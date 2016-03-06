Habersiz misafirler için pratik temizlik fikirleri nelerdir ?

Evinize ailenizi ya da misafirlerinizi davet etmek, neredeyse her zaman oldukça keyifli bir aktivitedir. Dostlarınızla veya aileniz ile geçireceğiniz keyifli bir akşamın yerini hiçbir şey tutmaz. Evimizi dekore ederken de, aklımızın bir köşesinde her zaman misafirlere ait detaylar bulunur. Acaba yatılı bir misafir geldiğinde nerede kalabilir ? Nerede yemek yer ? vb. sorular, dekorasyonla oldukça yakından ilgilidir. Örneğin, misafirin kalması için misafir odası, yemek yemesi için de yemek odası bulunur. Fakat misafir odaları, sık sık kullanılmadıkları için toz toplamaya oldukça elverişli mekanlardır. Evinize gelecek olan bir misafirin, böylesi tozlu bir alanda kalacağını düşünmek bile içinizi ürkütebilir.
Temizlik, bir dekorasyonda tamamlayıcı unsurlardandır. Örnek vermek gerekirse, oldukça şık bir dekorasyona sahip olmasına rağmen düzenli olarak temizlenmeyen bir salonda, o dağınık ve kirli hava, salonun göz alıcılığını gölgelendirecektir. Bununla beraber, kimi zaman dağınık ve kirli evinizi toparlamak için ihtiyaç duyduğunuz zamanı temin etmeniz de mümkün olmayabilir. Örneğin eve çat kapı ve habersiz gelen misafirler, evinizi toparlamak için ihtiyaç duyduğunuz süreden sizi mahrum ederler. Kirli ve dağınık bir evi temizlemenin ve toparlamanın oldukça zahmet gerektiren bir süreç olduğu ortadadır. Fakat yine de, akıllıca yöntemlerle kısa zaman içerisinde etkili bir temizlik yapmak da pekala mümkündür. İşte biz bu yazımızda sizlerle, kısa zamanda etkili bir temizlik yapmak adına işinize yarayabilecek bir takım fikirleri paylaşmaya çalışacağız. Süre yönünden sıkıntısı olmayan ve kapsamlı bir temizlik yapmak isteyen okurlarımız, kapsamlı ev temizliğine yönelik bu yazımızı inceleyebilirler…
Bir oturma odasının baş köşesinde bulunan ve tüm dekorasyonun ilgisini üzerine çekmeyi çoğunlukla başaran televizyonlar, kimi zaman da işinizi zorlaştırabilir. Bu açıdan bakıldığında, televizyon ekranlarının ve yüzeylerinin, toz çekmeye oldukça elverişli olduğunu belirtmek gerekir. Düzenli aralıklarla temizlenmeyen bir televizyon yüzeyi, toz biriktirme konusunda oldukça hevesli davranır. Bu, bilinen bir gerçektir. Televizyonunuzun bu şekilde davranması, ekranın etrafında bulunan elektromanyetik kuvvetlerle ilgilidir. Tozlar ekrana yakın biçimde uçtuğunda, ekranda bulunan pozitif tanecikler tozları ekrana doğru çekerek ekranın tozla kaplanmasına neden olur. Toz kaplı bir televizyon ekranı, ışığı yansıtır. Bu durum, ekranın toz kaplı olmasının daha belirgin görünür hale gelmesine neden olur. İşte bu neden ötürü, tozla kaplı televizyon ekranını temizlemek oldukça önemlidir. Kulağa oldukça zormuş gibi gelse de, toz kaplı bir televizyon ekranını temizlemek oldukça kolaydır. Sert kimyasallara başvurmadan, nemli bir temizlik bezi yardımıyla televizyonun toz kaplı ekranını silebilirsiniz. İz kalmaması için, arada bir ekrandan uzaklaşıp kontrol etmekte de fayda var. Vero Concept Architects imzalı bu oturma odası dekorasyonu, sahip olduğu koyu renkler sebebi ile toz toplamaya oldukça elverişli olsa da düzenli bir temizlik işlemi ile şıklığını kolayca muhafaza edebilir.
Evimizde temiz alan yaratmak adına sık sık başvurduğumuz yöntemlerden biri de, ev fazla alana sahip olan yüzeyleri temizlemektir. Yoğun ve yorucu bir iş gününün ardından yorgun argın eve geldiğinizde, çat kapı gelecek olan misafiriniz için evinizi temizlemek zor bir iş olabilir. İşte bu yüzden, dağınıklığı toparlamak adına ortada bulunan eşyaları bir masanın veya bir sandalyenin üzerine koyun. Ardından, gereksiz eşyalarını veya çöpleri tahliye edin. Bundan sonra ise, özellikle mutfak tezgahı veya fayanslar gibi yerleri temizleyin. Çekmece ya da dolap içi gibi gözden uzak alanları es geçin. Fakat bu alanların dış yüzeylerini iyi bir biçimde temizleyin.
Temizlik konusunda, düşünürken sizi en çok korkutan alanlardan biri de banyonuz olsa gerek. Sahip olduğu fazlaca yüzey ve köşe nedeni ile, banyolar temizlenmesi zor olan alanların başında gelir. Fakat temizlik konusunda da bazı akıllıca hileler vardır. İyi bir temizlik için, uzun süre ayırmak zaruri bir şart değildir. İyi bir strateji ve biraz da özenle, pırıl pırıl bir banyoya kavuşabilirsiniz. Fakat bu hilelere başvurabilmek için, hangi alanların ne derecede temizliğe ihtiyaç duyduğunu tespit etmeniz gerekli. Her şeyden önce, tezgahın/lavabonun üzerindeki her şeyi kaldırarak burayı temizlik işlemi için hazır hale getirin. Ardından, yüzeylere gerekli temizlik maddelerini uygulayın. Temizlik maddeleri yüzeydeki zorlu kirleri yumuşatırken, siz de boş durmamalısınız. Bu süre zarfında yerleri silmek güzel bir hareket olabilir. Bu iş bittiğinde ise, harika görünümlü bir banyo için yüzeyleri iyice silin.
Hayvan tüyleri, bir evi hızlı bir biçimde temizlemeye çalışırken en çok problem yaratan konuların başında gelir. Bakıldığı zaman, böylesi zor bir çalışma uzun süre ve ince bakım gerektirir. Bir evde bulunan hayvan tüyü miktarı, evcil hayvanın türüne ve girebildiği alanların sayısına göre değişir. Evin her yerine girme iznine sahip olan ve ev üzerinde adeta bir hakimiyet kurmuş olan kedi ve köpekler için, dökülen tüy miktarı epey fazla olacaktır. Piyasada birçok farklı türde ve fiyatta, elektrikli tüy süpürgesi bulmak mümkündür. Tüyleri ortadan kaldırırken işinize yarayacak en ucuz ve en pratik yöntemlerden biri, nemli bir plastik eldivenle ilgilidir. Bir elinizde ıslak bir lastik eldiven, diğer elinizde ise bir çöp poşeti ve büyük bir sabırla, bu işin altından kalkabilirsiniz.
Lavabodaki kirli bulaşık yığını, genellikle özensiz ve dağınık bir evin işaretidir. Evinizi davetsiz misafirlere karşı hızlı bir biçimde toparlarken, ilgilenmeniz gereken konulardan biri de lavabodaki bu kirli bulaşık yığınıdır. Peki ama tüm bu kirli bulaşıkları yıkamak için yeterli zaman yoksa ne yapmak gerekir ? Kulağa biraz hile yapmak gibi gelebilir, fakat böylesi zorlu bir durumda alışılmamış yöntemlere başvurmak gayet olağandır. Böylesi zorlu bir anda, kirli bulaşıkları gizlemek ya da ortadan kaldırmak, çözüm adına en pratik yöntem olabilir. Bulaşıklarınızı gizlerken size en çok yardım edecek şey ise, kirli bulaşıklarınıza seve seve ev sahipliği yapacak olan bulaşık makinesidir. Eğer bulaşık makinesi yoksa, o zaman ne yapacağız ? Bulaşıklarınızı gizlerken, bulaşık makinesinin yanı sıra fırın da güzel bir şekilde işe yarayacaktır. Fırın da, görece geniş bir alana sahiptir ve bulaşıkları saklama konusunda oldukça faydalı olabilir.
Eve misafir davet ettiğiniz zaman, iyi bir izlenim bırakmak her zaman daha iyi bir tercihtir. Eviniz genel olarak dağınık olduğu zamanlarda, en iyi izlenimi bırakmak pek de mümkün değildir. Böyle zamanlarda, süre kısıtlı olsa dahi pozitif ve sakince düşünmeniz gerekir. Böyle zorlu bir durumun içinden başarı ile çıkmanız, sakin kalmanıza bağlıdır. Bardağa dolu tarafından bakarak, durumu çözmek için neler yapabileceğiniz üzerinde odaklanmanız gerekir. En temelde, evin temiz, derli toplu alanları ile kirli ve dağınık alanları üzerinde yoğunlaşmalısınız. Öncelikle, evin garaj ve yatak odası gibi görece gereksiz olan alanları, temizlik konusunda ikincil alanlardır. Bu alanlar dağınık olsa dahi, misafirinizi buralarda ağırlamayacaksınız. Kirli ve dağınık alanlarla baş etmenin en güzel yollarından biri de, doğru bir aydınlatma tercih etmektir. Örneğin, dağınık ve kirli alanlardaki aydınlatmalarda, ışığı kapatarak ya da daha loş bir hale getirerek bu alanı temizlemekten geçici olarak kurtulabilirsiniz. Kirli ve dağınık alanları geride bırakarak, oturma odasında doğal bir ışık kullanıp bu alanı temizlemeye başlayabilirsiniz.