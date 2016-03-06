Habersiz misafirler için pratik temizlik fikirleri nelerdir ?

Evinize ailenizi ya da misafirlerinizi davet etmek, neredeyse her zaman oldukça keyifli bir aktivitedir. Dostlarınızla veya aileniz ile geçireceğiniz keyifli bir akşamın yerini hiçbir şey tutmaz. Evimizi dekore ederken de, aklımızın bir köşesinde her zaman misafirlere ait detaylar bulunur. Acaba yatılı bir misafir geldiğinde nerede kalabilir ? Nerede yemek yer ? vb. sorular, dekorasyonla oldukça yakından ilgilidir. Örneğin, misafirin kalması için misafir odası, yemek yemesi için de yemek odası bulunur. Fakat misafir odaları, sık sık kullanılmadıkları için toz toplamaya oldukça elverişli mekanlardır. Evinize gelecek olan bir misafirin, böylesi tozlu bir alanda kalacağını düşünmek bile içinizi ürkütebilir.

Temizlik, bir dekorasyonda tamamlayıcı unsurlardandır. Örnek vermek gerekirse, oldukça şık bir dekorasyona sahip olmasına rağmen düzenli olarak temizlenmeyen bir salonda, o dağınık ve kirli hava, salonun göz alıcılığını gölgelendirecektir. Bununla beraber, kimi zaman dağınık ve kirli evinizi toparlamak için ihtiyaç duyduğunuz zamanı temin etmeniz de mümkün olmayabilir. Örneğin eve çat kapı ve habersiz gelen misafirler, evinizi toparlamak için ihtiyaç duyduğunuz süreden sizi mahrum ederler. Kirli ve dağınık bir evi temizlemenin ve toparlamanın oldukça zahmet gerektiren bir süreç olduğu ortadadır. Fakat yine de, akıllıca yöntemlerle kısa zaman içerisinde etkili bir temizlik yapmak da pekala mümkündür. İşte biz bu yazımızda sizlerle, kısa zamanda etkili bir temizlik yapmak adına işinize yarayabilecek bir takım fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Süre yönünden sıkıntısı olmayan ve kapsamlı bir temizlik yapmak isteyen okurlarımız, kapsamlı ev temizliğine yönelik bu yazımızı inceleyebilirler…