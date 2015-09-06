Yaşam alanınıza değer katacak kitap rafları önerileri

Yatak odalarında kitaplarınız için raf düzenlemesi yapmak oldukça incelikle düşünülmesi gereken bir iş. Bu odada simetrinin göze çarptığı ve özenle seçilmiş eşyalarla modern çizgileri yansıtan bir oda görülüyor. Aynanın, kapının, gardırobun ve jaluzinin aynı yüksekliğe sahip olduğunu ve bu durumun bir yatak odası dekorasyonu olduğunu düşündüğümüzde mekana dinginlik kattığını görmekteyiz. Bu odada kitap rafları da bu simetrik uyuma ayak uyduruyor. Yatak başının olduğu kısımda şehir siluetini yansıtan bir duvar kağıdı ve bu görselin tonlarıyla uyumlu raf uygulamaları yapılmış. Simetrik ahşap çizgilerin içinde yukarıya doğru daralan raflar hem kitaplar hem de objeler için işlevsel bir yaklaşımı taşıyor.