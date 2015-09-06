Yaşam alanınıza değer katacak kitap rafları önerileri

Kitap okumak dünyadaki en güzel şeylerden biri olsa gerek. Bir çok insan evinde ya da çalışma alanında kitapları ve dosyaları için tarzına uygun kitap rafı düzenlemeleriyle buluşmak ister. Bu başlıkta yaptığımız derlemede farklı sitillerle fark yaratan kitap rafı çözümleme örneklerine ulaşacaksınız. Mekanınıza, ihtiyaçlarınıza, karakterinize ve tarzınıza en uygun modelleri doğru malzemelerle yaşam alanınıza taşımak önemli. Çünkü mekanınızın karakteristiğine ve hacmine uygun modeller için günümüzde bir çok malzemeyle fark yaratan tasarımlar üretiliyor. Sizin için derlediğimiz bu önerileri inceledikten sonra dilerseniz Kitaplıklarla biçimlenen ev dizaynları başlıklı yazımızdan da farklı fikirler edinebilirsiniz.
Kitap kurtları için oldukça derli toplu bir tasarım örneği olan örnek fotoğraftaki kitap raf tasarımı FLAT C/ ARCHITECTURE adlı firmanın İstanbul'daki bir projesi olarak gözlerimizi kamaştırıyor. Eğer sizin de evinizde böyle geniş bir duvarınız varsa bu tasarımı uygulamak estetik ve kullanışlı bir yöntem olacaktır. Masif ahşaptan oluşturulmuş raflar metal dikmelerle birlikte son derece sade bir görünüm sağlamış. Siz de kitaplarınızla yaşayanlardansanız mekandaki boşluk etrafta dolanmanızı sağlarken bir geçiş yeri olan bu mekanın kullanımının rahatlığını gösteriyor. Ayrıca boydan boya uzanan rafların köşelerinin dikmelerle kapatılmaması hem tasarımın mekanla bütünleşmesini sağlıyor hem de raflara dilediğiniz aksesuarlarınızı yerleştirmenize olanak sağlıyor.
Karakteri olan eski yapıları yenilerken binanın kimliğine dair ipuçları bırakarak modern bir üslupla dekore etmek oldukça mükemmel sonuçlar doğurur. Bu oturma odasının da duvarlarında, tavanında ve avizesinde geçmişe dair ipuçlarını görmekteyiz. Oturma odasına açılan bölümdeki koridora mekanla birebir örtüşen modern stilde gömme bir kitaplık uygulaması yapılmış. Çok fazla eşya konulmayarak mekanın ferahlığını pekiştiren bu alanda kitaplık görsel olarak da doyurucu bir nesneye dönüşüyor. Siz de böylesi bir uygulamayı yaşam alanınıza taşımak isterseniz, kitaplığın raflarında dikey bölümlerin asimetrik bir biçimde düzenlenmesine dikkat edin. Çünkü bu kitaplığı çekici kılan önemli bir detay.
Beyaz rengin pürleştirdiği bu sadelikle dekore edilmiş mekanda oldukça şık kitap rafları kullanılmış. Mekanın iki duvarına yayılan raf çözümlemeleri dikkat çekiyor. Geçirdiğiniz anlarda keyif alabileceğiniz güzel bir çalışma odası burası. V şeklindeki siyah metal konstrüksiyonlara monte edilen raflar mekana getirdiği hafiflik duygusuyla bu sade yaklaşıma katkıda bulunuyor. Kitap raflarının alt kısmı sağdaki duvarda çalışma masası olarak düzenlenmiş. Karşıda görülen rafların alt kısmında ise gizli kulplu kapalı dolap sistemi yerleştirilmiş. Böylelikle bazı dosyalarınızı ve eşyalarınızı da bu kısımda depolayabilir, dolabın üzerine sevdiğiniz objeleri yerleştirebilirsiniz.
Çalışma odanıza endüstri estetiğini yansıtmak için değişmeyen tercihler vardır. Örneğin bu mekanda duvarlar beton görünümünde bırakılmış ve metal konstrüksiyonların görünürlüğü arttırılmış. Yüksek tavanlı bu mimari içinde eski, marka damgalı ahşap kasalar işlevsel depolama alanlarına dönüştürülmüş. Hızlı akan günümüzde geçmişe dair imgeler herkese iyi gelir bu çalışma odasında da bu hissediliyor. Bu ahşap kasalara çalışma alanınızın gerektirdiği türden eşyalarınızı depolarken geçmişi mekanınıza taşırsınız. Öne çıkan bu kasalarla en iyi uyum sağlayabilecek raf çözümlemesi de burada görülen metal ve sade tasarımlar. Dilerseniz siz de bu rafları farklı renklerde kullanarak buradaki gibi bir uyum yakalayabilirsiniz.
Minimalist stilde döşenmiş bu evde kitap rafı sistemi mükemmelliğiyle göze çarpıyor. İnce metal konstrüksiyondan oluşan bu kitap rafında, raf bölmelerinin birbirine oranları bu tasarımın mükemmelleşmesini sağlıyor. Farklı uzunluklardaki raflar aynı zamanda farklı boylardaki kitaplarınız, dvd ve objeleriniz için size kullanım imkanı sağlıyor. Mat kroma benzer yapıdaki aksam fonda ve zeminde kullanılan siyah ile daha görünür hale gelmiş. Kitaplığın üst bölümünde lokal bir aydınlatma kullanılması da metalin yapısını ortaya çıkarırken mekanın ambiyansını arttırıyor. Evinizi ve iş yerinizi daha mükemmel hale getirecek oldukça şık bir tasarım.
Kitap raf tasarımlarında oturma odanızdaki kitap rafları illa duvarınızın tamamını kaplamak zorunda değil. Ferah, düzenli ve aynı zamanda şık bir sadelik barındıran oturma odalarını seviyorsanız seçeceğiniz mobilyalar ve tasarımlar da buna paralel düşünülmeli. Örneğin gördüğünüz oturma odası dekorasyonunda kitap raf çözümlemesi dekorasyonun temel stilini tanımlayan bir öğe olarak karşımızda. Oturma odası ve çalışma odasını birleştirenler için kitap raflarını ve kitaplıkları bir seperatör olarak kullanmak akıllıca olacaktır. Örnekteki kitaplık, geometrik bir yapıda yatay ve dikeylerle oluşturulmuş. İnce metal aksamı ve boşlukların dengeli kullanımıyla böylesi büyük bir kütle mekanı boğmak yerine alana ferahlık katıyor.
Modern stildeki çalışma odası detay örneklerinden biri olan gördüğünüz fotoğraf, kitap raflarının alternatif tasarımlarını bizlere sunuyor. İnce ahşap parçalardan oluşturulmuş, farklı büyüklükteki kutular asimetrik bir düzenlemeyle duvarlarımızın büyük bir kısmını kitaplık haline getirmemiz için bizlere cesaret veriyor adeta. Bu kutuları öyle bir yerleştirmeliyiz ki örnekteki gibi boşluk ve doluluğu yerinde kullanarak hoş bir atmosfer yaratabilelim. Büyüklü küçüklü kutular eskitilerek ve açık kahverengi tonlarda boyanarak duvarla renk uyumu sağlanırken, kutuların duvara bakan kısımları açık bırakılarak derinliğin hissedilmesi amaçlanmış. Haydi siz de yeni kitaplık alamıyorum demeyin ve bu uygulamayı kendi kendinize yaratın!
Yatak odalarında kitaplarınız için raf düzenlemesi yapmak oldukça incelikle düşünülmesi gereken bir iş. Bu odada simetrinin göze çarptığı ve özenle seçilmiş eşyalarla modern çizgileri yansıtan bir oda görülüyor. Aynanın, kapının, gardırobun ve jaluzinin aynı yüksekliğe sahip olduğunu ve bu durumun bir yatak odası dekorasyonu olduğunu düşündüğümüzde mekana dinginlik kattığını görmekteyiz. Bu odada kitap rafları da bu simetrik uyuma ayak uyduruyor. Yatak başının olduğu kısımda şehir siluetini yansıtan bir duvar kağıdı ve bu görselin tonlarıyla uyumlu raf uygulamaları yapılmış. Simetrik ahşap çizgilerin içinde yukarıya doğru daralan raflar hem kitaplar hem de objeler için işlevsel bir yaklaşımı taşıyor.
Zaman zaman oturma alanı olarak kullanabileceğiniz şekilde dekore ettiğiniz çalışma odanızda dinamik bir kitap rafı tercih edebilirsiniz. Burada da açık ve kapalı raf seçenekleriyle asimetrik bölmelerle uygulanmış kitaplık mekanın dinamizmine katkıda bulunuyor. Bir çok kitabınızı ve objenizi yerleştirebileceğiniz bu kitaplıkta gereksiz yere kullanılmış hiç bir uzantı yok. Örneğin rafların alt kısmında masanın üzerine doğru inen uzantı ilk bakışta sadece dekoratif amaçlı gibi dursa da masanın o bölümüne koyacağınız dosya ya da kitaplarınız için ideal bir kitap tutacağı olarak kullanılabilir.
Küçük alanları en iyi biçimde değerlendirmek özellikle günümüzde önem kazanan bir mesele. Bu mekanda günlük kullanım alanları ile uyuma alanları adeta bir küp formu içinde derlenerek düzenlenmiş. Yaşam alanları gün ışığını her noktasına alacak düzlemde yerleştirilmiş. Bu mantıklı dekorasyon çözümünde de kitap rafları en doğru yerde duruyor. Küpün gün ışığını almayan ön kısmı asimetrik dikey bölmelerle kitaplar için ayrılıyor. Üst bölümü uyuma alanı için ayrıca bir kullanım imkanı yaratıyor. Küçük alanlarda pratik çözümler arıyorsanız bu örnek sizin için oldukça ideal.