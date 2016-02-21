​Evimi barok stilde nasıl dekore edebilirim?

Barok akımı sanat ve mimaride 16. Yüzyıldan başlayıp 18. Yüzyıla dek etkisini gösteren bir dönemin adıdır. Bu dönemde Carracci Kardeşler, Pietro da Cortona, Caravaggio, Peter Paul Rubnes ve Francisco de Zurbaran gibi sanatkarlar barok sanatına uygun eserler vermişlerdir. Yine aynı yüzyıllarda Gian Lorenzo Bernini , Francesco Borromini gibi isimler heykel ve mimaride; Antonio Vivaldi, John Sebastian Bach gibi isimler ise barok dönemine ait önemli müzikler bestelemişlerdir.

Barok akımını yakından incelediğimizde Rönesans döneminin sonunda Avrupa'nın Katolik yerlerinde dinsel meseleleri etkileyici bir şekilde yansıtan, çok sayıda figür kullanımıyla ve tümüyle eğri çizgileriyle ön plana çıkan bir sanat olduğunu fark ederiz. Barok sanatı o dönemlerim monarşik yönetim anlayışının abartmalı bir yansımasıdır. Barok sanatında öne çıkan çarpıcı ve büyüleyici çizgiler, Rönesans döneminin ince süslemeciliğinin tam tersidir. Barok stil dekoratif eşyalarda dikkat çekici özellikler: dairesel dönüşlü üst kısımlar, ön ve yan bölümlerde iç ve dış bükey yüzeyler, abartılı ve kıvrımlı oymalar olarak sayılabilir.

Avrupa'nın Katolik ülkelerinde çabucak benimsenen Barok akımı Fransa'da sosyo - kültürel sebeplerden dolayı belli bir gecikme süresi ve sadeleşmeyle kabullenmiştir. Barok dönemi mobilyaların biçimsel özelliklerine gelince; tavanlar genellikle ceviz ağacı ile kaplanmış olup kapılarda abartılı oymalar bulunur. Eşyalar çoğunluk ağaçtan yapılmadır. Dolaplar çeşitli figürlerle süslü çekmeceler bölünmüştür. Yine bu evrede konsol ve kabinler ilgi görmüş, giysi asılabilen ilk dolaplar Barok döneminde yapılmıştır.

Günümüze gelirsek dekorasyon trendleri içinde son yıllarda bilhassa aksesuarlarda öne çıkan barok stili gün geçtikçe giyimden eşyaya pek çok alanda kendini göstermeye devam edecek. Çağdaş stilde dekore edilmiş bir evde dahi uygulanabilen barok tarzını dekorasyonuna yeni bir nefes getirecek. Bu stili evinize yansıtmak sandığınız kadar zor değil. Sadece barok stilin karakteristik özelliklerini incelemeniz gerekiyor.

İlk olarak yapacağınız şey barok stilin özelliklerini taşıyan objeleri bir araya getirmek olsun. Bunu yaparken dikkat emeniz gereken nokta eşyaları kullanacağının odanın modern veya klasik tarzda dekore edilmesi. Çünkü tropikal stil gibi farklı tarzlara uygun eşyalarınız varsa diğer dekorasyon stilleri barok eşyalarla uyum sağlamaz. Dolayısıyla barok tarzını modern ve klasik evlere uyguluyoruz. Aksesuar dışında mobilyalarınız için bir yenileme düşünüyorsanız eğer klasik tarzda oymalı eşyalar aramalısınız.

Ev dekorasyonunda barok stil uygulamak için aksesuarlardan faydalanmanız gerektiğini söylemiştik. Peki bu aksesuarlar neler? Örneğin ayna satın alarak işe başlayabilirsiniz. Ancak ayna sıradan çerçeveli olmayacak doğal olarak. Eğer oturma odanıza uyuyorsa altın kaplamalı olması ideal olacaktır. Oturma odası dışında banyo, yatak odası ve antre gibi yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Bir diğer aksesuar önerimiz ise avizelerdir. Bildiğiniz gibi günümüzde çok çeşit modelde avize bulabilmek mümkün. Barok etkisi veren bir avizenin ise siyah renkli olması gerekiyor.

Aksesuarlarla oluşturduğunu barok tarzını daha kuvvetli uygulamak istiyorsanız en doğru mekan yatak odası olacaktır. Zira yatak odasında kullanılan eşya sayısı daha az olup yatak başı ve dolaplarla ön plana çıktığından bu stili yansıtmak daha kolaydır. Yatak başı dışında yatağın etrafı tüllerle kaplanıp yüksek kenarlıklar kullanılabilir. Şık ve romantik tüllü yastıklar da yine bu döneme uygun bir tasarım olacaktır. Eğer eviniz yüksek tavalıysa bu tür tüylü eşyalarla barok havasını daha da iyi yansıtabilirsiniz. Mobilya detaylarında oymalı kenarlıklı olanları tercih ederek şaşaalı bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Ancak barok tarzını uygulamak için muhakkak yüksek tavanlı evde oturmak gerekmez. Daha küçük mobilya modelleriyle de barok stili yaşatabilirsiniz.