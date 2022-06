Altı adımda evinizi nasıl düzenlersiniz ?

Evlerimizi her zaman düzenli ve temiz tutmaya çalışır, misafir ağırladığımızda titizliğimiz ve temizliğimiz ile övünürüz. Evimizde çocuklarımız varsa ve gün içinde düzenli bir şekilde çalışıyorsak evimizi temiz ve düzenli tutmak için uygulamamız gereken basit püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını uygulayarak evimizi ani bir durum için kısa sürede temiz bir hale getirip, dağınıklığını giderebiliriz. Evimizde bulunan bütün alanları değerlendirerek dağınıklığımızı gidermek için özel depo alanları oluşturmalısınız. Bu sayede çocuklarımızın oyuncakları, bizim hobi araç gereçlerimiz, oyun eşyalarımız gibi ortalıkta saçılmış halde bulunan tüm eşyaları kolaylıkla ortadan kaldırabiliriz. depolama alanları dışında kullanmış olduğumuz günlük kıyafetler, ayakkabılar gibi giyim eşyaları için özel depolama alanları oluşturmalıyız. evlerde genellikle bir giyinme odası içerisinde elbise dolapları ve ayakkabılıklar yer aldığından gerek duyulmayan bu alanlar küçük hacimli evlerde giyinme odası bulunmadığı için dikkatli bir şekilde tasarlanması gereken özel alanlardır. evinizin yatak odasında, merdiven altı bölümlerinde, koridor ve hol gibi alanlara özel tasarımlar ile kapaklı alanlar yaparak elbiselerimizi kolaylıkla asacağımız askılıklar, ayakkabılarımızı kolaylıkla gizleyebileceğimiz ayakkabı rafları yapmalıyız. Bu sayede kolayca evimizi düzenleyebileceğimiz depolama ve muhafaza alanlarına sahip olmuş oluruz.

Evde yaşayan bireylerin her birinin kendine özgü kıyafetleri ve ayakkabıları olduğu için ev içerisinde her bireye hitap eden özel bir elbise askı alanı olmalıdır. Her bireyin odasında, veya ortak kullanım alanı dışında bir alanda elbise askılığı şeklinde bir tasarım yapılarak evimizin sürekli bir şekilde düzenli ve tertipli olmasını sağlarız. Bu askılıklar temiz kıyafetler için kullanılacağı için kirli çamaşırlar içinde özel bir alan oluşturulmalıdır. Kullanılan ve kirlenen kıyafetler yıkanması için özel bir alanda toplanmalıdır. Bu alan genellikle çamaşır makinesinin bulunduğu yıkama odaları veya banyolardır. Yıkama odası veya banyo da özel bir çamaşır sepeti bulundurarak, özel bir kıyafet toplama alanları oluşturarak kirli kıyafetlerin yıkama anına kadar bir arada kalmasını ve odalarımızın dağınık kalmamasını sağlamalıyız. Evimizi düzenli ve temiz tutmanın bir diğer adımı da oturma odasında bulunan kitap dergi, gazete gibi okuma dökümanlarını bir arada ve düzenli tutmaktır. oturma odaları her zaman temiz ve dekoratif olması gereken yerler olduğundan bu alanlarda bulunan kitap ve dergileri bir arada tutmak için oturma odanıza özel ve dekorasyon içerisinde göze batmayacak zevkli bir kitaplık kullanarak oturma odasını düzenli hale getirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz kitaplık türüne göre süs objelerinizi de bir arada tutarak istediğiniz dekorasyonu yapabilirsiniz. Evinizi derli toplu bir halde tutmak için sadece banyo, giyinme odası ve oturma odasının temiz ve düzenli olması yetmeyecektir. Bu nedenle mutfağınızı ve evin diğer alanlarını da düzenli tutmak için çalışmalar yapmanız gerekir. Mutfağınızda yer alan mutfak dolapları ve mutfak raflarını yeterli bir şekilde kullanarak mutfağınızda dağınıklık oluşmasını önleyebilir, mutfak raflarını kullanarak mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Mutfak araç ve gereçleri genel olarak küçük boyutlu araç ve gereçler olduğundan mutfak içerisinde yapacağınız dekorasyonu iyi bir şekilde planlamalı, mutfak rafları, mutfak tezgahı,i mutfak dolabı, mutfak askılıklarını çok iyi bir şekilde yerleştirerek mutfağınızın her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz. aksi durumda mutfağınızda bir kaos oluşacak ve mutfak dekorasyonunuz kötü görünüme sahip olacaktır. Evlerinizin ve bütün odalarınızın temiz, düzenli ve düzgün olması için özel dekorasyonlar yapmalı,i bu dekorasyonlar için homify mutfak, oturma odası, banyo ve yatak odası dekorasyonları sayfalarımızı ziyaret ederek örnek dekorasyonları inceleyebilir ve benzerlerini uygulayarak evlerinizin daha temiz ve daha düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.