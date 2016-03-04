Yatak odasında fazladan alan yaratmanın yolları nelerdir ?

Bir evi temizlerken en çok zorlandığımız kısım, muhtemelen yatak odasıdır. Yatak odası her türlü ıvır zıvıra ev sahipliği yapan alanların başında gelir. Temizlik yaparken atmaya kıyamadığınız bu eşyalarınız, bir süre sonra ciddiye alınması gereken bir yığın haline dönüşebilir. Hele bir de yatak odanızda depolamak için yeterli alan yoksa, başınız cidden belada demektir.
Yatak odasında daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda bu kendi başınıza yapmanın yolları nelerdir ? İşte bu yazımızda sizlerle pratik depolama fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken de en zorlu kulvar olan yatak odası üzerinden gideceğiz. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, yatak odası kategorisini ziyaret ederek, uzmanlar tarafından özenle seçilmiş binlerce örneği inceleyebilirler…
Yatak odanızdaki yatağınızın boyu ne kadar küçük olursa olsun, yine de yatak odanızın önemli bir bölümünü kapsar. Eğer depolama alanı konusunda bazı sıkıntılarınız varsa, yatağınızın kapladığı bu alan bir anda büyük bir kıymet kazanır. Fakat, bu alan ziyan olmak zorunda da değildir. Şimdilerde, size önemli ölçüde depolama alanı sunan ve kullanmadığınız eşyalara seve seve ev sahipliği yapabilecek yatak dizaynları bulmak mümkün. Bu tarz yataklar, genelde baza olarak adlandırılsa da oldukça farklı dizaynlara rastlamak da pekala mümkün. Baza konusunda da oldukça farklı dizayna rastlamak mümkün. Örneğin, bazı bazalar oldukça geniş depolama alanı sunsalar da açılıp kapanmak için de alana ihtiyaç duyarlar. Bu tarz bazalar, küçük yatak odaları için uygun değildir. Örnekteki baza ise, sıra dışı açılışı ile her türlü yatak odasında kullanılabilir…
Küçük bir yatak odası, kimi zaman depolama alanı konusunda oldukça büyük problemlere sebep verebilir. Eğer oda küçük bir hacme sahipse, odada depolama amacı ile fazladan alan yaratmak epey zor bir hale gelecektir. Fakat yine de, ortamda hiç alan olmasa dahi fazladan depolama alanı yaratmaya imkan verebilecek bazı akıllıca yöntemler mevcuttur. Bazı eski evler ve daireler, şimdiki yapılara nazaran daha kalın olan duvarlara sahiptirler. Böyle bir evde, yapı olarak kalın olan duvara bir girinti inşa etmek, yatak odasında ekstradan depolama alanı yaratmak için oldukça akıllıca bir çözüm olabilir. Bu girinti, kitaplık olarak, dolap olarak veya raf olarak kullanılabilir. Bu yatak odası, görece kalın olan duvarların depolama alanı olarak kullanılmasına dair muazzam bir örnek…
Birçok yatak odası, hali hazırda depolama alanına sahiptir. Zaten bir depolama alanı mevcutken böylesi bir alan probleminin oluşmasının asıl kaynağı, alan sabitken ihtiyaçların sürekli artmasıdır. Hal böyle olunca, çoğu zaman klasik çözümler sonuç vermez. Böyle durumlarda, sıra dışı dizaynlara yönelmeniz işinizi bir nebze olsun kolaylaştırabilir. Bir yatak odasındaki depolama alanı problemini çözmek için birçok farklı çözüm vardır. Fakat bu farklı çözüm yollarının sağladığı faydalar, çoğunlukla farklılık gösterir. Kimi çözüm çok zahmetli olmasına rağmen az fayda sağlarken, kimi çözümler de çok az zahmet gerektirmesine rağmen problemi neredeyse tamamı ile çözer. Yatak odanızdaki depolama alanı probleminize çözüm ararken, bu amaçla ortaya çıkarılmış olan mobilya dizaynlarına göz atmanız faydalı olabilir. Bu tarz dizaynlar, çok az zahmet ile problemi büyük ölçüde çözen seçeneklerdir. Örneğin, Pans Home Desing'a ait olan bu raf ve askılık dizaynı, iki farklı fonksiyonu aynı noktada birleştirerek iki farklı ihtiyaç için iki mobilya kullanılmasının önüne geçmiş. Askılığa, tıpkı örnekteki gibi yaratıcı biçimde kitap asabileceğiniz gibi, şemsiye, anahtar vb. gündelik eşyalarınızı da asabilirsiniz. Bu sayede, kitaplarınız, aksesuarlarınız ve gündelik eşyalarınıza aynı anda ev sahipliği yapacak mükemmel bir dizayn kullanmış olursunuz.
Yatak odasında depolama alanı problemi baş gösterdiğinde, insanlar genellikle fazladan bir depolama aracı eklemeye yönelirler. Ama zaten alan sıkıntısı yaşanan yatak odası, fazladan bir eşyayı kaldıramayacak kadar doludur. Birçok kimse, elindeki mobilyaların nelere imkan verdiğini veya veremeyeceğini fark edemez. Yatak odasında alan problemi yaşadığınızda, kullanabileceğiniz tüm alanların farkında olmanız gerekir. Yatak odasının bir yanı nasıl iki amaç için kullanılabilir ? Bu akıllı oda, alan problemine bahsettiğimiz biçimde çözüm getirmeyi kendine misyon edinmiş. Küp biçimdeki bu dizayn, bir yandan yatak odasında zaruri bir biçimde var olan yatağı barındırırken, bir yandan da aynı anda gardırop ve diğer kişisel eşyalar için raflar içeriyor. Yatak, küpün üst kısmında bulunuyor. Tıpkı bir ranza gibi dizayn edilen küp, yatağı en uzak köşeye koyarak işlevsellik yönünden hanesine bir puan yazdırmış. Ayrıca, yatağın üst kısımda bulunması altta devasa bir depolama alanına imkan tanımış. Sağ kısımda bulunan alan ise, raflar ve gardırop sayesinde alandan maksimum fayda sağlanmasına izin vermiş. Böyle bir dizaynda bir televizyona bile yer var.
Eski evlerin ve dairelerin çoğu, kendine ait bir gardıropla beraber inşa edilirdi. Bu tarz evlerde, yatak odasında oluşacak bir depolama alanı eksikliği, sık sık karşılaşılan problemlerdendir. Çünkü, tek bir gardırop tüm ihtiyacı karşılamak için yeterli değildir. Birçok insan, geniş bir gardıroba sahip olsa dahi bu alana askılıklar ekleyerek daha fazla depolama alanına sahip olmayı arzu eder. Ayrıca, birçok yatak odası depolama alanını genişletme amacı ile yapılacak bir yenileme işlemine de izin vermemektedir. İşte bu sebepten ötürü, yatak odasında oluşacak bir depolama alanı eksikliği problemini, basit bir yolla çözmek gerekir. Bu tarz küçük yatak odaları için, daha pratik bir çözüme ihtiyaç duyulur. Böyle durumlarda, kendinize ait gardırop oluşturmak, bu problemi biraz olsun çözebilir. Eğer yatak odanız gardırop konulamayacak küçükse ve siz bu konuda problemler yaşıyorsanız, bu örnekteki gibi duvara monte bir askılık işinizi kolaylaştırabilir. Basit bir askılık, duvara sağlam bir biçimde monte edilir. Bu basit dizayn, duvara monte edilecek raflarla güzel bir biçimde kombinlenebilir. Bu tarz bir dizayn, eski evlerde bulunan yatak odalarındaki depolama alanı problemini, basit ama usta bir biçimde çözebilir.
Bir yatak odasında ekstradan depolama alanı oluşturmanın birçok akıllıca yolu vardır. Bu yollardan biri de, şimdi bahsedeceğimiz duvara gömülü olan yatak odası dolaplarıdır. Gömülü dolaplar, kısıtlı iç hacme sahip olan alanlarda ekstradan depolama alanı yaratmak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Örnekteki gibi dolap, yatak odanızda ekstra depolama alanı yaratma konusunda size ilham verebilecek potansiyelde pratik bir çözümdür. Bu dolap, kremler, parfümler ya da diğer kozmetik eşyaları gibi küçük kişisel eşyalara ev sahipliği yaparak, bu eşyalar için fazladan alan kullanılmasının önüne geçer. Böylesi bir dolap, duvara, pencere yakınına veya yatağın üzerine monte edilebilir. Bu çözüm, aynı zamanda daha geniş bir dolap için de pekala kullanılabilir. Ufak tefek kıyafetleri ve kitapları koymak üzere daha büyük bir gömme dolap tercih edilebilir. Bu tarz gömme bir dolap yalnızca ufak tefek eşyalara ev sahipliği yapmakla yetinmez. Ayrıca, küçük kutuları ve sepetleri saklamak için de oldukça kullanışlıdır. Bir yatak odasında depolama alanı eksikliği, yalnızca size daha az yaşama alanı bırakmakla yetinmez. Depolama alanı eksikliğinin getirdiği bir başka problem de dağınıklığa ve düzensizliğe neden olmasıdır. İşte bu tarz bir gömme dolap, yatak odanızdaki depolama alanı eksikliği usta bir biçimde çözmeye aday.