Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri

Kitaplıklar eskiden meraklıları dışında, evin en çok vakit geçirilen, misafirleri ağırladığımız oturma odalarımıza konmaz, evin az kullanılan odalarına ve/veya çocuk ve genç odalarına konurdu. Milletçe okuma alışkanlığı düzeyimizin düşük olmasından kaynaklanan bu tutum zamanla değişmeye başladı. Okuma alışkanlığının nispeten artması ve kitapların işlevsellik dışında dekoratif birer unsur olduğunun da farkına varılması sayesinde kitaplıklar oturma odalarındaki yerlerini aldı. Oturma odalarına yerleşen kitaplık ve raflar ise farklı şekillere büründü ve her zevke ve ihtiyaca uygun bin bir modeller tasarlanıp imal edilmeye başlandı. Bazı mobilya firmaları kitaplık ve rafları oturma takımlarının birer parçası olarak dahi tasarladı. Ayrıca birçok insan artık evlerindeki bir odayı çalışma odası olarak tasarlıyor ve kitaplıklarını bu odaların yıldız parçası olarak sergiliyorlar. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları sayesinde home office çalışma imkanı yakalayan birçok insan, evde disiplinli bir şekilde çalışabilmek için çalışma odalarına ihtiyaç duyuyor. Yalnızca edebi eserleri değil işle ilgili kitaplarını da bu odalara yerleştirdikleri kitaplık ve raflarda sergiliyorlar.

Öte yandan, elektronik kitap kullanımının artması ise koleksiyon yapmayı seven birçok kitapseverin basılı kitap satın almasını engellemedi. Sayfalar arasında dolaşmayı, kağıda dokunma hissini, mürekkepli kağıt kokusunu seven birçok okuyucu bu güzel hazineleri için evlerinde kitaplıklar oluşturmaya devam ediyor. Diğer birçok insan ise kitaplık ve rafların ikinci kullanım şekli olan sergileme alanı oluşturma imkanından faydalanıyor ve dekoratif objelerini bu raflarda ve kitaplıklarda sergiliyor. Her iki şekilde de, kitaplıklar ve raflar evlerimizin vazgeçilmez birer mobilya parçası olmuş vaziyetteler.

Her dekorasyon türüne uygun bir modelin bulunabileceği kitaplık ve raf modellerini sizler için derledik. Umarız siz de beğenilerinize uygun bir model bulabilirsiniz.