현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Burçlara göre dekorasyon: Balık

Homify TR Homify TR
Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Balık burcu insanları duyguları tarafından yönetilen insanlardır. Hayalperest ve keskin bir duygusallığa sahip olan Balıklar her zaman ruhani yönleri kuvvetli insanlar olmuşlardır. Duygusal yapıları dünyadaki insanların yaşadığı acıların da yoğun bir şekilde farkında olmalarına neden olur ve empati yetenekleri çok gelişmiştir. Bu yüzden de sonsuz ve karşılıksız bir yardımseverlik onların en karakteristik özelliklerinden biridir. Balıklar etrafındaki insanları kusurlarıyla ve tuhaflıklarıyla kabul ederler. Her zaman duygularını mantıklarının önünde tutarlar ve kararlarını kalplerinin sesini dinleyerek alırlar. Duygusal ve hayalci yapıları onların çoğu zaman gerçek dünyadan ve onun sorunlarından kaçmak istemelerine neden olur. Kendilerini edebiyata, sinemaya ya da hobilerine vererek günler geçirebilirler. Balık burcu insanları yaşam alanlarının dekorasyonlarını da içgüdülerini dinleyerek yaparlar ve trendlere ve kalıplara uymazlar. Balıkların bir mobilyayı seçerken önemsedikleri tek kriter mobilyanın kendilerini iyi hissettirmesidir. Şıklık, konfor ya da fonksiyonellik aramazlar. Bu yüzden de farklı tarzlardan tasarım unsurlarının bir arada kullanıldığı eklektik dizaynlar Balık burçları için uygundur.

Sevimli bir dağınıklık

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

Bir Balık burcunun evine girdiğinizde çirkin ve pasaklı bir tarzda olmayan, bir şekilde sevimli bir dağınıklıkla karşılaşabilirsiniz. Örneğin antrede giysilerini ve ayakkabılarını saklamak için vestiyer kullanmaya gerek duymaz. Onun için açıklık önemlidir. Bu yüzden de zaman zaman dağınık görünse de aslında kendine has ve karakteristik bir dekorasyon anlayışı vardır.

Hülyalı oturma odası tasarımları

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Multimedya Odası
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Balık burcu için oturma odası demek, eve geldiğinde hayal kurup rahatlayarak dinlenebileceği  ve gerçek dünyadan uzaklaşabileceği bir yaşam alanı demektir. Konforlu, hayalci ve “hülyalı” denilebilecek bir dekorasyon Balık burçları için ideal oturma odasını oluşturur. Romantik ve canlı renk dokunuşlarının bulunduğu ama nötr ve açık renklerin hakim olduğu, kendinizi adeta bir rüyada hissettirebilecek kadar hafif bir dekorasyon olmalıdır. Genellikle dış mekanlarda kullanılan salıncak koltuklar, Balık burcu için kusursuz bir mobilyadır.

Küçük, sade ve vintage esintileri taşıyan mutfaklar

homify Rustik Mutfak Seramik
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi, Balık burcu gösterişten ve abartıdan hoşlanmaz. Dağınık bir yapıları olan Balıklar için en ideal mutfak modelleri dağınıklığa pek olanak vermeyen küçük ve kullanışlı mutfak modelleridir. Mutfakta ahşap gibi doğal dokular kullanmak ve nötr renkleri yumuşak geçişlerle dizayn etmek gerekir. Ayrıca vintage dokunuşlar Balık burcunun duygusal ve hayalperest mizacına da uygun bir tercih olacaktır.

Gerçek dünyadan saklanma mekanı: Yatak odası

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Balık burcunun dekorasyonuna en çok önem verdiği oda yatak odasıdır çünkü yatak odası onun gerçek dünyadan uzaklaşmak için kapandığı kabuğu gibidir. Dikkat dağıtıcı ve yorucu olmayan, meditasyon ve rahatlama açısından etkili ve yalın ancak aynı zamanda hayalci ve yine masalsı bir güzelliğe sahip olan bir dekorasyon tarzı Balık burcu insanlarının yatak odaları için en uygunudur. Beyaz hakimiyetinin belirleyici olması ancak ahşap rengi gibi doğal tonlarla dengelenmesi gerekir. Engel & Völkers Bodrum tarafından dizayn edilen ve yatak perdelerinin baş rolde olduğu ve benzersiz bir etki yarattığı bu yatak odası tam da Balık burcu insanlarına göre.

Yer minderleri

A Glamourous Beachfront Apartment, Cathy Phillips & Co Cathy Phillips & Co Modern Oturma Odası
Cathy Phillips &amp; Co

A Glamourous Beachfront Apartment

Cathy Phillips & Co
Cathy Phillips &amp; Co
Cathy Phillips & Co

Ve balık burcu insanlarının evlerinde bulunması gereken bir ayrıntı: Yer minderleri. Ruhani yanları kuvvetli olan balık burçları maddiyatla ilişkili olan mobilyalardan uzaklaşmak istediğinde yer minderlerinde bitki çayını yudumlayarak huzurlu bir atmosferde dinlenebilir.

Dışı normal görünen şaşırtıcı ev
Balık burcu için dekorasyon önerilerine sizin de ekleyecekleriniz var mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler