​Evimi barok stilde nasıl dekore edebilirim?

Barok akımı sanat ve mimaride 16. Yüzyıldan başlayıp 18. Yüzyıla dek etkisini gösteren bir dönemin adıdır. Bu dönemde Carracci Kardeşler, Pietro da Cortona, Caravaggio, Peter Paul Rubnes ve Francisco de Zurbaran gibi sanatkarlar barok sanatına uygun eserler vermişlerdir. Yine aynı yüzyıllarda Gian Lorenzo Bernini , Francesco Borromini gibi isimler heykel ve mimaride; Antonio Vivaldi, John Sebastian Bach gibi isimler ise barok dönemine ait önemli müzikler bestelemişlerdir.
Barok akımını yakından incelediğimizde Rönesans döneminin sonunda Avrupa'nın Katolik yerlerinde dinsel meseleleri etkileyici bir şekilde yansıtan, çok sayıda figür kullanımıyla ve tümüyle eğri çizgileriyle ön plana çıkan bir sanat olduğunu fark ederiz. Barok sanatı o dönemlerim monarşik yönetim anlayışının abartmalı bir yansımasıdır. Barok sanatında öne çıkan çarpıcı ve büyüleyici çizgiler, Rönesans döneminin ince süslemeciliğinin tam tersidir. Barok stil dekoratif eşyalarda dikkat çekici özellikler: dairesel dönüşlü üst kısımlar, ön ve yan bölümlerde iç ve dış bükey yüzeyler, abartılı ve kıvrımlı oymalar olarak sayılabilir.
Avrupa'nın Katolik ülkelerinde çabucak benimsenen Barok akımı Fransa'da sosyo - kültürel sebeplerden dolayı belli bir gecikme süresi ve sadeleşmeyle kabullenmiştir. Barok dönemi mobilyaların biçimsel özelliklerine gelince; tavanlar genellikle ceviz ağacı ile kaplanmış olup kapılarda abartılı oymalar bulunur. Eşyalar çoğunluk ağaçtan yapılmadır. Dolaplar çeşitli figürlerle süslü çekmeceler bölünmüştür. Yine bu evrede konsol ve kabinler ilgi görmüş, giysi asılabilen ilk dolaplar Barok döneminde yapılmıştır.
Günümüze gelirsek dekorasyon trendleri içinde son yıllarda bilhassa aksesuarlarda öne çıkan barok stili gün geçtikçe giyimden eşyaya pek çok alanda kendini göstermeye devam edecek. Çağdaş stilde dekore edilmiş bir evde dahi uygulanabilen barok tarzını dekorasyonuna yeni bir nefes getirecek. Bu stili evinize yansıtmak sandığınız kadar zor değil. Sadece barok stilin karakteristik özelliklerini incelemeniz gerekiyor.
İlk olarak yapacağınız şey barok stilin özelliklerini taşıyan objeleri bir araya getirmek olsun. Bunu yaparken dikkat emeniz gereken nokta eşyaları kullanacağının odanın modern veya klasik tarzda dekore edilmesi. Çünkü tropikal stil gibi farklı tarzlara uygun eşyalarınız varsa diğer dekorasyon stilleri barok eşyalarla uyum sağlamaz. Dolayısıyla barok tarzını modern ve klasik evlere uyguluyoruz. Aksesuar dışında mobilyalarınız için bir yenileme düşünüyorsanız eğer klasik tarzda oymalı eşyalar aramalısınız.
Ev dekorasyonunda barok stil uygulamak için aksesuarlardan faydalanmanız gerektiğini söylemiştik. Peki bu aksesuarlar neler? Örneğin ayna satın alarak işe başlayabilirsiniz. Ancak ayna sıradan çerçeveli olmayacak doğal olarak. Eğer oturma odanıza uyuyorsa altın kaplamalı olması ideal olacaktır. Oturma odası dışında banyo, yatak odası ve antre gibi yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Bir diğer aksesuar önerimiz ise avizelerdir. Bildiğiniz gibi günümüzde çok çeşit modelde avize bulabilmek mümkün. Barok etkisi veren bir avizenin ise siyah renkli olması gerekiyor.
Aksesuarlarla oluşturduğunu barok tarzını daha kuvvetli uygulamak istiyorsanız en doğru mekan yatak odası olacaktır. Zira yatak odasında kullanılan eşya sayısı daha az olup yatak başı ve dolaplarla ön plana çıktığından bu stili yansıtmak daha kolaydır. Yatak başı dışında yatağın etrafı tüllerle kaplanıp yüksek kenarlıklar kullanılabilir. Şık ve romantik tüllü yastıklar da yine bu döneme uygun bir tasarım olacaktır. Eğer eviniz yüksek tavalıysa bu tür tüylü eşyalarla barok havasını daha da iyi yansıtabilirsiniz. Mobilya detaylarında oymalı kenarlıklı olanları tercih ederek şaşaalı bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Ancak barok tarzını uygulamak için muhakkak yüksek tavanlı evde oturmak gerekmez. Daha küçük mobilya modelleriyle de barok stili yaşatabilirsiniz.
Barok stili evinizde uygulamak istiyorsanız şık ve zengin aksesuarlar bulundurmanız gerektiğini bilmelisiniz. Barok aksesuarlar görkemi ve ihtişamı amaçladığından en sık belirgin rengin altın rengi olmasına şaşırmamalı. Altın kullanmaktaki amaç hem son derece lüks bir görünüm hedeflemek hem de bunu çarpıcı bir şekilde yapmak. Altını özellikle ahşap mobilyayla beraber kullanabilirsiniz. Ahşabın da oymalı modellerinden tercih ederek son derece şaşaalı ve estetik bir dekor yakalayabilirsiniz. Peki altını evimizde nasıl kullanabiliriz? Hemen hemen her evde bulunan aynalar için altın rengi çerçeve satın almakla işe başlayabilirsiniz. Yine altın şamdanlar, vazolar, mobilya ayaklar ve saksılar evinizde barok ruhunu yaşatabilmek için değerlendirebileceğiniz aksesuarlardır.
Barok sanatı ihtişam ve lüksle ilgilenir. Zengin ayrıntılarlar aristokrasinin kalbi olmayı amaçlar. Size de bu stili evinizde yaşatmak istiyorsanız barok tarzını anımsatan mobilyalar satın alarak işe başlayabilirsiniz. Barok stile uygun olarak bilinen mobilyalar arasında barok sandalyeyi örnek verebiliriz. Ceviz gibi koyu keresteden imal edilen son derece süslü bir tasarıma sahip olan bu sandalyeler kavisli çizgilerden oluşur ve bazen altın aksesuar eklenerek daha da gösterişli hale gelir. Bu mobilyanın yapımında kullanılan kumaş ise kadife gibi lüks tekstil ürünlerinden tercih edilir. Göz alıcı bir etkileyiciliğe sahip barok sandalyeleri dilerseniz yemek odasında dilerseniz de oturma odasında değerlendirebilirsiniz. Barok stili evinizin tüm odalarında yaşatın demiştik. Buna banyolar da dahil. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Günümüzde banyo lavabosunun bulunduğu tezgahın dolap ve hatta şifonyer şeklinde olduğu modeller görebiliyorsunuz. Bilhassa ağaçtan yapılma ve oymalı bir şifonyeri, üzerine lavabo yerleştirilecek şekilde banyonuzda kullanmanız mümkün. Siyah renkli bir şifonyerin çekmece kulpları altın kaplama olanlardan seçerseniz banyonuza barok şıklığını taşımış olursunuz. Böylesi şahane bir tasarımı tamamlamak için yine altın çerçeveli bir ayna harika olacaktır.
Aydınlatma her dekorasyon stilinde kendine önemli bir yer edinir. Zira hem aydınlatan hem de dekoratif amaca hizmet eden bir üründür lambalar. Barok tarzın heybetli görünümüne elbette sıradan bir lamba düşünülemez. Dolayısıyla ihtişam ve lüks duygusunu hissettirmek için gösterişli ve büyük avizeler tercih edilir. Bu tarzın en nemli aksesuarlarından birisi de şamdanlardır. Bilhassa yemek odalarında şamdan kullanılır.
Şimdiye dek barok tarzın hep lüks ve abartılı özelliklerini tanıtmış olsak da bu stilin de daha sakin olduğu bir konu vardır. O da halı kullanımı. Bilhassa yatak odasında yumuşak tonlu nötr halılar tercih edilir. Halılara uygun olarak duvarlar da pastel tonlarında yahut beyaz renkli kullanılabilir.
Fotoğraftaki yatak odası ARMİMARLIK tasarımıdır.
Yatak odasında barok tarzı en iyi yansıtan yatak başı olacaktır. Yatağı istediğiniz stilde kullanabilirsiniz ancak en belirgin özelliği olan yatak başlığını barok tarzda seçerseniz yatağınız çok sade dahi olsa olduğundan kat kat heybetli görünür. Yatak başında dilerseniz yaldızlı çerçeve de kullanabilirsiniz.
Barok duvarları zengin desenler ve parlak tonları ilginç dokularla bir araya getirir. Genellikle pastel ve nötr renk tonlarında boyanmış duvarlar dekoratif açıdan çeşitli süslemelerle zenginleştirilir. Duvar kağıtlarında ayrıntılı ancak klasik desenler olur. Her ne kadar duvarlarda altın veya bakın kaplama süsler eklense de elegan bir görünüm için renk patlaması tercih edilmez, yumuşak tonlar kullanılır.
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