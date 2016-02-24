Işıklar içinde göz kamaştıran bir ev

Teras katını gördüğümüz fotoğrafta genişçe bir alan görüyoruz, bu sayede bahçe manzarası doyasıya seyredilebiliyor. Bu ferah teras alanında kullanılan mobilyalar da oldukça modern bir dizayna sahip. Tıpkı evin kendisi gibi geometrik çizgileri var. Burada hem bir oturma grubu hem de yemek masası yerleştirilmiş. Her iki mobilya grubu da geniş araziyi seyretmek için ideal ve konforlu görünüyorlar. Teras içerisinden beyaz ve koyu gri dışında renk tercih edilmemiş. Ancak mobilyalar alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olduklarından ötürü sıkıcı ve tekdüze görünmemiş.