Balıkların bir mobilyayı seçerken önemsedikleri tek kriter mobilyanın kendilerini iyi hissettirmesidir. Şıklık, konfor ya da fonksiyonellik aramazlar. Bu yüzden de farklı tarzlardan tasarım unsurlarının bir arada kullanıldığı eklektik dizaynlar Balık burçları için uygundur.