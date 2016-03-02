Kışın bahçenizde hangi düzenlemeleri yapabilirsiniz ?

Ocak ayı, hepimiz için gerçekten zorlu hava koşullarının kendini göstermeye başladığı zamanlara rastlar. Sokaklar boş olur, günler kısalır ve herhangi bir şey yapmaya yönelik motivasyonumuz düşer. Tıpkı bunlar gibi, dışarı çıkıp bahçe ile uğraşmak için de en uygun zaman sayılmaz. Fakat yine de, bahçe bakımı hava koşulu dinlemez; bahçede her daim yapılacak işler vardır…

Kış ayları, bahçenizdeki bitkilerin uykuya daldığı zamanlar olabilir. Fakat yılın geri kalan zamanında, verimli bir bahçe için bu ayları bakım zamanları olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle meyve ağaçlarınızı budamak veya hassas bitkileri soğuktan korumaya çalışmak, kış aylarında bahçenizde yapabileceğiniz işler arasında. Bu konuya dair daha fazla fikir sahibi olmak isteyen okurlarımızı, ilham vermesi ve rehberlik yapması bakımından bahçe kategorisine davet ediyoruz…