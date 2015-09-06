Tepenin ardındaki gizemli ev

Villayı havadan görünce ev sahibinin ve dolayısıyla mimarların ne yapmak istediğini daha kolay bir biçimde anlayabiliyoruz. Villanın bulunduğu alanla ne kadar uyum içinde olduğuna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu noktadan bakıldığında hem inşa sürecinde çevresine verdiği minimum zararı hem de kullanılan malzemeler açısından ne kadar doğal tercihlerde bulunulduğunu görmek mümkün olabiliyor. Bu açıdan en dikkat çeken taraflar ise dar ama uzun havuz ve ahşap teras oluyor.