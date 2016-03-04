Yatak odasında fazladan alan yaratmanın yolları nelerdir ?

Bir evi temizlerken en çok zorlandığımız kısım, muhtemelen yatak odasıdır. Yatak odası her türlü ıvır zıvıra ev sahipliği yapan alanların başında gelir. Temizlik yaparken atmaya kıyamadığınız bu eşyalarınız, bir süre sonra ciddiye alınması gereken bir yığın haline dönüşebilir. Hele bir de yatak odanızda depolamak için yeterli alan yoksa, başınız cidden belada demektir.

Yatak odasında daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda bu kendi başınıza yapmanın yolları nelerdir ? İşte bu yazımızda sizlerle pratik depolama fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken de en zorlu kulvar olan yatak odası üzerinden gideceğiz. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, yatak odası kategorisini ziyaret ederek, uzmanlar tarafından özenle seçilmiş binlerce örneği inceleyebilirler…