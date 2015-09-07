Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri

Kitaplıklar eskiden meraklıları dışında, evin en çok vakit geçirilen, misafirleri ağırladığımız oturma odalarımıza konmaz, evin az kullanılan odalarına ve/veya çocuk ve genç odalarına konurdu. Milletçe okuma alışkanlığı düzeyimizin düşük olmasından kaynaklanan bu tutum zamanla değişmeye başladı. Okuma alışkanlığının nispeten artması ve kitapların işlevsellik dışında dekoratif birer unsur olduğunun da farkına varılması sayesinde kitaplıklar oturma odalarındaki yerlerini aldı. Oturma odalarına yerleşen kitaplık ve raflar ise farklı şekillere büründü ve her zevke ve ihtiyaca uygun bin bir modeller tasarlanıp imal edilmeye başlandı. Bazı mobilya firmaları kitaplık ve rafları oturma takımlarının birer parçası olarak dahi tasarladı. Ayrıca birçok insan artık evlerindeki bir odayı çalışma odası olarak tasarlıyor ve kitaplıklarını bu odaların yıldız parçası olarak sergiliyorlar. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları sayesinde
home office çalışma imkanı yakalayan birçok insan, evde disiplinli bir şekilde çalışabilmek için çalışma odalarına ihtiyaç duyuyor. Yalnızca edebi eserleri değil işle ilgili kitaplarını da bu odalara yerleştirdikleri kitaplık ve raflarda sergiliyorlar.
Öte yandan, elektronik kitap kullanımının artması ise koleksiyon yapmayı seven birçok kitapseverin basılı kitap satın almasını engellemedi. Sayfalar arasında dolaşmayı, kağıda dokunma hissini, mürekkepli kağıt kokusunu seven birçok okuyucu bu güzel hazineleri için evlerinde kitaplıklar oluşturmaya devam ediyor. Diğer birçok insan ise kitaplık ve rafların ikinci kullanım şekli olan sergileme alanı oluşturma imkanından faydalanıyor ve dekoratif objelerini bu raflarda ve kitaplıklarda sergiliyor. Her iki şekilde de, kitaplıklar ve raflar evlerimizin vazgeçilmez birer mobilya parçası olmuş vaziyetteler.
Her dekorasyon türüne uygun bir modelin bulunabileceği kitaplık ve raf modellerini sizler için derledik. Umarız siz de beğenilerinize uygun bir model bulabilirsiniz.
Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu çalışma odasında boydan boya bir kitaplık bulunuyor. Beyaz rengin ağırlıklı kullanıldığı odada tabandan tavana uzanan kitaplığın üst raflarına erişmek için kitaplığın bir parçası olarak beyaz bir merdiven de tasarlanmış. Beyaz çalışma masası ve sandalyesine ek olarak odaya bir de uzanma koltuğu yerleştirilmiş. Gerek aydınlatması gerekse aksesuarları mükemmel bir okuma ve dinlenme odası için ideal ortamı oluşturmuş. Kitap okumak için daha iyisi düşünülemezdi.
Antik mimaride sıkça görülen, ancak son yüzyılda pek kullanılmayan nişler dekoratif bir unsur olarak tekrar evlerimizdeki yerlerini almaya başladı. İster kitaplık olarak ister dekoratif objelerimizi sergilemek için kullanabileceğimiz nişleri ışıklandırarak modern bir hava yakalayabiliriz. Ayrıca farklı renklere boyanarak başlı başına bir dekorasyon ögesi olarak da kullanılabilir.
Raf ve kitaplık dediğimizde aklımıza hep alışılageldik dikdörtgen modeller gelir. Oysaki ev dekorasyonumuza değişik bir tat getirecek, kendi başına dahi bir dekoratif unsur oluşturabilecek modeller bulmak mümkün. Tıpkı Ünmo tarafından tasarlanıp üretilen bu sıra dışı raf ünitesi gibi. Ters bir
e şekline sahip bu raf modeli kitaplarımızı, dergilerimizi ya da dekoratif objelerimizi alışılagelmişin dışında bir tarzda sergilemek için bire bir.
Hebart Mimarlık Dekorasyon tarafından mekana uygun olarak tasarlanan bu kitaplık bir çalışma odasına yerleştirilmiş. Çatı katı olması nedeniyle eğimli bir tavana sahip olan bu çalışma odasında çatının eğimine uyumlu ve asimetrik raflara sahip bir kitaplık özel tasarım bir kitaplık yerleştirilmiş. Bu çalışma ile hem ölü alan değerlendirilmiş hem de işlevsel ve şık bir kütüphane alanı yaratılmış. Ayrıca tavan ve duvarlarda beyaz renk kullanılarak oluşturulan aydınlık fon ışık olarak da alanı çalışmaya son derece elverişli bir hale getirmiş.
Yine bir Hebart Mimarlık Dekorasyon tasarımı ile karşınızdayız. Bir konut için özel olarak tasarlanmış bu kitaplık, oturma odasına entegre bir çalışma odasına yerleştirilmiş. İki ünitesi kapaklı, diğer dokuz ünitesi ise kapaksız olan kitaplık asimetrik yapısı ile dikkat çekiyor. Rengi ile odanın renk dengesine katkı sağlayan kitaplık şekli ile de odanın modern stilini zenginleştirmiş. Ayrıca çalışma koltuğu, kırlentler gibi stili canlandıran diğer detaylara da dikkat etmeden geçmeyin.
Bu sefer ise önümüzde çok farklı bir raf tasarımı var. Köşeye özel olarak tasarlanmış bu rafın bir yarısı niş gibi duvara gömülmüş, diğer yarısı ise duvarın önündeki raflar şeklinde düşünülmüş. Kitaplık olarak da kullanılabilecek bu raf modeli, fotoğraftaki örnekte bibloları sergilemek için bir stant görevi görüyor. Sleek görüntüsüyle odanın stilini tamamlayan bu öge hem kullanım alanı hem de dekoratif görüntüsüyle oldukça verimli bir dekor ürünü olmuş.
Bir üstteki fotoğraf gibi bu çalışma da Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından bir konut için özel olarak tasarlanmış. Mutfak ve oturma odası arasındaki yarım duvarın yarım ay şeklinde içeri oyulması ve bu alana rafların yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmiş bu raf tasarımı iki tarafının da açık olması sayesinde dekoratif objelerinizi 270 derecelik açıyla sergilemek için mükemmel bir alan oluşturuyor. Televizyon ünitesinin hemen yanında bulunması hem kitaplarınız hem dvd'leriniz için ayırılmış bir raf olarak kullanma imkanı da bulunan bu bu raf görüntüsüyle de odaya modern bir hava katmış.
Bir Ankara firması olan Mia Mobili tarafından tasarlanıp üretilen bu kitaplığın her zevke uygun renk seçenekleri mevcut. Mia Mobili'nin ürettiği mobilyaların en büyük özelliklerinden biri, her bir ürünü birçok farklı renkte üretmeleri ve böylece hem zevkinize hem de evinizin dekorasyonuna uygun bir modelin olması. Çok geniş bir model ve renk seçeneğine sahip Mia Mobili'den kitaplık ve raf içeren TV sehpaları bulmak da mümkün. Hem modern hem şık görünen bu kitaplıklar dekorasyonunuzu zenginleştirmekle kalmayıp size keyifli okuma saatleri de sunacak kullanışlı bir yapıya sahip.
Primer görevi televizyon ünitesi olan bu raf modeli aynı zamanda onlarca kitabı ve/veya dekoratif objeyi de sergileyebileceğiniz sıra dışı bir mobilya. Elips şekline sahip bu raflı televizyon ünitesi 257 cm uzunluğunda, 161 cm genişliğinde ve 27 cm derinliğinde. 106 ekran bir televizyon için tasarlanmış bu ünitenin çevresine ister dekoratif objelerinizi ister kitaplarınızı koyabilirsiniz. Odanızın dekoruna uygun olarak, farklı renk ve büyüklükte uygulanabilecek bu ünite size birçok anlamda kullanım kolaylığı sunacak.
Her dekora ve stile kolaylıkla uygulanabilecek üstelik renk dengesi konusunda asla sorun yaratmayacak kadar ideal bir rafa veya kitaplığa ihtiyacınız varsa bu dekordaki kitaplıktan ilham alabilirsiniz. Diğer bütün renkler bir yana siyah mobilyalar bir yana diyenlerdenseniz, bu hem raf hem dolap özelliği taşıyan kitaplık aradığınız şey olabilir. Ahşap zemine ve modern bir stile sahip bu dekora uygulanan siyah kitaplık, duvarı kaplayacak şekilde yerleştirilmiş. Alt kısımları dolap olarak tasarlanan üst kısımları ise çapraz raflar şeklinde düzenlenen bu muhteşem kitaplık birçok kalabalığınızı görünmez etmekle kalmayacak ayrıca dekoratif yapısıyla da odanıza şıklık katacak. Bu dekorda kitaplıkla aynı renkte kullanılan diğer dekoratif objelere de dikkat çekmek istiyoruz. Odanın sadece bir çalışma odası değil her detayıyla sizi yansıtan bir yaşam alanı olmasını sağlayan küçük objeler renk ve stilleriyle de tasarımı eşsizleştirmiş, tasarımcısına da övgüler kazandırmış gibi görünüyor.