Eşsiz güzellikte muhteşem bir yazlık

Evin diğer odalarındaki ahşap kirişleri burada da görmekteyiz. Bu defa daha eğimli bir çatı var. Yatak ise desenli bir panel üzerine eklenmiş. Yer zemini diğer odalardan farklı olarak bu defa ahşap malzemeden. Mobilyalar ise yine çok çağdaş duruyor. Özellikle geniş yatağın yanındaki dış yüzeyi ayna kaplı komodin göz alıcı ve son derece orijinal bir eşya. Labirenti andıran duvar rafı da bir o kadar ilgi çekici. Yatağın hemen karşısında bulunan taşlı pencere yine modern çizgiyle kırsal tarzı bir araya getirmiş. Pencere kapaklarıyla yataktaki yastıkların aynı renkten olması ise ince düşünülmüş bir detay.