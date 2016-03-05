Banyonuza konfor katacak 8 pratik fikir !

Küçük banyolar, genellikle karanlık ve boğucu duygular uyandırırlar. Bu tarz banyolarda bulunan pencereler, gerekli ışığı sağlayamayacak kadar küçüktür veya bu banyoların hiç penceresi yoktur. Bu karanlık durum, bu banyoların olduğundan daha da küçük görünmesine sebep olabilir. Ya da bu banyolarda iç içe geçen karmaşık bir renk düzeni de hakim olabilir. Böylesi karmaşık renk tonları, ortama dağınık bir havanın hakim olmasına neden olabilir. Küçük banyolara yeni ve taze bir hava getirmenin en kolay yolu, ortama doğal ışık getirmektir. Eğer banyonuzda pencere bulunuyorsa, ortamın ihtiyaç duyduğu ışığı doğal yoldan karşılamaya çalışın. Pencerenizin önünde herhangi bir perde, kaplama, koruyucu vb. öge varsa, bunları kaldırarak ortama doğal ışık katabilirsiniz. Bunu hallettikten sonra, doğal ışık tüm banyoya yayılacaktır. Bundan sonra, banyonuzu açık tonlara boyayarak tamamen ferah bir banyoya kavuşabilirsiniz. Örneğin, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzalı bu banyo dekorasyonu, sahip olduğu parlak aydınlatma ve açık tonlar sayesinde, oldukça ferah bir havaya sahip. Siz de banyonuza bu tarz ferah ve rahat bir atmosfer sağlamak isterseniz, ilgili sayfayı ziyaret ederek daha fazla örneği inceleyebilirsiniz.