Evime en uygun pencereyi nasıl belirlerim?

Günlük barınağımız olan evler daha tasarım aşamasındayken arazinin en uygun alanına konumlandırılıp, gün ışığını daha fazla alması, cephe yönüne göre doğal havalandırma sağlanabilmesi için uygun açıklıklar bırakılması için teknik hesaplar yapılır. Bu hesaplar için evimizin bulunduğu bölge, arsanın konumu, cephe yönleri kadar evimizin yapı durumu da önemli olmaktadır. Bir evin havalandırılması ve doğal gün ışığını alabilmesi için evin yapı türüne göre pencere ve ışıklık alanları belirlenmelidir. Işıklıklar ve pencereler bir evin yaşayabilen bir ev olmasını sağlayan etkenlerdir. Evinizin türüne göre pencere boyutları ve pencere şekilleri belirlenebildiği gibi ev sahibinin isteğine göre de pencere ölçüleri ve şekilleri belirlenebilmektedir. Bir evin penceresi ne kadar geniş olursa o kadar doğal ışık alması ve doğal havalandırma sağlanabileceği gibi binanın statik yükü de pencere genişliği kadar azalacaktır. Ayrıca pencereler evlerimizin dış cephesini daha estetik hale getiren etkenler olarak düşünüldüğünde şekil ve görsellik açısından en ideal pencereyi seçmeli, evimiz inşaat aşamasında iken uygulamasını yapmalı veya mevcut pencereyi imkanlar dahilinde genişleterek estetik görünüme sahip pencereler haline getirmeliyiz. Peki evim için en ideal pencereyi nasıl belirlemeli, mimari yapı türleri arasından en ideal pencereyi nasıl seçmeli, evimin daha ideal bir havalandırmaya sahip olmasını sağlamak ve doğal gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağlayabilmek adına neler yapmalıyım ?

Öncelikle eviniz tasarım aşamasında iken mimari grup ile iletişime geçerek güney ve batı cepheleri için çok sayıda pencere konulmasını sağlamalı, kuzey ve doğu cephelerine de hava sirkülasyonunu sağlayabilmek adına pencereler koymalısınız. Bu sayede gün içerisinde güneşin evin içine daha çok girmesini sağladığınız gibi güneşten yararlanma oranını artırarak binanın statik yükünü hafifletmiş olursunuz. Pencere sayısı ve yerini belirledikten sonra yapmanız gereken evinizin dış cephesini daha görsel hale getirecek olan pencere şekline karar vermelisiniz. Tarzınıza ve zevkinize göre sürgülü pencere, kanatlı pencere, katlanır pencere, Selçuklu mimarisinin özelliklerinden biri olan yuvarlak pencere gibi pencere modellerinden birini seçerek büyüklüğüne karar vermelisiniz. Pencerenin şekli ve boyutu evinizin doğal havalandırması için önemli olduğundan bu konularda dikkatli davranmalısınız. Buraya kadar saydığımız etkenler tamamen evin yapısına uygun olacak şekilde düşünülmesi gereken özelliklerdir. Evinizin iç ortamı ile ilgili olarak seçeceğiniz pencere türü yapacağınız dekorasyon ile uyumlu olmalıdır. Pencere için tercih edeceğiniz perdeler, pencere önü konsollar, pencere kaplamaları ve malzemesi evin dekorasyonu ile uyumlu olmak zorunda olduğundan seçimlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereklidir. Bir evin penceresi ve perdesi evi dışarıdan ve içeriden gösteren iki önemli etken olduğundan ve pencere perde ikilisi birbirinden ayıramayacağınız ikili olduğundan en ideal pencereye karar verirken perdeyi de düşünmelisiniz. Eviniz ile ilgili pencere seçimini ideal bir şekilde yaparak hem görsel hem de işlevsel pencerelere sahip olabilmek için homify ev örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret ederek ev türüne göre pencere seçiminizi yapabilir veya uygun revizeler ile istediğiniz pencerelere sahip bir eve sahip olabilirsiniz.