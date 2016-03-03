Bir evin yeniden doğuşu

İnternetin yayılması ve her eve girmesi ile akıllı telefonlar ve e – kitap okuyucusu kindellar artık yaygınlaşmış, kağıda basılı kitapların okunma oranı azalmıştır. E – kitap pazarı okuyucu azarını işgal etmiş olsa da çok az sayıda bulunan okuma evleri yenilenerek kitap okuyucuları için okuma alternatif okuma alanları oluşturulmaktadır. Homify, sizleri bir okuma evinin hayata yeniden döndürülmesini konu edinmiş bu projeyi incelemenizi sağlıyor. sakin ve güzel kokulu kahve ve çay beraberinde kitap okuyabilmeniz için eski ve harabe haldeki bu ev yenilenmiştir. Yenileme projesinde evin her alanı bir okuma köşesi bir cafe havasına büründürülmüş ve okuma evi hayata yeniden getirilmiştir. Japonya'nın her alanında benzer çalışmalar yapılarak insanların kağıt kitaplara olan tutkularını kaybetmeleri önlenmiştir.
Evi ilk gördüğünüz anda kafanızda tek katlı, basit ve bir aile evi havasına sahip olduğu düşüncesi uyanıyor. Genel olarak beyaz renk kullanılmış, dışarıdan zarif ve sade bir dış cephe görülmesi sağlanmıştır. Evin ön tarafına bir otomobil parkı yapılarak bisiklet ve otomobiller için pratik bir şekilde çözüm sağlanmış. Birinci kat ve zemin katın dış cephesi için aynı malzeme kullanılmış, monoton bir cephe uygulaması ile zariflik sağlanmıştır. Aynı zamanda birinci katın çatısı bindirme çatı şeklinde yapılarak evin estetiği artırılmış.
Evin ön cephesi gibi arka cephesi de monoton bir şekilde aynı malzeme kullanılmış. Bahçeye inen merdiven dahil tüm dış cephe beyaz renk ile renklendirilerek estetik ön planda tutulmuş. Aydınlatma elemanları ile özel efektler oluşturularak alt katın aydınlatması özel olarak sağlanmış. Alt katta yer alan göz göz odaların her birine özel giriş kapısı ile ev daha fonksiyonel hale getirilmiş.
Evin arka bahçesinde balkon tarzı bir sundurma yapılarak bir dinlenme alanı oluşturulmuş, ön kapı sundurma alan içinde özel olarak gizlenerek evin daha zarif bir dış görünüme sahip olması sağlanmış. Pratik ve iç açıcı unsurların çokca kullanıldığı bu alan ahşap ve betonarmenin zarif bir uyum içinde dekore edilmesi ile şık bir sundurma ve balkon haline getirilmiş. Balkon dar bir alan olmasına rağmen güvenlik amaçlı betonarme bir korkuluk yapılarak güvenlik ön planda tutulmuş.
Evin içine adımınıza attığınızda ahşap tavanları görmeye devam ediyorsunuz. Genel olarak kullanılan ahşap tavanlar kısım kısım uygulanarak evin zarafetini artırmış. Aydınlatma elemanları led olarak tercih edilmiş, tavan kenarlarına gömme olarak monte edilerek hem görsellik hem de aydınlatmanın şık olması sağlanmış. Ahşap tavan içerisine cam bölmeler yerleştirilerek gün ışığının evin her köşesine ulaşması sağlanmış. İç mekan duvarlarının tamamı beyaz renge boyanarak ev de yaşayanların dikkatlerini dağıtması önlenmiş.
Evin içine girdiğinizde karşınıza uzunlamasına tasarlanmış olan salon ve amerikan mutfak bölümü çıkıyor. Salon içerisinde duvar kısmında özel niş alanlar oluşturularak televizyon ve klima duvar içerisine gizlenerek estetik ve şık bir dekorasyon yapılması sağlanmış. Ayrıca televizyon alanı ahşap ile kaplanarak dekorasyonun süslenmesi için kolaylık sağlanmış. Mutfak alanı yarım bir bar ile desteklenerek amerikan mutfağı oluşması sağlanmış. estetik bir aspiratör ile mutfak tamamlanmış.
Ebeveyn yatak odası evin diğer odalarından farklı olarak özel bir duvar ile ayrılmış bir alana kurulmuş. Yatak odasını küp şeklinde bir yükseltinin üzerine yatak konularak dekore etmek geleneksel yatak odası tarzına uygun davranılmasını sağlamış.Evin salonu ile yan yana yapılan yatak odası sundurmaya açılan kapılar ile sundurmanın ortak kullanım alanı olmasını sağlamış. Yatak odasının kliması da salondaki gibi niş bölmeye yerleştirilmiş ve sade bir yatak odası oluşturulması sağlanmış.
Evde okuma alanı olarak dekore edilen bu köşe, özel bir ahşap bar ile bir ahşap sandalyenin beraber dekore edilmesini sağlamış. evin sundurmasına bakan duvar cam ile yapılarak hem sundurma aracılığı ile güneş görmesi sağlanmış hem de okuma esnasında sundurmanında görülebilmesi sağlanmış.