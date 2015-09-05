Çizgileriyle dikkat çeken modern bir ev

Evin içine girince uzakta bizi alevler karşılıyor. Tabii k, gerçek alevler değil. Transparan malzemeden yapılan duvar arka tarafından aydınlatılmış ve alev görüntüsü oluşturmuş. Duvarın malzemesi ise akik. Ateşli manzara aynı zamanda ahşap dokusuna da benziyor ve güzel bir karşılama sunuyor. Evin içi de girişi gibi bitkilerle süslenmiş vaziyette.