Altı adımda evinizi nasıl düzenlersiniz ?

Evlerimizi her zaman düzenli ve temiz tutmaya çalışır, misafir ağırladığımızda titizliğimiz ve temizliğimiz ile övünürüz. Evimizde çocuklarımız varsa ve gün içinde düzenli bir şekilde çalışıyorsak evimizi temiz ve düzenli tutmak için uygulamamız gereken basit püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını uygulayarak evimizi ani bir durum için kısa sürede temiz bir hale getirip, dağınıklığını giderebiliriz. Evimizde bulunan bütün alanları değerlendirerek dağınıklığımızı gidermek için özel depo alanları oluşturmalısınız. Bu sayede çocuklarımızın oyuncakları, bizim hobi araç gereçlerimiz, oyun eşyalarımız gibi ortalıkta saçılmış halde bulunan tüm eşyaları kolaylıkla ortadan kaldırabiliriz. depolama alanları dışında kullanmış olduğumuz günlük kıyafetler, ayakkabılar gibi giyim eşyaları için özel depolama alanları oluşturmalıyız. evlerde genellikle bir giyinme odası içerisinde elbise dolapları ve ayakkabılıklar yer aldığından gerek duyulmayan bu alanlar küçük hacimli evlerde giyinme odası bulunmadığı için dikkatli bir şekilde tasarlanması gereken özel alanlardır. evinizin yatak odasında, merdiven altı bölümlerinde, koridor ve hol gibi alanlara özel tasarımlar ile kapaklı alanlar yaparak elbiselerimizi kolaylıkla asacağımız askılıklar, ayakkabılarımızı kolaylıkla gizleyebileceğimiz ayakkabı rafları yapmalıyız. Bu sayede kolayca evimizi düzenleyebileceğimiz depolama ve muhafaza alanlarına sahip olmuş oluruz.
Evde yaşayan bireylerin her birinin kendine özgü kıyafetleri ve ayakkabıları olduğu için ev içerisinde her bireye hitap eden özel bir elbise askı alanı olmalıdır. Her bireyin odasında, veya ortak kullanım alanı dışında bir alanda elbise askılığı şeklinde bir tasarım yapılarak evimizin sürekli bir şekilde düzenli ve tertipli olmasını sağlarız. Bu askılıklar temiz kıyafetler için kullanılacağı için kirli çamaşırlar içinde özel bir alan oluşturulmalıdır. Kullanılan ve kirlenen kıyafetler yıkanması için özel bir alanda toplanmalıdır. Bu alan genellikle çamaşır makinesinin bulunduğu yıkama odaları veya banyolardır. Yıkama odası veya banyo da özel bir çamaşır sepeti bulundurarak, özel bir kıyafet toplama alanları oluşturarak kirli kıyafetlerin yıkama anına kadar bir arada kalmasını ve odalarımızın dağınık kalmamasını sağlamalıyız. Evimizi düzenli ve temiz tutmanın bir diğer adımı da oturma odasında bulunan kitap dergi, gazete gibi okuma dökümanlarını bir arada ve düzenli tutmaktır. oturma odaları her zaman temiz ve dekoratif olması gereken yerler olduğundan bu alanlarda bulunan kitap ve dergileri bir arada tutmak için oturma odanıza özel ve dekorasyon içerisinde göze batmayacak zevkli bir kitaplık kullanarak oturma odasını düzenli hale getirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz kitaplık türüne göre süs objelerinizi de bir arada tutarak istediğiniz dekorasyonu yapabilirsiniz. Evinizi derli toplu bir halde tutmak için sadece banyo, giyinme odası ve oturma odasının temiz ve düzenli olması yetmeyecektir. Bu nedenle mutfağınızı ve evin diğer alanlarını da düzenli tutmak için çalışmalar yapmanız gerekir. Mutfağınızda yer alan mutfak dolapları ve mutfak raflarını yeterli bir şekilde kullanarak mutfağınızda dağınıklık oluşmasını önleyebilir, mutfak raflarını kullanarak mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Mutfak araç ve gereçleri genel olarak küçük boyutlu araç ve gereçler olduğundan mutfak içerisinde yapacağınız dekorasyonu iyi bir şekilde planlamalı, mutfak rafları, mutfak tezgahı,i mutfak dolabı, mutfak askılıklarını çok iyi bir şekilde yerleştirerek mutfağınızın her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz. aksi durumda mutfağınızda bir kaos oluşacak ve mutfak dekorasyonunuz kötü görünüme sahip olacaktır. Evlerinizin ve bütün odalarınızın temiz, düzenli ve düzgün olması için özel dekorasyonlar yapmalı,i bu dekorasyonlar için homify mutfak, oturma odası, banyo ve yatak odası dekorasyonları sayfalarımızı ziyaret ederek örnek dekorasyonları inceleyebilir ve benzerlerini uygulayarak evlerinizin daha temiz ve daha düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.
Evde yaşayan her bireyin en az üç veya dört farklı ayakkabısı vardır. Her bireyin ayrıca terlik ve sandalet gibi ayakkabı türleri olduğunu düşündüğümüzde ev içerisinde yaklaşık olarak 20 adet ayakkabı türevi bulunur. Bu ayakkabılar sürekli kullanılmakdıklarından ev içerisinde özenli bir şekilde saklanması evin düzenli ve toplu görünmesini sağlar. eğer bu ayakkabılar düzenli bir şekilde muhafaza edilmez ise ev içinde bir ayakkabı karmaşası yaşanacağından eviniz dağını ve kötü görünecektir. Bu nedenle evinizin g,y,nme odası ve koridorlarında uygun alanları ayakkabılık şeklinde dekore ederek bu ayakkabıları saklamanız eviniz için yararlı olacaktır.
Evimizin temiz ve düzenli olmasını istiyorsak evin belirli alanlarında elbiselerimizi muhafaza edebileceğimiz alanlar oluşturmalıyız. Mesela özel giyim alanımız içinde özel kıyafetlerimiz için, kapı kenarında kışlık kaban ve ceket tarzı kıyafetler için, hol veya koridor içinde diğer genel kıyafetler için muhafaza alanları oluşturarak hem yatak odasında yer alan dolabı yoğun bir şekilde kullanmamış oluruz hem de elbiselerimizi sürekli olarak saklayarak evimizin temiz ve toplu bir şekilde kalmasını sağlayabiliriz. Örnek resimde yer alan giyinme odasının her alanı elbise saklamak için yapılmış dolap gözleri ve askılıklardan meydana gelmektedir.
Bir evde elbiselerin muhafaza edilmesi için en uygun alanlar elbise dolaplarıdır. Ancak elbise dolapları ütülü elbiselerin muhafaza edilmesi için yeterli alanlara ve özelliklere sahip olmadığından yapılması gereken en ideal uygulama askılıklar yapmak ve ütülü elbiseleri askılıklar vasıtasıyla saklamaktır. Örnek resimde evinizde kullanacağınız tüm elbiseler için özel bir çalışma yapılarak askılıkları içinde barındıran bir elbise muhafaza alanı yapılmış. Bu alanda askılık sayısının çok olması asılarak daha fazla elbisenin muhafaza edilmesini sağlamış.
Oturma odaları her zaman temiz ve düzenli olması gereken odalar olduğu için oturma odası dekorasyonları çok titiz bir şekilde yapılmalı ve yapılacak uygulamalar ile düzenli ve toplu bir oturma odası oluşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle yapılması gereken hem ortalığın dağınık görünmesini önleyecek bir kitaplık tercihi yapmak hem de kitap ve dergilerin düzenli bir şekilde muhafaza edileceği bir kitaplık seçmektir. Bu sayede oturma odasında yer alan dekoratif bir kitaplık sahibi olacağınız gibi oturma odanızın düzenli ve toplu olmasını sağlarsınız. oturma odanız için örnek resimdeki gibi bir kitaplık tercih edebilir ve örnek resimdeki gibi düzenli bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Mutfaklar evin en dağınık ve en düzensiz odalarıdır. Bu nedenle mutfak dekorasyonları ve planları çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Mutfaklarda yer alan araç ve gereçler ile birlikte yemekler ve kışlık yemek kutuları özenli bir şekilde saklanmalıdır. Mutfaklarınızda yapacağınız veya tercih edeceğiniz buz dolapları, dondurucular ve yemek büfelerini çok titiz ve özenli bir araştırmadan sonra seçmelisiniz. Bu sayede mutfaklarınızın dağınık olmasını önlediğiniz gibi dekoratif mutfak eşyalarına da sahip olmuş olursunuz.
Banyolar genellikle çamaşır makinelerinin yer aldığı odalar olduğu için kirlenmiş kıyafetler bu alanlarda toplanır. Bu nedenle banyoların kirli kıyafetler ile dağınık bir görüntü sergilemesini önlemek için mutlaka bir veya bir kaç tane kirli sepeti temin etmeli ve kirli kıyafetleri bu sepetler içinde biriktirerek yıkama gününe kadar bu alanda muhafaza etmelisiniz. Tercih edeceğiniz kirli sepetlerini, banyonuz ile uyumlu olan ve dekoratif özelliklere sahip kirli sepetleri arasından seçerek banyonuzun daha görsel bir dekorasyona sahip olmasını sağlayabilirsiniz.