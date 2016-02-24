Işıklar içinde göz kamaştıran bir ev

Bugün size tanıtacağımız ev Bavyera'nın huzurlu topraklarında Mimar Helge Meerheim tarafından Flow Architektur için tasarlanmış modern bir projedir. Her ne kadar modern dairelere sitemizde epeyce yer vermiş olsak da yeni bir anlayışa sahip daireler kendine özgü çağdaş tasarımlarıyla diğer modern evlere oranla biraz daha cazip geliyor diyebiliriz. Bugün yakından inceleyeceğimiz ev, benzer bir anlayışın ürünü olup genç mimarların özünü yansıtan dinamik tasarımıyla ön plana çıkıyor. Gerek farklı mimari çizgisiyle gerekse bilhassa geceleri kendini gösteren modern ışıklandırma sistemiyle karakterize dilini ortaya koyan muhteşem bir konut. Şimdi gelin hep birlikte bu eve yakından göz atalım.
Çatı tasarımında modern mimari akımlarından etkisinde kalarak daha spor bir görünüm elde edildi. Aynı zamanda kübik bir çizgiye de sahip evin dikdörtgen kesime izin veren bir tasarımı var. Geniş ve pürüzsüz uzanan çimleriyle şahane bir bahçeye eşlik eden bina çağdaş tasarımıyla hem kendine özgü hem de son derece şık.
Teras katını gördüğümüz fotoğrafta genişçe bir alan görüyoruz, bu sayede bahçe manzarası doyasıya seyredilebiliyor. Bu ferah teras alanında kullanılan mobilyalar da oldukça modern bir dizayna sahip. Tıpkı evin kendisi gibi geometrik çizgileri var. Burada hem bir oturma grubu hem de yemek masası yerleştirilmiş. Her iki mobilya grubu da geniş araziyi seyretmek için ideal ve konforlu görünüyorlar. Teras içerisinden beyaz ve koyu gri dışında renk tercih edilmemiş. Ancak mobilyalar alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olduklarından ötürü sıkıcı ve tekdüze görünmemiş.
Daireye girdiğiniz zaman beyaz bir oda ile karşılaşıyorsunuz. Bu odanın yıldızı ise fotoğraftaki merdivenler hiç şüphesiz. Birinci katta oturma odası ve yemek odası bulunuyor. Merdivenlerin özelliği boşluklarının görünüp korkuluğunun bulunmaması. Işıklandırma sistemiyle daha da cazip hale gelmiş. Bu sayede her bir basamak etkileyici bir görünüme kavuşmuş. Odanın merkezinde alışmadık biçimde bir ağaç bulunuyor. Bu fikrin amacı oda içerisindeki hava sahasını daha ferah tutmak. Söz konusu sanatsal dekorasyon değerlendirildiğinde ağacın duruşu bir heykel işlevi görüyor denebilir.
Yemek ve oturma odasının bulunduğu alt kata üst kattan çekilmiş bir fotoğrafla bakıyoruz. Birinci katta beyazlar içerisinde bir ortam varken üst katta zemin siyahla kaplanmış. Terasa doğru bakan bu kısımda solda bir oturma grubu yer alıyor.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz banyo dekorasyonu gösterişten hoşlananlar için ideal bir model oluşturuyor. Bu banyoyu diğer banyolardan farklı kılan öncelikle büyük bir pencere içermesi. Böylece güneş ışığından bolca yararlanılan bir banyoya sahip olmuş oluyorsunuz. Uzun ve dar bir alana sahip banyo son derece hareketli döşenmiş. Lavabonun olduğu duvarda çeşitli figürler bulunuyor. Dekorasyonun genelinde yeşil rengi hakim. Duvarlarda gri taş kullanımı var. Küçük spot ışıklar banyonun farklı köşelerinde yerlerini almış. Bu ışıklar sayesinde banyo dekoru sanatsal bir hava kazanmış.
Spot ışıklar geceleri evin dışını adeta noel ağacı kadar süslü hale getirerek etkileyici bir görünüm sergiliyor. Doğru yerlere konumlandırılmış bu ışıklar sayesinde evin geometrik çizgisi daha da vurgulanmış.
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