Banyonuza konfor katacak 8 pratik fikir !

Bilinen ilk banyo örneği, MÖ 3000 yılında Roma İmparatorluğu'nda bulunuyordu. Bu banyo örnekleri, devasa alanlar üzerine kuruluydu. Günümüzde ise, Roma'daki gibi geniş ve ferah banyo arayışı içerisinde olmak boşuna…
Günümüzün yoğun hayatı, insanı her şeyi daha küçük, daha hızlı ve daha seri yapmaya zorluyor. Hal böyle olunca da, banyolarımız da tıpkı hayatlarımız gibi daha dar bir alana hapsediliyor. Fakat, dar bir banyo, banyodan beklenilen konfor ve ferahlık hissini verme konusunda çoğunlukla yetersiz kalır. İşte bu sebepten ötürü, bugün, dar banyolarda daha konforlu ve ferah hissetmenizi sağlayacak 8 pratik fikri sizlerle paylaşacağız. Banyo dekorasyonu konusunda daha fazla ilham verici fikre ihtiyaç duyan okurlarımızı, banyo kategorisine davet ediyoruz.
Banyonuzda ferah ve taze bir hava yaratmanın en kolay yolu, geniş yüzeyleri temizlemektir. Temiz, pırıl pırıl bir yüzey, geniş, temiz ve derli toplu bir banyo izlenimi yaratabilir. Banyonun ortasında bulunan lavabo ve banyo aynası, en çok göz atılan yerlerdir. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzdaki yüzeyleri temizlerken buralardan başlayabilirsiniz. Ayrıca, duş alanı ve duşa kabin de temizlenmesi zaruri olan yüzeylerdendir. Bu tür alanlarda bulunan yüzeylerin kirlenmesini önleyerek, banyonuzun olduğundan geniş ve konforlu görünmesini sağlayabilirsiniz…
Başarılı bir fayans tercihi, küçük olan banyonuza ihtiyaç duyduğu ferahlığı ve tazeliği getirebilir. Ayrıca göz alıcı çizgilere sahip olan renkli fayanslar, dekorasyonunun yalnızca bir bölüme ilgiyi çekerek ortamın sahip olduğu dar alanı görünmez hale getirebilir. Bu açından, spesifik hatlara, çizgilere ve geometrik şekillere sahip olan fayansları tercih etmek güzel bir seçim olabilir. Bu fayanslarla bir dizayn yaratmaya çalışırken, birbirini takip eden bir çizgi oluşturarak, ortamın çok daha geniş görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin bu banyo dekorasyonunda bulunan fayanslar, sahip oldukları göz alıcı figürlerle tüm ilgiyi üstlerine toplamayı başarıyor. Bu sayede, ortamın sahip olduğu dar alan da ikinci plana düşüyor.
Küçük banyolarda en önemli konulardan biri de zemindir. Görece küçük bir alana sahip olan banyonuzda tercih edeceğiniz zemin, ortamın sahip olduğu ferahlığı ve rahatlığı oldukça yakından etkileyecektir. Küçük bir alana sahip olan banyonuzu, daha geniş göstermek için bazı belli başlı ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçlarından ilki, duvarlarda kullandığınız fayansların aynısını zeminde de tercih ederek güçlü bir derinlik algısı yaratmaktır. Böyle bir hareket, banyonuzun görüş alanını da genişletecektir. Küçük banyolar için fayans tercih ederken, tercihinizi daha geniş olan fayanslardan yana kullanmalısınız. Böyle bir hareket, alanın daha geniş görünmesini sağlayacaktır. Küçük fayanslar, ortamın daha dar görünmesine neden olur. Ayrıca, açık renklere sahip olan fayanslar da ortama oldukça ferah bir hava katarak, ortamın daha geniş görünmesini sağlayacaktır.
Küçük banyolar, genellikle karanlık ve boğucu duygular uyandırırlar. Bu tarz banyolarda bulunan pencereler, gerekli ışığı sağlayamayacak kadar küçüktür veya bu banyoların hiç penceresi yoktur. Bu karanlık durum, bu banyoların olduğundan daha da küçük görünmesine sebep olabilir. Ya da bu banyolarda iç içe geçen karmaşık bir renk düzeni de hakim olabilir. Böylesi karmaşık renk tonları, ortama dağınık bir havanın hakim olmasına neden olabilir. Küçük banyolara yeni ve taze bir hava getirmenin en kolay yolu, ortama doğal ışık getirmektir. Eğer banyonuzda pencere bulunuyorsa, ortamın ihtiyaç duyduğu ışığı doğal yoldan karşılamaya çalışın. Pencerenizin önünde herhangi bir perde, kaplama, koruyucu vb. öge varsa, bunları kaldırarak ortama doğal ışık katabilirsiniz. Bunu hallettikten sonra, doğal ışık tüm banyoya yayılacaktır. Bundan sonra, banyonuzu açık tonlara boyayarak tamamen ferah bir banyoya kavuşabilirsiniz. Örneğin, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzalı bu banyo dekorasyonu, sahip olduğu parlak aydınlatma ve açık tonlar sayesinde, oldukça ferah bir havaya sahip. Siz de banyonuza bu tarz ferah ve rahat bir atmosfer sağlamak isterseniz, ilgili sayfayı ziyaret ederek daha fazla örneği inceleyebilirsiniz.
Banyo dekorasyonu konusunda en zor olan kısmı atlattıktan sonra, şimdi de atılması gereken bir sonraki adımlara bakabilirsiniz. Banyo duvarlarınızı veya fayanslarınızı, doğal renklere sahip olan ve ışıkla temas ettiği anda oldukça hoş görüntülere sebep olan tonlarla değiştirebilirsiniz. Diğer yandan, bu renkler nötr tonlar olabileceği gibi banyonuzun ve fayanslarınızın tamamında kullanmayı düşündüğünüz başkaca renkler de olabilir. Bir sonraki adım ise, banyodaki detaylarla ilgilenmek. Banyo dekorasyonlarında, fark ettirmeden dekorasyonu en çok etkileyen bir diğer konu da banyo perdeleridir. Banyo perdeleri, banyo dekorasyonu için kalıcı bir dekoratif araç değildir ve bu perdeleri kolayca değiştirmek mümkündür. Bu sebepten ötürü, banyo perdesiyle oldukça keyifli dizaynlara imza atabilirsiniz.Örneğin, bu örnekteki gibi nötr renklere sahip olan bir banyoda, canlı,parlak ve sıra dışı renklere sahip olan bir perde sayesinde ortama oldukça güzel bir hava katabilirsiniz.
Konu küçük bir banyo olunca, 'daha az' detayı barındırmayı hedefleyen minimalist yaklaşımlar birden önem kazanır. Çünkü, böylesi bir alan çok temel olarak fazla sayıda dekoratif araç ve aksesuar için yeterli değildir. Eğer küçük bir banyonuz varsa, yapabileceğiniz en mantıklı hareket en zorunlu olan veya banyonuza bir fonksiyon ekleyen temel aksesuarları kullanmaktır. Bunun yanı sıra, zaten az sayıda aksesuar kullanacağınız için, aksesuara ayıracağınız bütçe konusunda da cömert olmalısınız. Böyle bir ürün tercih ederken, banyonuzda bulunan renk düzenini aklınızın bir köşesinde tutun. Örneğin, nötr renklere sahip olan zemine ve fayanslara sahipseniz, bu nötr tonları aksesuarlarınızda da kullanmalısınız. Duş perdesi, havlu veya sabunluk gibi dekoratif araçlarda da bu renkleri kullanmaya çalışın.
Küçük bir banyoda, depolama alanları en büyük problemlerden biri olabilecekken bir anda en büyük ödül haline gelebilir. Görece küçük bir alana sahip olan banyoya uygun biçimde seçilmiş fonksiyonel bir banyo dolabı, oldukça fazla kişisel eşyaya ev sahipliği yapabilir. Küçük bir banyoda depolama alanı yaratmanın birçok akıllıca yöntemi vardır. Raflar, daha yüksek seviyelere doğru konuldukça daha fazla alana imkan verirler. Ayrıca, bu yükseklikte depolama alanı yaratmanın tek yolu da bu raflardan geçer. Küçük kişisel eşyalarınızı içine koymak için kullandığınız minik sepetleri, bu raflara yerleştirebilirsiniz. Aynanın arkasına monte edilen küçük bir dolap, küçük banyolarda depolama alanı yaratmak için işe yarayabilecek pratik fikirlerden bir diğeridir. Ayrıca, kıyafetlerinizi asmak için kapının arka tarafına bir dizi askı da monte edebilirsiniz. Dolabın kapağına ekleyeceğiniz minik bir raf, yedek tuvalet kağıtlarını ve diğer basit araç gereçleri kolayca gizleyebilir.
Küçük bir banyoda, alan oldukça kıymetli ögelerin başında gelir. Eğer böylesi bir banyoda çok fazla sayıda aksesuar ve dekoratif araç varsa, banyo alan olarak oldukça yoğun ve karmaşık görünecektir. İşte bu sebepten ötürü, süslemeleri minimum düzeyde tutmak oldukça isabetli bir hareket olacaktır. Eğer yine de banyonuzda bu tarz aksesuarlardan ve dekoratif araçlardan vazgeçemiyorsanız, stratejik noktalara göz alıcı ve etkili birkaç aksesuar yerleştirebilirsiniz. Bu aksesuarları seçerken de, banyo dekorasyonunuza uygun tonlara sahip olan aksesuarları tercih etmeye çalışın. Eğer mümkünse, yalnızca mevcut alanı süslemek için değil, aynı zamanda banyonuza fazladan bir fonksiyon kazandırmak için kullanın bu aksesuarları. Bu örnekteki banyo, bahsettiğimiz noktaya ustaca ve mükemmel bir biçimde değiniyor. Görsel açıdan birbirini tamamlayıcı renklere sahip olan birkaç havlu rulo şeklinde sarılıp bir sepetin içine konmuş. Bu aksesuar, hem banyoya fazladan bir fonksiyon sağlıyor hem de görsel açıdan oldukça hoş görünüyor…