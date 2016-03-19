Burçlara göre dekorasyon: Balık

Balık burcu insanları duyguları tarafından yönetilen insanlardır. Hayalperest ve keskin bir duygusallığa sahip olan Balıklar her zaman ruhani yönleri kuvvetli insanlar olmuşlardır. Duygusal yapıları dünyadaki insanların yaşadığı acıların da yoğun bir şekilde farkında olmalarına neden olur ve empati yetenekleri çok gelişmiştir. Bu yüzden de sonsuz ve karşılıksız bir yardımseverlik onların en karakteristik özelliklerinden biridir. Balıklar etrafındaki insanları kusurlarıyla ve tuhaflıklarıyla kabul ederler. Her zaman duygularını mantıklarının önünde tutarlar ve kararlarını kalplerinin sesini dinleyerek alırlar. Duygusal ve hayalci yapıları onların çoğu zaman gerçek dünyadan ve onun sorunlarından kaçmak istemelerine neden olur. Kendilerini edebiyata, sinemaya ya da hobilerine vererek günler geçirebilirler. Balık burcu insanları yaşam alanlarının dekorasyonlarını da içgüdülerini dinleyerek yaparlar ve trendlere ve kalıplara uymazlar. Balıkların bir mobilyayı seçerken önemsedikleri tek kriter mobilyanın kendilerini iyi hissettirmesidir. Şıklık, konfor ya da fonksiyonellik aramazlar. Bu yüzden de farklı tarzlardan tasarım unsurlarının bir arada kullanıldığı eklektik dizaynlar Balık burçları için uygundur.
Bir Balık burcunun evine girdiğinizde çirkin ve pasaklı bir tarzda olmayan, bir şekilde sevimli bir dağınıklıkla karşılaşabilirsiniz. Örneğin antrede giysilerini ve ayakkabılarını saklamak için vestiyer kullanmaya gerek duymaz. Onun için açıklık önemlidir. Bu yüzden de zaman zaman dağınık görünse de aslında kendine has ve karakteristik bir dekorasyon anlayışı vardır.
Balık burcu için oturma odası demek, eve geldiğinde hayal kurup rahatlayarak dinlenebileceği ve gerçek dünyadan uzaklaşabileceği bir yaşam alanı demektir. Konforlu, hayalci ve “hülyalı” denilebilecek bir dekorasyon Balık burçları için ideal oturma odasını oluşturur. Romantik ve canlı renk dokunuşlarının bulunduğu ama nötr ve açık renklerin hakim olduğu, kendinizi adeta bir rüyada hissettirebilecek kadar hafif bir dekorasyon olmalıdır. Genellikle dış mekanlarda kullanılan salıncak koltuklar, Balık burcu için kusursuz bir mobilyadır.
Dediğimiz gibi, Balık burcu gösterişten ve abartıdan hoşlanmaz. Dağınık bir yapıları olan Balıklar için en ideal mutfak modelleri dağınıklığa pek olanak vermeyen küçük ve kullanışlı mutfak modelleridir. Mutfakta ahşap gibi doğal dokular kullanmak ve nötr renkleri yumuşak geçişlerle dizayn etmek gerekir. Ayrıca vintage dokunuşlar Balık burcunun duygusal ve hayalperest mizacına da uygun bir tercih olacaktır.
Balık burcunun dekorasyonuna en çok önem verdiği oda yatak odasıdır çünkü yatak odası onun gerçek dünyadan uzaklaşmak için kapandığı kabuğu gibidir. Dikkat dağıtıcı ve yorucu olmayan, meditasyon ve rahatlama açısından etkili ve yalın ancak aynı zamanda hayalci ve yine masalsı bir güzelliğe sahip olan bir dekorasyon tarzı Balık burcu insanlarının yatak odaları için en uygunudur. Beyaz hakimiyetinin belirleyici olması ancak ahşap rengi gibi doğal tonlarla dengelenmesi gerekir. Engel & Völkers Bodrum tarafından dizayn edilen ve yatak perdelerinin baş rolde olduğu ve benzersiz bir etki yarattığı bu yatak odası tam da Balık burcu insanlarına göre.
Ve balık burcu insanlarının evlerinde bulunması gereken bir ayrıntı: Yer minderleri. Ruhani yanları kuvvetli olan balık burçları maddiyatla ilişkili olan mobilyalardan uzaklaşmak istediğinde yer minderlerinde bitki çayını yudumlayarak huzurlu bir atmosferde dinlenebilir.