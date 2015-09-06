Tepenin ardındaki gizemli ev

Korsika'yı bilenler adadaki villaların ne kadar ihtişamlı ve göz alıcı olduğunu bilirler. Bugün size tanıtacağımız villa da bu özelliklere sahip. Bu villayı diğer villardan en önemli özellik belki de harikulade manzarası. Villanın Güzellikler Adası'nın tüm güzelliklerine hakim bir tepede yer alıyor. Villada Vezzoni Associes'in imzası var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu muhteşem villaya bir göz atalım.
Villaya giden yolda ilerlerken, villaya yaklaşıldığında ağaçların arasından tüm ihtişamıyla villa beliriyor. Doğanın içindeki bu yapıda malzeme olarak da doğal malzemeler kullanılmış. Buradan kestirmek biraz zor ama örneğin evin terası ahşaptan yapılmış. O yüzden çok oyalanmadan gelin villaya biraz daha yaklaşalım.
Eve çıkan merdivenler ahşaptan yapılmış. Bu merdivenleri bitirince karşımıza çıkan villa granitten. Bu bir rastlantı değil zira, evin inşa edildiği tepede granit kayaları bulunuyor. Binanın inşasında bu tepeden elde edilen taşlar kullanılmış ve doğayla muhteşem bir uyum sağlanmış.
Villa adanın Batı sahilinde inşa edilmiş. Denize hakim konumu itibariyle ev sahiplerine nefis bir deniz manzarası sunan villa aynı zamanda müthiş bir dağ manzarasına da sahip.
Villayı havadan görünce ev sahibinin ve dolayısıyla mimarların ne yapmak istediğini daha kolay bir biçimde anlayabiliyoruz. Villanın bulunduğu alanla ne kadar uyum içinde olduğuna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu noktadan bakıldığında hem inşa sürecinde çevresine verdiği minimum zararı hem de kullanılan malzemeler açısından ne kadar doğal tercihlerde bulunulduğunu görmek mümkün olabiliyor. Bu açıdan en dikkat çeken taraflar ise dar ama uzun havuz ve ahşap teras oluyor.
Bir an bu şezlongların birine uzandığınızı hayal etsenize. Yüzme havuzunda yüzmeyi mi tercih edersiniz yoksa eşsiz Akdeniz manzarası karşısında mest olmuş biçimde güneşlenmeyi mi? Belki de ikisini bir arada yapmak istersiniz. Gün boyu havuzun keyfini çıkarırken, gün batımında şezlongunuza uzanıp seyre dalabilirsiniz.
Mimarlar güneşin zararlı ışınlarından korunmak isteyen ev sahiplerini de düşünerek terasa bir tente yerleştirmişler.
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