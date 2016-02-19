Eşsiz güzellikte muhteşem bir yazlık

Evlerden söz ettiğimizde gözümüzün önüne genellikle klasik binalar canlandırırız. Oysa günümüzde tüm olasılıklara bir pencere açıp önyargılarımızı kırarak yepyeni mimari fikirlerin gerçekleşmesi gayet imkan dahilinde. Bu gün tanıtacağımız proje Belen Sueiro imzalı harika bir yazlık ev. İç mimarın kendi tarifiyle işlevsellik ve zarafeti birleştiren bir konut. Şimdi bu güzel evi daha yakından inceleyelim.
İlk bakışta modern ve çağdaş bir dekora sahip oturması bu modernliğe tezat oluşturacak şekilde rustik öğeler taşıyor. Dikkatli bakıldığında tavanda ahşap kirişler göreceksiniz, bu kirişler evin kırsal özüne bir saygı niteliğinde. Tek parça halindeki büyük beyaz koltuk siyah minderleriyle dikkat çekici. Oturma grubunu tamamlayan çarpıcı ve özgün şekilli sandalyeler çok estetik. Tavandan uzanan büyük gümüş renkli lamba şıklığı katmerlemiş. Taş duvarlar, hareketli zemin, ahşap detaylar ve ilgi çekici desenleriyle göz dolduran bir salon.
Şimdi ise yemek odası ve arka planda mutfağı görüyoruz. Bu bölümde mobilya hala çok modern ve çığır açıcı. Elektrikli şömine ilk göze çarpan. Yemek takımı ise şeffaf olmasından ötürü daha da etkileyici hale gelmiş. Son derece hareketli bir dekorasyon olduğu için şeffaflık silik de durmuyor. Masayı tamamlayan avize seçimi çok estetik. Yemek takımı karşısında oldukça geniş boydan boya bir cam görüyoruz. Böylece şahane bir manzara eşliğinde keyifle yemek yenebiliyor. Daha arka plandaki mutfağa göz gezdirdiğimizde ise kırmızı siyah uyumu kendini belli ediyor.
Evin diğer odalarındaki ahşap kirişleri burada da görmekteyiz. Bu defa daha eğimli bir çatı var. Yatak ise desenli bir panel üzerine eklenmiş. Yer zemini diğer odalardan farklı olarak bu defa ahşap malzemeden. Mobilyalar ise yine çok çağdaş duruyor. Özellikle geniş yatağın yanındaki dış yüzeyi ayna kaplı komodin göz alıcı ve son derece orijinal bir eşya. Labirenti andıran duvar rafı da bir o kadar ilgi çekici. Yatağın hemen karşısında bulunan taşlı pencere yine modern çizgiyle kırsal tarzı bir araya getirmiş. Pencere kapaklarıyla yataktaki yastıkların aynı renkten olması ise ince düşünülmüş bir detay.
Bu fotoğrafta ise bir diğer yatak odasını görüyoruz. Üst katta ve daha küçük boyutlu bir oda burası. Daha küçük olmasından ötürü gerektiği kadar eşya var. Diğer yatak odasında olduğu gibi yine yumuşak tonlarda bir yatak örtüleri ve renk patlaması yaratan yastıklar tercih edilmiş. Duvarda son derece estetik bir resim bulunuyor. Sadece bu resim ile dahi odanın şıklığı artmış. Yatağın karşısında giysileri yerleştirmek için çok sayıda çekmecesi olan siyah bir dolap bulunuyor. Bu oda duvarla kapatılmayarak camla kapatılmış, böylece daha havadar hale gelmiş.
Bir ineğin derisini andıran desenlere sahip duvar kaplaması ve yine evin kalanında kullanılan siyah beyaz ancak bu defa mat olan zemin banyonun karakteristik özellikleri. Basit ve bir o kadar modern sadeliğiyle çok şık görünüyor.
Dairenin gece görünümüne ait bu fotoğraf pastoral atmosferle birleşince büyüleyici durmuş. Dış mekan ışıklandırmasıyla daha da gizemli duran bu eve sahip olmalısınız.
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