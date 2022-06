Bir evin yeniden doğuşu

İnternetin yayılması ve her eve girmesi ile akıllı telefonlar ve e – kitap okuyucusu kindellar artık yaygınlaşmış, kağıda basılı kitapların okunma oranı azalmıştır. E – kitap pazarı okuyucu azarını işgal etmiş olsa da çok az sayıda bulunan okuma evleri yenilenerek kitap okuyucuları için okuma alternatif okuma alanları oluşturulmaktadır. Homify, sizleri bir okuma evinin hayata yeniden döndürülmesini konu edinmiş bu projeyi incelemenizi sağlıyor. sakin ve güzel kokulu kahve ve çay beraberinde kitap okuyabilmeniz için eski ve harabe haldeki bu ev yenilenmiştir. Yenileme projesinde evin her alanı bir okuma köşesi bir cafe havasına büründürülmüş ve okuma evi hayata yeniden getirilmiştir. Japonya'nın her alanında benzer çalışmalar yapılarak insanların kağıt kitaplara olan tutkularını kaybetmeleri önlenmiştir.