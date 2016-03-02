Kışın bahçenizde hangi düzenlemeleri yapabilirsiniz ?

Ocak ayı, hepimiz için gerçekten zorlu hava koşullarının kendini göstermeye başladığı zamanlara rastlar. Sokaklar boş olur, günler kısalır ve herhangi bir şey yapmaya yönelik motivasyonumuz düşer. Tıpkı bunlar gibi, dışarı çıkıp bahçe ile uğraşmak için de en uygun zaman sayılmaz. Fakat yine de, bahçe bakımı hava koşulu dinlemez; bahçede her daim yapılacak işler vardır…
Kış ayları, bahçenizdeki bitkilerin uykuya daldığı zamanlar olabilir. Fakat yılın geri kalan zamanında, verimli bir bahçe için bu ayları bakım zamanları olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle meyve ağaçlarınızı budamak veya hassas bitkileri soğuktan korumaya çalışmak, kış aylarında bahçenizde yapabileceğiniz işler arasında. Bu konuya dair daha fazla fikir sahibi olmak isteyen okurlarımızı, ilham vermesi ve rehberlik yapması bakımından bahçe kategorisine davet ediyoruz…
Bir çok insan, Ocak ayının o sert hava şartlarında hiçbir sebzenin yetişmeyeceğine dair yaygın bir inanca sahiptir. Fakat gerçekte durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Böyle soğuk ve zorlu şartlarda bile, gelişmeye ve büyümeye devam eden birçok bitki bulunmaktadır. Pırasa, bezelye ve patates gibi bitkiler, zorlu kış aylarında yetiştirilen bitkilerdendir. Kış ayında bahçe işleriyle uğraşacak kadar cesur olanlar için, pırasa ve karnabahar gibi sebzeler güzel birer hasat malzemesi olabilir. Böyle havalarda motivasyonunuzu yüksek tutmak adına, sıcak bir sebze çorbası oldukça güzel bir alternatif olabilir. Ayrıca böyle soğuk ve zorlu zamanlar, bezelye ve patates gibi sebzelerin de yavaş yavaş büyüyüp serpilmeye başladığı zamanlara denk gelir. Konu patates yetiştiriciliği olunca, en çok dikkat gerektiren konu patates bitkilerinin ani sıcaklık değişimlerinden korumaktır. Aksi takdirde, patateslerinizin yaprakları kısa süre içerisinde ölecektir. Patates yetiştirirken, yaprakların üzerini bir örtü ile örterek basit fakat etkili bir sera kurabilirsiniz. Örttüğünüz örtünün yaprakların hava almasına imkan verdiğinden de emin olun.
Bahçede gül yetiştirmek, bir yandan oldukça keyifli bir hobi iken, bir yandan da oldukça kıymetli ödüller sunar. Konu gül olunca, karşınıza çok farklı renklerde güller çıkar. Ayrıca çiçek açtıkları zamanlarda, bahçeyi renkli ve canlı bir görüntüyle baştan başa doldururlar. Ortama kattıkları taze ve yenileyici koku da, bir bahçede olması gereken her hususu büyük bir başarı ile tamamlar. Fakat gül yetiştirmek, göründüğü kadar kolay değildir. Bu yenileyici ve hoş görüntüye kavuşabilmeniz için, oldukça sabırlı bir biçimde yürütmeniz gereken bir yetiştirme süreci bulunmaktadır. Sıkı çalışarak, güllerinizin daha sağlıklı büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Ocak ayı, uykuya dalmış olan güllerinizi cansız yapraklarından ve çiçeklerinden ayırıp, budayarak bakımını yapmak için en uygun zamandır. Hastalıklı ya da cansız yaprakları arındırarak, baharda güllerinizin daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Budama işleme güllerinizin çiçeklerinde gözle görünür bir hacim kaybına neden olacaktır. Fakat hiç üzülmeyin, gülleriniz baharda daha canlı ve daha sağlıklı bir biçimde açacaktır. Dikkatlice ve başarılı bir biçimde gerçekleştirilen bir budama işlemi, güllerinizin uykudan uyandığında daha canlı görünmesini sağlayacaktır.
Kışın getirdiği soğuk iklim ve diğer zorlayıcı şartlar, sizi oldukça etkilediği gibi ağaçlarınızı da oldukça yakından etkilemektedir. Meyve ağaçları, böyle zamanlarda uykuya dalsalar da, ortama uyum sağlamak adına yapraklarını dökerler. İlk defa yetiştirdiğiniz meyve ağacının yapraklarını döktüğünü görmek, sizi oldukça üzebilir. Fakat unutmayın, bir ağacın yapraklarını dökmesi daha parlak ve verimli yaprakların doğmasına olanak sağlar. İşte bu sebepten ötürü, kış aylarında bahçenizin her bir yanı yapraklarla bezenebilir. Bu görüntü oldukça romantik bir görüntü olabilir. Fakat, bir yandan da toprağınızın üstünü kaplayan bu tabakayı temizleyerek toprağınızın hava almasına olanak sağlamanız gerekmektedir. Sonuç olarak, kış aylarında bahçe zemini yapraklarla kaplandığı zaman, bu yaprakları toplayıp bahçe zeminini temizlemek en akıllıca hamle olacaktır. Dilerseniz, bu yaprakları biriktirip bir yığın haline getirerek daha sonra gübre olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca, Eslem Garden imzalı bu dizayn, kış aylarında bahçenizin ihtiyaç duyduğu renkli dokuyu karşılayabilir…
Soğuk kış ayları kışın tüm kudretini sergilerken, neredeyse bütün meyve ağaçları uykuya dalar. Bu ağaçlar, ya tüm yapraklarını döker ya da yaprakları daha gevşek bir hale gelir. Özellikle yapraklarını dökmeyen ağaçlar, daha sağlıksız görünen yapraklara sahip bir hale gelirler. İşte bu durum, bu ağaçları budamak için size harika bir fırsat sunar. Özellikle meyve ağaçlarını budamak için birçok haklı gerekçe bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki pratik sebeplerdir. Meyve ağacınızın boyu büyüdükçe, tepede bulunan ve en lezzetli olan meyvelere erişmek gittikçe zorlaşacaktır. Bu nedenle, bu lezzetli ve sağlıklı meyveler kuşlarla yarasalara yem olacaktır. Tüm bu leziz meyvelere erişebilmeniz için, meyve ağaçlarınızı budamak mantıklı bir sebeptir. Kış aylarında meyve ağaçlarınızı budamanız için geçerli olan ikinci sebep ise, ağaçlarınız meyve vermeye başladığında hasadın kalitesini arttırmaktır. Meyve ağaçlarını budamak, hasattan elde edilen meyvelerin kalitesini arttırdığı ve ağacınızı zor şartlar için daha dayanıklı bir hale getirdiği için oldukça elzem bir husustur. Çok daha fazla dala sahip olan bir meyve ağacı, budama konusunda sizi oldukça zorlayacaktır.
Ocak ayı, sıcacık salonunuzda bir kahve kupa eşliğinde bahçenizi seyretmek ve yaz bahçeniz için hayaller kurmak için en ideal zamandır. Böyle zamanlarda, hayalinizdeki bahçe için bir kroki çizerek nerede ne istediğinize karar verebilirsiniz. Belki de halihazırda zaten bir bahçeniz bulunabilir fakat belki de tek ihtiyacınız bahçenize yeni bir soluk getirecek sebzelerin tohumlarıdır. Böyle zamanlarda, tohum ihtiyacını karşılamak adına sipariş vermeniz gerekir. Eğer bahçeniz yeni ise veya siz bahçe işlerinde yeni iseniz, yapmanız gereken birçok iş bulunmakta. Hayalinizdeki bahçeyi çizerken aklınızda çıkarmamanız gereken bir soru var. Bu bahçe için hangi bitkilere ihtiyacım var ? Hangi bitkileri fidan halinde satın alacaksınız ya da hangi bitkileri tohumdan yetiştireceksiniz ? Sebze ve çiçek tarhlarına yer verecek misiniz ? Tüm bunları planladığınız zaman, karşınıza yalnızca miktar problemleri belirir. Yani kaç tane fidana ve ne kadar tohuma ihtiyacınız var ? Bu miktarları belirlediğiniz zaman, tek yapmanız gereken şey bunları sipariş etmek. İstediğiniz her şeyi elde etmek istiyorsanız, bunları erkenden sipariş etmek yerinde bir hareket olabilir.
Bahçenizde oturup uçan ve konan kuşları izlemek, vakit geçirmenin en harika yollarından biridir. Böylesi bir aktivite, sağlığınız için iyi olabileceği gibi stresi ve gerilimi de azaltır. Kışın hafif güneşli ve ılık bir günde, bahçenizde oturup kuşları izleyerek hem doğa ile bir bütün olabilir hem de oldukça sakinleşebilirsiniz. Fakat her zaman bahçenizde kuşlara rastlamak mümkün olmayabilir. Yine de, kuşları bahçenize çekmenin birkaç akıllıca ve basit yolu vardır. Bu yollar genellikle bir takım 'rüşvet' yöntemleri olarak da nitelendirilebilir. Eğer onlara yiyecek teklif ederseniz, kuşlar seve seve bahçenize uğrayacaktır. Kuşları bahçenize çekmenin en pratik yollarından biri de, kuşlar için özel olarak hazırlanan yem toplarını kullanmaktır. Bu yem topları, genellikle yuvarlak biçimde olup dış kısmı yemlerle kaplanmış durumdadır. Temel olarak, özellikle soğuk kış aylarında yiyecek bulamayan kuşlara yiyecek sağlamak için ortaya çıkmışlardır. Ana maddeler tohumlar ve bu tohumları yapıştırmak için kullanılan iç yağıdır. Bu tarz bir yem topunu herhangi bir pet shopta bulabileceğiniz gibi evde kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz…