​Siyah beyazla birleşen modern bir konut

Bugün size Almanya'nın Münih şehri eteklerinde inşa edilmiş harika bir ev tanıtacağız. Planlanması epey zorlu olan ancak sahip olduğu küçük alanı son derece verimli kullanan bu harika yapı, modern mimarinin nadide bir örneği. Çarpıcı dış görünümü kadar siyah beyazın muhteşem ahengiyle baş döndüren bir kontrasta sahip ev, bir yaşam alanında olması gereken her türlü konforu bulunduruyor. Format Elf Architekten imzalı proje, iç mekanlarda konforlu bir yaşam alanı sunmak için çok sayıda oda sayısına sahiptir. Modern şekli ile etkileyici bir görünümü olan evi daha yakından inceleyeceğiz.
İki katlı evin üst katı tamamen çatıdan oluşuyor ve bu haliyle oldukça dikkat çekici. Çatının çarpıcı bir şekli zira tamamen tamamlanmamış, yarım bırakılmış gibi duruyor. Asimetrik tasarım evin çarpıcılığını arttırmış. Aynı zamanda çok keskin çizgilere sahip ki bu kesinliği vurgulamak için siyah beyaz kullanmak doğru bir tercih. Binanın sokağa bakan ön cephesi bilinçli olarak büyük pencerelerle dizayn edilmiş. Böylece çevreye karşı kapalı değil açık ve davetkar bir tutumu var yapının. Bunun birlikte ses izolasyonu sağlanarak araç ve sokak gürültüsüne karşı tedbir de alındı.
Dairenin arka planına baktığımızda bu alanın ön cepheye oranla daha kapalı olduğunu görürüz. Pencereler alışılmışında dışında bir formata sahip boyutları da farklı farklıdır. Özellikle ortadaki kare şeklindeki pencere siyah çerçevesiyle yine kendine has tasarımını ortaya koymuş. Diğer pencereler içe doğruyken büyük pencerenin dışa doğru çıkık olması yine göze çarpan detaylardan. Arka planda evin bahçe kısmını da yakından görebiliyoruz. Aile yaşamına uygun olarak bahçe her türlü ihtiyaca göre düzenlenmiş. Yeşillikler de modern mangalı da mevcut. Her bir öğe son derece keskin ve modern çizgilerle birbirinden ayrılıyor.
Baştan sona siyah mobilyadan oluşan mutfak adeta bir odak noktası. Tamamen siyahlar içerisinde bir dekorasyon size aşırı gelebilir. Ancak iddialı bir tasarım oluşturabilmek için risk almak gerekiyor. Ve bu ev kusursuz ve son derece iddialı bir proje olmanın hakkını veriyor. Renk sorunu hafifletmek için camın olduğu duvar ve tavanda ahşap sıcaklığı kullanılmış. Aynı zamanda devasa penceresi doğal gün ışığını fazlasıyla içeri yansıtarak mutfağın soğukluğunu kırmış. Sürgülü kapılar kullanılan mutfak doğrudan teras erişimine sahip.
Dekorasyonda basit ve derli toplu bir görüntü amaçlandığından gereksiz hiçbir eşya ve obje kullanılmamış. Bu derece sadeliği aşırı bulabilirsiniz ancak kusursuz bir görünüm elde etmek için basitliği vurgulamak oldukça özgün bir fikir. Bu oda da duvarlar ve tavanda ahşap kullanılarak yine soğukluk bir parça kırılmış.
Günlük hayattaki ihtiyaçlar doğrultusunda minimalist bir tasarım gerçekleştirebilmek için mutlaka çokça depolama alanı sağlamak zorundasınızdır. Mimarlar bu durumun farkında olduğundan depolama çözümlerini ihmal etmemiş.
Fotoğraftaki oda bir evden çok film stüdyosunu andırıyor ancak tamamen gerçek. Binanın çatı katı ofis işlerine uygun olarak tasarlanmış ve iç mekandaki tüm siyahları gözleri kör eden bir beyazlıkla noktalamış.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Eşsiz güzellikte muhteşem bir yazlık’ yazısını okuyabilirsiniz.