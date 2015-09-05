Çizgileriyle dikkat çeken modern bir ev

Bugün sizleri Meksika'ya götürüyoruz. Campestre San Luis Potosi Golf Club'da yer alan bir evi tanıtacağız. Evin içinde ve dışında kullanılan malzeme eve hayat, ışık ve renk vermiş. Çift katlı yapı eve ferahlık kazandırırken, evin doğayla uyumunu da engellememiş.
Evin merkezinde dışarıyla içeri arasındaki bütünlüğe hizmet eden dairesel bir duvar yer alıyor.
Projenin altında San Luis Potasi'de faaliyet gösteren Volta Group'un imzası var.
Dış cephe farklı geometrik şekillerin birbiriyle mükemmel bir şekilde uyumuyla oluşturulmuş. Düz çizgiler, beyaz duvarlar, dikey panjurlar, kare saksılar garajı bölümünü sağdan sola kaplayan dairesel duvarla uyum içinde. Evin kapısının ahşap malzemesi ve kapı üzerindeki aydınlatma da dikkat çekiyor.
Dışarıda gördüğümüz dairesel ark evin girişine doğru diyagonal bir hal oluyor ve evin giriş kapısına giden holü oluşturuyor. Koyu ve çok renkli mermerin kullanıldığı duvar eve bir ihtişam kazandırmış. Evin giriş ylundaki bitkiler ise ortama taze bir nefes katmış.
Evin içine girince uzakta bizi alevler karşılıyor. Tabii k, gerçek alevler değil. Transparan malzemeden yapılan duvar arka tarafından aydınlatılmış ve alev görüntüsü oluşturmuş. Duvarın malzemesi ise akik. Ateşli manzara aynı zamanda ahşap dokusuna da benziyor ve güzel bir karşılama sunuyor. Evin içi de girişi gibi bitkilerle süslenmiş vaziyette.
Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta siyah granitle kontrast sağlanmış. Tezgah boyunca uzanan yatay pencere mutfağın aydınlık olmasını sağlıyor. Mutfakta bir şeyler hazırlarken ya da mutfak adasında kahvaltının keyfini çıkarırken aynı zamanda dışarıyı izlemek mümkün. Mutfağın inoks dokulu ankastre cihazları ve davlumbazı mutfağa modern bir hava katmış.
Evin birinci katındaki oturma odasının tavanı evin çatısına kadar yükseliyor. Dış duvarın da camla kaplı olması bu özellikle bir araya gelince oturma odası son derece aydınlık bir yer haline geliyor. Hem oturma odasının hem de merdivenlerin zemini ahşapla kaplı. Merdiven kenarlarında ise garaj üstündeki arktaki gibi mermer kullanılmış.
Açık renkli seramikle kaplanmış mutfakta kontrastı ahşap doku oluşturuyor. Dışarı bakan dikey pencerede buzlu cam kullanılmış ama pencere yine de ortamı aydınlatmaya yetiyor.
Arka tarafta bir teras yer alıyor. Evin iki katının da net olarak göründüğü terası evden vuran ışık ve ekstra aydınlatma üniteleri aydınlatıyor.
Evin boydan boya uzanan cam dış cephesinde alüminyum panjurlar kullanılmış ve istendiğinde mahremiyet sağlanabildiği gibi istendiğinde de gün ışığı rahatça eve dolabiliyor.
Bu yazının üzerine Türkiye'den bir eve ne dersiniz?