7 göz alıcı banyo yenileme projesi

Önce & Sonra projeleri her zaman heyecan yaratan projelerdir. Eski evler ve yaşam alanlarının yenilenmeleri ile oluşan harika tasarımlar çoğu zaman ilham verici güzellikte oluyorlar ve bizi kendilerine hayran bırakıyorlar. Önce & Sonra projelerinde homify okurları tarafından en çok ilgi gören yaşam alanları ise banyo ve mutfaklar. Islak zeminlerden ötürü diğer odalara nazaran çok daha hızlı ve çirkin bir şekilde yıpranan ve eskiyen banyo ve mutfakların yeniden doğmaları hepimize heyecan veriyor elbette. Bu yazımızda da bize en çok heyecan veren 7 farklı banyo dönüşüm projesini inceledik.