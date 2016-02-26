Evime en uygun pencereyi nasıl belirlerim?

Günlük barınağımız olan evler daha tasarım aşamasındayken arazinin en uygun alanına konumlandırılıp, gün ışığını daha fazla alması, cephe yönüne göre doğal havalandırma sağlanabilmesi için uygun açıklıklar bırakılması için teknik hesaplar yapılır. Bu hesaplar için evimizin bulunduğu bölge, arsanın konumu, cephe yönleri kadar evimizin yapı durumu da önemli olmaktadır. Bir evin havalandırılması ve doğal gün ışığını alabilmesi için evin yapı türüne göre pencere ve ışıklık alanları belirlenmelidir. Işıklıklar ve pencereler bir evin yaşayabilen bir ev olmasını sağlayan etkenlerdir. Evinizin türüne göre pencere boyutları ve pencere şekilleri belirlenebildiği gibi ev sahibinin isteğine göre de pencere ölçüleri ve şekilleri belirlenebilmektedir. Bir evin penceresi ne kadar geniş olursa o kadar doğal ışık alması ve doğal havalandırma sağlanabileceği gibi binanın statik yükü de pencere genişliği kadar azalacaktır. Ayrıca pencereler evlerimizin dış cephesini daha estetik hale getiren etkenler olarak düşünüldüğünde şekil ve görsellik açısından en ideal pencereyi seçmeli, evimiz inşaat aşamasında iken uygulamasını yapmalı veya mevcut pencereyi imkanlar dahilinde genişleterek estetik görünüme sahip pencereler haline getirmeliyiz. Peki evim için en ideal pencereyi nasıl belirlemeli, mimari yapı türleri arasından en ideal pencereyi nasıl seçmeli, evimin daha ideal bir havalandırmaya sahip olmasını sağlamak ve doğal gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağlayabilmek adına neler yapmalıyım ?
Öncelikle eviniz tasarım aşamasında iken mimari grup ile iletişime geçerek güney ve batı cepheleri için çok sayıda pencere konulmasını sağlamalı, kuzey ve doğu cephelerine de hava sirkülasyonunu sağlayabilmek adına pencereler koymalısınız. Bu sayede gün içerisinde güneşin evin içine daha çok girmesini sağladığınız gibi güneşten yararlanma oranını artırarak binanın statik yükünü hafifletmiş olursunuz. Pencere sayısı ve yerini belirledikten sonra yapmanız gereken evinizin dış cephesini daha görsel hale getirecek olan pencere şekline karar vermelisiniz. Tarzınıza ve zevkinize göre sürgülü pencere, kanatlı pencere, katlanır pencere, Selçuklu mimarisinin özelliklerinden biri olan yuvarlak pencere gibi pencere modellerinden birini seçerek büyüklüğüne karar vermelisiniz. Pencerenin şekli ve boyutu evinizin doğal havalandırması için önemli olduğundan bu konularda dikkatli davranmalısınız. Buraya kadar saydığımız etkenler tamamen evin yapısına uygun olacak şekilde düşünülmesi gereken özelliklerdir. Evinizin iç ortamı ile ilgili olarak seçeceğiniz pencere türü yapacağınız dekorasyon ile uyumlu olmalıdır. Pencere için tercih edeceğiniz perdeler, pencere önü konsollar, pencere kaplamaları ve malzemesi evin dekorasyonu ile uyumlu olmak zorunda olduğundan seçimlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereklidir. Bir evin penceresi ve perdesi evi dışarıdan ve içeriden gösteren iki önemli etken olduğundan ve pencere perde ikilisi birbirinden ayıramayacağınız ikili olduğundan en ideal pencereye karar verirken perdeyi de düşünmelisiniz. Eviniz ile ilgili pencere seçimini ideal bir şekilde yaparak hem görsel hem de işlevsel pencerelere sahip olabilmek için homify ev örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret ederek ev türüne göre pencere seçiminizi yapabilir veya uygun revizeler ile istediğiniz pencerelere sahip bir eve sahip olabilirsiniz.
Evinizin ön cephesi resimdeki gibi bahçenize bakıyor ise bahçenin manzarasını evin içinde hissetmek amacıyla tekil veya çift pencereler düşünebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi üst katlarda yer alan tekil pencereler ile alt katta ideal alan bulunduğu için çift pencere türü tercih edilerek ön cephe imkanlar dahilinde cam duvar haline getirilmiş. Bu açıdan bakıldığında görsel ve estetik bir dış cephe dekorasyonu yapılmış, bahçe manzarasının evin her alanından görülebilmesi sağlanmıştır. Eğer evinizin diğer odaları küçük hacimlere sahip ise tekil pencereler tercih etmeli, büyük hacimlere sahipse çift pencereler tercih ederek odayı daha ferah hale getirmelisiniz.
Evinizin içine daha fazla güneş girmesini istiyorsanız, havalandırmasını kolay bir şekilde yaparak ferah ve konforlu bir iç ortam oluşmasını istiyorsanız örnek resimdeki gibi köşe konsept pencere düşünebilirsiniz. Bu pencere türü aynı zamanda cam panel duvar olarak da işlev gördüğü için hem pencere hem de duvar olarak kullanılabilmektedir. Sürgülü olması kolaylıkla açılıp kapanmasını sapladığı için hem rahat hem de kolay bir kullanıma sahiptir. Duvar boyunca cam olduğu için güneş ışığı pencere kapalıyken bile evinize girer. Sürgülü olması aynı zamanda bahçeye açılan bir kapı görevi gördüğü için fonksiyonel ve kullanışlı bir pencere olarak evin dış cephesini de görsel hale getirmektedir.
Evlerimizde geleneksel ev tiplerinde yer alan kanatlı ahşap veya pimapen pencereler de tercih edebilir ve gelenekselliği yaşatabilirsiniz. Günümüzde sürgülü ve katlanır teknolojik pencereler daha çok rağbet görüyor olsa da kanatlı pencerelerde kullanılmaktadır. Kanatlı pencerelerin bir sürgü rayı olmadığı için zamanda deforme olan menteşeleri sarkma yaparak kullanımını zorlaştırdığı için tercih edilmemektedir. Örnek resimde yer alan kanatlı pencereler istenildiğinde havanın ve rüzgarın durumuna göre ayarlanabilir olması ve güneşin tepede olduğu saatlerde istenildiği şekilde ayarlanabilir olmasından dolayı tercih edilebilir.
Genellikle ahşap evlerde ısı yalıtımının iyi bir şekilde yapılması ile kullanılan düz pencereler sadece cam duvar görevi gören ve gün ışığının odaya girmesini sağlayan pencere tipleridir. Örnek resimde evin sol tarafında görülen ve sadece cam duvar görevi gören pencereler genellikle güneşten yararlanmak amacıyla yapılır. Evleriniz soğuk iklimlerin olduğu bölgelerde ise bu tip pencereleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Odalarda bulunan iki pencereden birini bu pencereden tercih etmeniz halinde oda içi sıcaklığını azaltan etkenlerden birini ortadan kaldırmış olursunuz.
Bu pencere tipleri genellikle iş merkezlerine, plaza binalarına uygulanıyor olsa da evlerinizde de kolaylıkla uygulayacağınız ve odanın havalandırılmasını kolaylaştıran bir pencere türüdür. Sistem gereği 60 derece açıya kadar açılabildiğinden güneşin açısına göre yön değiştiremediğinden sadece havalandırma özelliği bulunur. Bu tip pencere kullanacaksanız evinizin dış cephesini ahşap veya cam ile kaplatmalı ve evinizi dıştan yalıtmış olmalısınız. Aksi durumda evinizin dış cephesi kötü bir görünüme sahip olacaktır. Bu tip pencereler açısı sayesinde oda içindeki havanın kolaylıkla sirküle olmasını sağlamaktadır. Örnek resimde de yer aldığı gibi hava sirkülasyonu sağlaması açısından genellikle iş merkezi olarak kullanılan binalarda tercih edilmektedir.
Bu tip pencereler Selçuklu mimarisinin mirası olarak kullanılan ve alt tarafı dikdörtgen üst tarafı bir kubbe gibi yuvarlak olan, yuvarlak kısmını kubbenin bir leşim noktasının sembolize edilmesi ile kazanmış pencerelerdir. Genellikle Asya, Ortadoğu ve ülkemizde yani islamı değerlerin bulunduğu ülkelerde daha çok tercih edilir. Ülkemizde geleneksel evlerin tamamında bu tip pencerelere rastlamak mümkündür. Evin dış cephesine boya ile birlikte muhteşem bir görsellik kazandırdığı için çok tercih edilir. Ahşaptan yapılan bu pencere tipi geleneksel Osmanlı evlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Eğer geleneksel bir eviniz var ise bu tip yuvarlak pencereleri tercih ederek zevkinize uygun bir boyama ile muhteşem bir görsellik oluşturabilirsiniz.
Pencerelerin görevini yerine getirmesi için standart bir ölçüsü olmadığından evinizin yapısına ve kişiliğinize göre bir pencere tercih edebilirsiniz. Bu pencereleri istediğiniz renklere boyayarak özel pencereler oluşturabilir ve evinizi estetik açıdan mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan özel bir çalışma ile elde edilmiş kırmızı bir pencere yer almaktadır. İstediğiniz takdirde bu pencereye benzer pencereler yapabilirsiniz.