현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çizgileriyle dikkat çeken modern bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Bugün sizleri Meksika'ya götürüyoruz. Campestre San Luis Potosi Golf Club'da yer alan bir evi tanıtacağız. Evin içinde ve dışında kullanılan malzeme eve hayat, ışık ve renk vermiş. Çift katlı yapı eve ferahlık kazandırırken, evin doğayla uyumunu da engellememiş. 

Evin merkezinde dışarıyla içeri arasındaki bütünlüğe hizmet eden dairesel bir duvar yer alıyor. 

Projenin altında San Luis Potasi'de faaliyet gösteren Volta Group'un imzası var. 

Göz alıcı dış cephe

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Evler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Dış cephe  farklı geometrik şekillerin birbiriyle mükemmel bir şekilde uyumuyla oluşturulmuş. Düz çizgiler, beyaz duvarlar, dikey panjurlar, kare saksılar garajı bölümünü sağdan sola kaplayan dairesel duvarla uyum içinde. Evin kapısının ahşap malzemesi ve kapı üzerindeki aydınlatma da dikkat çekiyor.

Diagonal çizgi

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Dışarıda gördüğümüz dairesel ark evin girişine doğru diyagonal bir hal oluyor ve evin giriş kapısına giden holü oluşturuyor. Koyu ve çok renkli mermerin kullanıldığı duvar eve bir ihtişam kazandırmış. Evin giriş ylundaki bitkiler ise ortama taze bir nefes katmış. 

Uzakta yanan ateş

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Evin içine girince uzakta bizi alevler karşılıyor. Tabii k, gerçek alevler değil. Transparan malzemeden yapılan duvar arka tarafından aydınlatılmış ve alev görüntüsü oluşturmuş. Duvarın malzemesi ise akik. Ateşli manzara aynı zamanda ahşap dokusuna da benziyor ve güzel bir karşılama sunuyor. Evin içi de girişi gibi bitkilerle süslenmiş vaziyette. 

Mutfak

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Mutfak
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta siyah granitle kontrast sağlanmış. Tezgah boyunca uzanan yatay pencere mutfağın aydınlık olmasını sağlıyor. Mutfakta bir şeyler hazırlarken ya da mutfak adasında kahvaltının keyfini çıkarırken aynı zamanda dışarıyı izlemek mümkün. Mutfağın inoks dokulu ankastre cihazları ve davlumbazı mutfağa modern bir hava katmış. 

Yüksek tavanlar

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Oturma Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Evin birinci katındaki oturma odasının tavanı evin çatısına kadar yükseliyor. Dış duvarın da camla kaplı olması bu özellikle bir araya gelince oturma odası son derece aydınlık bir yer haline geliyor. Hem oturma odasının hem de merdivenlerin zemini ahşapla kaplı. Merdiven kenarlarında ise garaj üstündeki arktaki gibi mermer kullanılmış. 

Doğal banyo

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Banyo
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Açık renkli seramikle kaplanmış mutfakta kontrastı ahşap doku oluşturuyor. Dışarı bakan dikey pencerede buzlu cam kullanılmış ama pencere yine de ortamı aydınlatmaya yetiyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Teras ve aydınlatma

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Evler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Arka tarafta bir teras yer alıyor. Evin iki katının da net olarak göründüğü terası evden vuran ışık ve ekstra aydınlatma üniteleri aydınlatıyor. 

Panjurlar

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Evler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Evin boydan boya uzanan cam dış cephesinde alüminyum panjurlar kullanılmış ve istendiğinde mahremiyet sağlanabildiği gibi istendiğinde de gün ışığı rahatça eve dolabiliyor. 

Bu yazının üzerine Türkiye'den bir eve ne dersiniz?

Ankara’da stil sahibi bir ev

Tarihi dokusu ve modern dekorasyonuyla büyüleyici bir ev
Meksika'daki bu evi siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler