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Geleneksel taş evin zarif dönüşümü

ümit atdağ ümit atdağ
Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
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Hiç bir şeyin zamana karşı dayanamadığı dünya da her şey kısa ömürlü olduğu gibi yapılarında ömrü kısadır. Belirli bir süre sonunda yenilenmediğinde her bina harabe haline gelecektir. Homify'da bu gün, bakımsızlıktan harabe haline gelmiş olan bir evi ziyaret ediyoruz. Anıların korunması ve belleklerde kalan evin yaşatılması için geleneksel konut üzerinde çalışan uzmanlar hazırladıkları proje ile bu evi özgün bir şekilde yenilemişler. Bir çeşit rehabilitasyon olarak adlandıracağımız bu çalışma sonucunda anılarda yer edinmiş olan ev ortaya çıkarılmış. Geleneksel taş bina ARQB Mimarlık tarafından restore edilerek aslına uygun bir şekilde yenilenmiş. Eski ev ile yeni ev arasında sadece modern iç dekorasyon farkı göze çarpıyor.

Dışarıdan görünüm

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Projenin geliştirilmesi için zamansız bir ev sloganından yola çıkılmış. Bu anlamda ilk adım olarak binanın orijinal merkezi ele alınarak yapılması gerekenler tespit edilmiş. Uzun ve ayrıntılı bir araştırmanın sonucunda evin özgün halinin resimleri elde edilmiş ve proje bu resimler baz alınarak genişletilmiş. Resimlerden elde edilen özgün unsurlar ve granit kaplamalar iki büyük taş duvarın  ortasında olacak şekilde inşa edildiğinden yeni hali de bu duruma uygun bir şekilde inşa edilmiş ve özgünlük korunmuş.

Taş duvarlar

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Evin özgün halinde olduğu gibi taş duvarlar projenin ayrılmaz ve temel parçaları heline gelmiş. Proje üzerinde çalışan mimarlar rustik bir restorasyon yapmak için tarihi değerleri koruyan müdahaleler yapmış ve ortaya bu şaheser ev çıkarılmış. Alçıpan  malzemeler kullanılarak özel ve farklı bir dış cephe kaplaması yapılmış, evin giriş kısmı gizli bir alan olarak inşa edilmiş.

Görkenli ana giriş

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Aslına uygun bir şekilde dönüşümü tamamlanan ana giriş, bahçe düzenlemesi yapılarak kırsal bir görünüm kazandırılmış ve alçıpanlar ile fantastik bir görünüme sahip olmuştur. Toprak ve çim işlenerek basamak şeklinde bir yürüyüş yolu oluşturulmuş, hem bahçe düzenlemesi hem de ana giriş dekorasyonu kavramsal bir hale getirilmiş. Ev sahiplerinin özel olarak istediği özgünlük fantastik ana girişte korunarak dekorasyon ve yenileme tamamlanmış.

Modern dış cephe

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Evin dış cephesi çevresi ile uyumlu bir şekilde yenilenmiş ve uyumlu bir şekilde konumlandırılarak modern bir dış cephe oluşması sağlanmış. Tek katlı olduğu için var olan bina duvarları yeniden inşa edilerek sıvanmış, beyaz boya ile renklendirilerek  peyzaj düzenlemesi içinde  ön plana çıkarılmış. Yeşil bahçe içerisinde görsel ve estetik bir dış cephe oluşturulmuş, evin özgünlüğü korunarak modern bir ev olması sağlanmış.

Okuma köşesi

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Evin içini incelemek istediğinizde karşınıza özel olarak dekore edilmiş olan okuma köşesi çıkıyor. Bu alan rahat ve konforlu bir okuma koltuğu ile okuma alanı olarak dekore edilerek oturma odasının yan tarafında bulunan boş alan değerlendirilmiş. Eski taş duvarlar korunarak özgün bir şekilde dekore edilerek hem modern hem de eski bir alanı okuma köşesi şeklinde sentezlenmiş. Geniş pencerenin ön tarafına yerleştirilen koltuk  ile doğal aydınlatma sağlanmış.

Modern ve geleneksel

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

İç mekanları incelediğinizde modern duvarlar ile geleneksel taş duvarları bir arada görmeye devam ediyorsunuz. Bu şekilde yenilenmesindeki amaç zıt duyguları bir arada yaşamanızı sağlayarak  hem modernin hem de geleneksel olanın kıymetini anlamanızı sağlamak. Eski ve yeni bir arada olunca her adımınızı dikkatli atmak durumunda kalıyorsunuz.

Açık alan

Intemporalidade da Memória, arqb-arquitectura arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

arqb-arquitectura
arqb-arquitectura
arqb-arquitectura

Konut sakinlerinin dinlenmesi için bahçe içerisinde özel bir açık alan tasarımı yapılmış, basit bir koltuk ile dinlenme alanı oluşturulmuş. Bu alan teras şeklinde de kullanılabilir düzenlendiğinden  ev sahiplerinin isteğine göre işlev kazanabilir.

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