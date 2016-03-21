7 göz alıcı banyo yenileme projesi

Önce & Sonra projeleri her zaman heyecan yaratan projelerdir. Eski evler ve yaşam alanlarının yenilenmeleri ile oluşan harika tasarımlar çoğu zaman ilham verici güzellikte oluyorlar ve bizi kendilerine hayran bırakıyorlar. Önce & Sonra projelerinde homify okurları tarafından en çok ilgi gören yaşam alanları ise banyo ve mutfaklar. Islak zeminlerden ötürü diğer odalara nazaran çok daha hızlı ve çirkin bir şekilde yıpranan ve eskiyen banyo ve mutfakların yeniden doğmaları hepimize heyecan veriyor elbette. Bu yazımızda da bize en çok heyecan veren 7 farklı banyo dönüşüm projesini inceledik.
Olabilecek en çirkin tonlardan biri olan bu kahverengi fayansları ve eskimiş tesisatıyla her ne kadar hâlâ kullanılıyor olsa da aslında kabusa dönen bir banyo… Neyse ki baştan aşağı değişmek üzere.
Yenilendikten sonra banyoda bambaşka bir aydınlık hakim oluyor. Banyodaki yerleşim dahil her ayrıntı değiştirilerek yepyeni ve bambaşka bir tasarım yaratılmış. Açık renkler kullanılarak zaten çatıdan ötürü basık olan banyo alanı daha ferah bir atmosfere dönüştürülmüş.
Escapes a Rever isimli firma tarafından dönüşüme uğrayacak olan bu banyo aslında diğer örneklere göre oldukça iyi durumda. Ancak sıradan tasarımı ve eskimiş mozaikleri maalesef onu oldukça çirkinleştirmiş ve yaşlandırmış.
Yerleşim planında değişiklik yapılmadan harikalar yaratılan bir banyo alanıyla karşı karşıyayız. Küvetin kaldırılıp yerine cam kapılı duşakabin yapılması banyodaki ferahlığı iki katına çıkarmış. Fayanslar değişmiş ve modern bir tasarım gerçekleştirilmiş.
Burası ise daha önce banyo bile değilmiş. Evin tavan arası bakımsız ve atıl bir şekilde öylece duruyormuş ve banyo olarak planlanmadığı için de ne su ne de elektrik tesisatı varmış. Korku filmlerinden fırlamış gibi görünen bu tavan arasının yeni haline inanamayacaksınız.
Harika değil mi? Oldukça masraflı bir proje olsa da harcanılan her kuruşa değdiğini söylersek haksızlık etmiş olmayız. Ferah, son trendlere uygun, fonksiyonel ve iç açıcı bir banyo!
Bu örnekteki banyonun eski hali ise o kadar da korkunç değil ancak son derece eski, demode ve yıpranmış halde.
Yeni hali ise modern, ışıl ışıl, stil sahibi ve karakterli. Adeta bambaşka bir yaşam alanı.
70'li yıllardan kalan bu korkunç renklere sahip demode ve iç karartıcı banyo oldukça küçük bir alana sahip ve bu yüzden de oldukça iyi değerlendirilmesi gerekiyor.
Duvardan zemine kadar her ayrıntısının değiştirildiği ve yenilendiği banyoda çirkin ve iç karartıcı renk ve desenlerden ve eski tip duvar kağıtlarından eser kalmamış. Köşeye yerleştirilen yuvarlak duşakabin ünitesi ile alan tasarrufu sağlanarak modern ve fonksiyonel bir yaşam alanı oluşturulmuş.
Bir tavan arası korku filmi daha! Kullanılmayan ve içinde yıkık dökük oldukça çirkin ve kötü manzaradan başka hiçbir şey olmayan bir alan…
Bir sihirbaz eli değmiş gibi değişen bu tavan arası alanı artık kıskanılacak kadar konforlu ve şık. Yenileme değil adeta yeniden yaratma çalışmalarının yapıldığı projede en konforlu ve modern tasarım uygulanmış.
Eski tip küvetlerin en önemli özelliklerinden biri: Çok çirkin olmaları. Estetik açıdan hiçbir albenisi olmayan boğucu ve son derece demode olan bu banyo bakın şimdi nasıl…
Rüya gibi değil mi? O kadar farklı ki bunun hemen üst resimde görülenle aynı banyo olduğuna inanmak çok zor. Farklı yerleşimle ve doğru tasarımla banyonun alanı da genişlemiş gibi görünüyor. Çakıl taşlarında yapılan zemin döşemesi ise banyonun en dikkat çeken öğesi.