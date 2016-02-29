Evde ihtiyacım olmayan eşyalardan nasıl kurtulurum ?

Çoğu zaman evimize bir hevesle aldığımız eşyalar, hobi araçları, yaşamımızı kolaylaştıran gereçler ve her türlü araç gereç belirli bir süre sonra hevesimizin geçmesi ile kullanılmayan eşyalar arasına giriveriyor. Bu duruma üzülsek de evimizin kullanılmayan eşyalar deposu olmasını engelleyemediğimiz gibi sürekli yeni eşyalar alarak kullanılmayan eşyaların dağ haline gelmesine katkı da bulunuyoruz. Evimizde kullanmadığımız eşyalar belirli bir süre sonra evimizi işgal etmeye başladığında hem yaşam alanlarımızın daraldığını fark ediyoruz hem de evimizin dekorasyonunun ve iç ortam güzelliğinin istemediğimiz halde kötü olmasını razı olmak durumunda kalıyoruz. Tam olarak bu durumu önlemek, evimizin güzelliğini ve görselliği koruyarak dekoratif bir eve sahip olmak, bizimle beraber evde yaşayanlar için daha geniş alanlar oluşmasını sağlamak adına ihtiyacımız olmayan ve kullanmadığımız eşyalardan kurtulmamız gerek. Evimizde kullanmadığımız ama sürekli olarak temizlemek zorunda olduğumuz, evimizde fazla yer işgal eden ve kullanım sayısına evimizde olmasa da olur diye düşündüğümüz eşyaları geri dönüştürerek veya farklı alanlarda ve farklı amaçlarda kullanarak evimizi daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Bu sayede hem evimiz içinde kullanabileceğimiz ve kendimizi rahat hissedebileceğimiz geniş alanlara sahip olabilir, ihtiyaç duyulmadığı halde evde bulunduğu için sürekli temizlenen ve sürekli düzenlenmesi için gerekli zaman ve enerjiyi harcamamış olursunuz. Peki bu eşyalardan kurtulmak için neler yapmalı, nasıl daha zarif bir eve sahip olmalıyız ?

Evimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için öncelikle kendimizi ele almalı ve işe kendimizden başlamalıyız. Kafamızın içine hapsettiğimiz düşünceleri serbest bırakmalı, ve bu eşyalara ihtiyacımız olmadığına önce kendimizi inandırmalıyız. Kendimizi bu eşyalara mutlaka ihtiyacımız olduğu düşüncesine veya bu eşyalar bir gün mutlaka işe yarar düşüncesine inandırdığımız için fazla olan tüm eşyalar evimizin bir köşesinde eskimeyi beklemektedir. Kendi kendimizin terapisti olarak fazla olan ve kullanılmayan eşyaların evimizde yeri olmadığına karar vermeli, ve uygulamaya geçerek bu eşyalardan kısa zamanda kurtulmalıyız. Bu eşyalardan kurtulmak için geri dönüşüm yöntemleri kullanılmalı veya fazla olan eşyalar ikinci el eşya satan dükkanlara satılarak paraya çevrilmelidir. Bu sayede hem saplantı haline getirdiğimiz eşya tutma sıkıntısından kurtulmuş olur hem de evimizi daha ferah hale getirebiliriz. Fazla eşyalardan kurtulmamız için bir diğer sebep de evimizi istediğimiz gibi kullanamıyor olmaktır. evimizi içinde yapacağımız dekorasyon için yeterli alan kalmadığı için alanın genişliğine göre istemediğimiz dekorasyonu yapmak zorunda kalabilir, veya evimizin salonunu geniş boş alan şeklinde dekore etmek istediğimiz halde evdeki eşyalar sebebiyle bu dekorasyonu yapamıyor olmamız evdeki eşyaları atmamız gerçeğini bizimle yüzleştirecektir. Bu durumda yapmamız gereken tek işlem istediğimiz dekorasyonu yapmak ve evimizi istediğimiz dekoratif hale getirmek için fazla eşyalardan kurtularak rahat bir yaşam alanı oluşturmaktır. Evimizi istediğimiz gibi dekore etmemizin önündeki diğer büyük engel de evimizin içinde yer alan duvarlardır. Evimizin duvarlarını işgal eden eşyalardan kurtararak özel çalışmalar yapmalı ve dekorasyonumuzu bu çalışmalar sonucunda estetik bir şekilde uygulamalıyız. Duvarları özel bir çalışma ile boyamalı, süslemeli, duvar güzelliğini iç ortamla birleştirerek odamızın güzelliğini ve görselliğini ortaya çıkarmalıyız. Duvarları, işgalci güçler olan fazla eşyalardan kurtardıktan sonra yapmanız gereken boya rengine karar vermek ve uyumlu renkler tercih ederek evinizin daha estetik olması için oda içinde yer alan kullanmadığınız eşyaları da oda dışına çıkararak istediğiniz dekorasyonu yapabilir ortam sağlamaktır. Tüm bu etkenleri bir bir aşama aşama uygulayarak hem evinizde kullanmadığınız halde dekorasyon içerisine eklemek ve düzenli olarak temizliğini yapmak zorunda kaldığınız eşyalardan kurtulmuş olursunuz hem de zarif bir şekilde dekore ederek evinizi daha yaşanabilir daha görsel, daha şık ve daha konforlu bir ev haline getirebilirsiniz. Benzer uygulamaları incelemek ve fikir edinmek için homify dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Minimalist ve sade şekilde dekore edilen örnek uygulamaları inceleyerek evinize uygulayabilir ve fazla eşyalarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.



