Geleneksel taş evin zarif dönüşümü

Hiç bir şeyin zamana karşı dayanamadığı dünya da her şey kısa ömürlü olduğu gibi yapılarında ömrü kısadır. Belirli bir süre sonunda yenilenmediğinde her bina harabe haline gelecektir. Homify'da bu gün, bakımsızlıktan harabe haline gelmiş olan bir evi ziyaret ediyoruz. Anıların korunması ve belleklerde kalan evin yaşatılması için geleneksel konut üzerinde çalışan uzmanlar hazırladıkları proje ile bu evi özgün bir şekilde yenilemişler. Bir çeşit rehabilitasyon olarak adlandıracağımız bu çalışma sonucunda anılarda yer edinmiş olan ev ortaya çıkarılmış. Geleneksel taş bina ARQB Mimarlık tarafından restore edilerek aslına uygun bir şekilde yenilenmiş. Eski ev ile yeni ev arasında sadece modern iç dekorasyon farkı göze çarpıyor.