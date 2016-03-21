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7 göz alıcı banyo yenileme projesi

Homify TR Homify TR
Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur BanyoKüvet & Duşlar
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Önce & Sonra projeleri her zaman heyecan yaratan projelerdir. Eski evler ve yaşam alanlarının yenilenmeleri ile oluşan harika tasarımlar çoğu zaman ilham verici güzellikte oluyorlar ve bizi kendilerine hayran bırakıyorlar. Önce & Sonra projelerinde homify okurları tarafından en çok ilgi gören yaşam alanları ise banyo ve mutfaklar. Islak zeminlerden ötürü diğer odalara nazaran çok daha hızlı ve çirkin bir şekilde yıpranan ve eskiyen banyo ve mutfakların yeniden doğmaları hepimize heyecan veriyor elbette. Bu yazımızda da bize en çok heyecan veren 7 farklı banyo dönüşüm projesini inceledik.

Çirkin renklerden…

homify
homify

homify
homify
homify

Olabilecek en çirkin tonlardan biri olan bu kahverengi fayansları ve eskimiş tesisatıyla her ne kadar hâlâ kullanılıyor olsa da aslında kabusa dönen bir banyo… Neyse ki baştan aşağı değişmek üzere.

… Ferah ve aydınlık bir banyoya

homify Modern Banyo Seramik Gri
homify

homify
homify
homify

Yenilendikten sonra banyoda bambaşka bir aydınlık hakim oluyor. Banyodaki yerleşim dahil her ayrıntı değiştirilerek yepyeni ve bambaşka bir tasarım yaratılmış. Açık renkler kullanılarak zaten çatıdan ötürü basık olan banyo alanı daha ferah bir atmosfere dönüştürülmüş.

Sıradan ve eski

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Escapes a Rever isimli firma tarafından dönüşüme uğrayacak olan bu banyo aslında diğer örneklere göre oldukça iyi durumda. Ancak sıradan tasarımı ve eskimiş mozaikleri maalesef onu oldukça çirkinleştirmiş ve yaşlandırmış.

Ferah ve şık

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Endüstriyel Banyo
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Yerleşim planında değişiklik yapılmadan harikalar yaratılan bir banyo alanıyla karşı karşıyayız. Küvetin kaldırılıp yerine cam kapılı duşakabin yapılması banyodaki ferahlığı iki katına çıkarmış. Fayanslar değişmiş ve modern bir tasarım gerçekleştirilmiş.

Tavan arası korku filmi

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Burası ise daha önce banyo bile değilmiş. Evin tavan arası bakımsız ve atıl bir şekilde öylece duruyormuş ve banyo olarak planlanmadığı için de ne su ne de elektrik tesisatı varmış. Korku filmlerinden fırlamış gibi görünen bu tavan arasının yeni haline inanamayacaksınız.

Lüks ve iç açıcı

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH BanyoKüvet & Duşlar
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Harika değil mi? Oldukça masraflı bir proje olsa da harcanılan her kuruşa değdiğini söylersek haksızlık etmiş olmayız. Ferah, son trendlere uygun, fonksiyonel ve iç açıcı bir banyo!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Demode ve yıpranmış

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Bu örnekteki banyonun eski hali ise o kadar da korkunç değil ancak son derece eski, demode ve yıpranmış halde.

Işıl ışıl ve stil sahibi

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Yeni hali ise modern, ışıl ışıl, stil sahibi ve karakterli. Adeta bambaşka bir yaşam alanı.

70'lerden kalma

homify
homify

homify
homify
homify

70'li yıllardan kalan bu korkunç renklere sahip demode ve iç karartıcı banyo oldukça küçük bir alana sahip ve bu yüzden de oldukça iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Güçlü tasarım

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Duvardan zemine kadar her ayrıntısının değiştirildiği ve yenilendiği banyoda çirkin ve iç karartıcı renk ve desenlerden ve eski tip duvar kağıtlarından eser kalmamış. Köşeye yerleştirilen yuvarlak duşakabin ünitesi ile alan tasarrufu sağlanarak modern ve fonksiyonel bir yaşam alanı oluşturulmuş.

Kullanılmayan tavan arası

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Modern Banyo
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Bir tavan arası korku filmi daha! Kullanılmayan ve içinde yıkık dökük oldukça çirkin ve kötü manzaradan başka hiçbir şey olmayan bir alan…

Ta daa!

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Modern Banyo
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Bir sihirbaz eli değmiş gibi değişen bu tavan arası alanı artık kıskanılacak kadar konforlu ve şık. Yenileme değil adeta yeniden yaratma çalışmalarının yapıldığı projede en konforlu ve modern tasarım uygulanmış.

Eski tip çirkinlik

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Eski tip küvetlerin en önemli özelliklerinden biri: Çok çirkin olmaları. Estetik açıdan hiçbir albenisi olmayan boğucu ve son derece demode olan bu banyo bakın şimdi nasıl…

Rüya gibi bir banyo

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur BanyoKüvet & Duşlar
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Rüya gibi değil mi? O kadar farklı ki bunun hemen üst resimde görülenle aynı banyo olduğuna inanmak çok zor. Farklı yerleşimle ve doğru tasarımla banyonun alanı da genişlemiş gibi görünüyor. Çakıl taşlarında yapılan zemin döşemesi ise banyonun en dikkat çeken öğesi.

Lüks tanımını silbaştan yaratan ev
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