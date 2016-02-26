​Siyah beyazla birleşen modern bir konut

Bugün size Almanya'nın Münih şehri eteklerinde inşa edilmiş harika bir ev tanıtacağız. Planlanması epey zorlu olan ancak sahip olduğu küçük alanı son derece verimli kullanan bu harika yapı, modern mimarinin nadide bir örneği. Çarpıcı dış görünümü kadar siyah beyazın muhteşem ahengiyle baş döndüren bir kontrasta sahip ev, bir yaşam alanında olması gereken her türlü konforu bulunduruyor. Format Elf Architekten imzalı proje, iç mekanlarda konforlu bir yaşam alanı sunmak için çok sayıda oda sayısına sahiptir. Modern şekli ile etkileyici bir görünümü olan evi daha yakından inceleyeceğiz.