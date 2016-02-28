Prefabrik evler için dikkat edilmesi gereken noktalar

Günümüzde modern evler olarak baktığımız betonarme binalar; çok katlı olarak inşa edildiği için bahçesi olmayan, insanları toplu bir şekilde yaşamaya zorlayan evler haline gelmiş, maliyetleri çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Modern çağın getirisi olarak görülen bu duruma çare olarak çeşitli çözümler üretilmiş, insanlara alternatif ev çeşitleri ile insanlara daha özgür yaşamlar sunulmuştur. Alternatif ev önerisi olarak prefabrik evler imal edilmeye başlanarak ev sahibi olmak isteyen kişinin tarzına, zevkine ve özelliklerine göre evler olarak üretilmeye başlanmıştır. Prefabrik evlerin özellikler arasında yer alan ve insanların en çok etkileyen özellikleri arasında istenilen şekilde imal edilmesi, kişilere göre iç mahallerin ölçüleri, ve dekorasyonlarının farklılık göstermesi, ısı yalıtımının çok iyi olması, kısa süre de üretilmesi, istenilen yere kolaylıkla taşınarak monte edilmesi, üç katlı olarak inşa edilebilir olması gibi bir çok özellik yer almaktadır. Bu özellikleri nedeniyle insanlar tarafından tercih edilmeye başlanan, doğa ile iç içe yaşamak isteyen kişilerin kolay inşa edilmesi nedeniyle tercih ettiği prefabrik evler, maliyet açısından da avantaj sağladığı için çok cazip hale gelmiştir. Peki bir prefabrik ev tercih edecek olsanız nelere dikkat etmeli hangi püf noktalarını göz önünde bulundurarak prefabrik ev tasarımı yapılmalıdır ?
Günümüzde bir prefabrik ev için tasarımından üretimine, yerine monte edilmesinden kullanımına kadar dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Öncelikle işe tasarımından başlanılmalıdır. Bir evi inşa etmeden önce ev sahipleri neler istediklerini belirtip evin tasarımı ev sahiplerinin isteklerine göre şekilleniyor ise prefabrik evlerin tasarımları da ev sahiplerinin ve kullanacak kişilerin isteklerine göre şekillenmelidir. prefabrik evin tasarımı yapılmadan önce kullanacak kişilerin ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek alanlar oluşturularak standart bir prefabrik evin ölçüsü bu ihtiyaçlara göre planlanmalıdır. Prefabrik evi kullanacak olan kimseler tasarım aşamasında tasarımcı ile yan yana olmalı ve tasarımın ana hatları birlikte belirlenmelidir. Tasarım aşaması işin en önemli püf noktası olduğundan bu aşamaya azami özen gösterilmelidir. Tasarımdan sonra evin kurulumunun yapılacağı bölgenin iklimsel özelliklerine göre yalıtım işlemleri yapılmalıdır. Bu aşamada kurulum yapılacak bölge soğuk bir iklime sahip ise sandwiç panel olarak adlandırılan duvarların yalıtım malzemeleri iki kat daha fazla kullanılmalı, eğer iklimsel olarak ılıman bir bölge ise tek kat yalıtım malzemesi ile işlem tamalanmalıdır. Yalıtım işleminin belirlenmesinden sonra prefabrik evin yerden ne kadar yğksek olması gerektiğine karar verilerek evin ana konstüriksiyonun yapılmasına başlanır. Artık bu aşamadan sonra evin kurulumuna kadar bütün iş üreticiye düşmektedir. evin zemini için düşünülen malzeme kalınlığı ev sahibinin isteğine göre belirlenmeli, malzeme seçimleri üretici ile birlikte yapılarak maliyet artışı hakkında ev sahibinin de bilgisi olmalıdır. İnşa süreci tamamlandıktan sonra kurulumunun yapılacağı alan için bazı çalışmalar yapılması gereklidir. Bu çalışmaların başında prefabrik evin konumlandırılacağı toprak alanda yer alan toprağın işlenmiş olması ve sonrasında oturma işleminin yapılarak evin bir tarafının çökmesi engellenmelidir. Eğer toprak önce iyi bir şekilde işlenmez ve sonrasında silindir ile oturulmaz ise yağmur ve zemin suları sonucunda toprak yumuşayacak ve evin bir kısmı toprağın içine doğru gömülecektir. Bu durum odalarda bulunan eşyaların yerlerinden kaymasına ve odaların verimsiz olmasına neden olacaktır. Prefabrik evin kurulumu yapıldıktan sonra dekore edilmesi ve kullanımı için ev sahipleri bilgilendirilmelidir. Bir prefabrik evin iç kısmında duvar süsleri için delik açmak veya duvar üzerinde elektrikli delici, kesici aletler ile işlem yapmak yalıtıma ve evin tesisatlarına zarar vereceğinden kesinlikle işlem yapılmamalı, ayaklı raflar tercih edilerek istenilen işlemler yapılmalıdır. Prefabrik evlerin boyanması yağlı boya kullanılarak yapılmalı, fırça veya rulo yerine boya tabancası tercih edilerek basınç ile boya yapılmalıdır. aksi durumda prefabrik yüzeyde kötü bir görünüm oluşacaktır. Tüm bu işlemleri yaparken aynı zamanda maliyet hesabı da yapılmalıdır Bir betonarme ev ile kıyaslandığında maliyet olarak çok minimal rakamlara imal edilen prefabrik evler betonarme evler kadar konfor ve kalite sunmasa da kurulum kolaylığı, üretim süresi, maliyetinin düşük olması ve istenildiğinde taşınabilmesi nedeniyle daha fazla tercih edilir olmuştur. Bir prefabrik ev tercih edecek olursanız homify prefabrik ev örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları incelemelisiniz.
Bir prefabrik ev imal etmeden önce oturup maliyet hesabını detaylı bir şekilde yapmalısınız. Prefabrik evler genel olarak çelik konstrüksiyon imalatları olduğu için betonarme evlere göre daha düşük bütçeli evlerdir. İstenilen metre kare alana göre hesabı yapılan ve kullanılacak malzemeye göre maliyeti belirlenen prefabrik evleri tasarlarken ev sahibinin istekleri doğrultusunda maliyet hesabı yapılır. ev sahibi maliyet hesabına göre isteklerinin bazılarından vaz geçebilir veya isteklerini artırarak bütçesini dengeleyebilir. Ayrıca evin zemin ve çatı kısımlarında kullanılacak malzeme türüne göre de maliyet değişkenlik gösterebileceğinden ev sahibi maliyet hesabı içerisinde bu etkenlere dikkat etmelidir.
Prefabrik evlerin kurulacağı alanlara beton dökme şansınız var ise bu sizi bir çok masraftan kurtaracaktır. ancak beton dökme şansınız yoksa yapmanız gereken kurulum yapılacak alanın toprağının ezilerek ve silindir ile sıkıştırılarak oturmasını sağlamaktır. Bu sayede yağmur, kar ve yer altı suları nedeniyle evinizin toprağa gömülmesini ve zeminin eğimli olmasını önleyerek daha uzun ömürlü bir ev sahibi olma şansınız artırmış olursunuz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kurulum yapılacak alanda bulunan toprağın çeşididir. Toprak kolay dağılan bir toprak ise yüzey 10 cm sert toprakla düzeltilmeli ve kurulum sonrasında yapılmalıdır.
Her ülke de olduğu gibi burada da ev kurulumu ile ilgili yasal izinler alınması gereklidir. Bu izinlerin başında yeni bir ev inşa ettiğinizi için bir ruhsat almalı, evin konumlandırılacağı alan için özel bir izin almalı ve elektrik su aboneleiklerini resmi bir şekilde yapmalısınız. Ben yaptım oldu diye düşündüğünüz vakit kurulumunu yaptığınız eviniz bir buldozer ile yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle gerekli bürokratik işlemleri yapmalı ve yasal izinleri alarak evinizin kurulumunu yapmalısınız.
Evinizin ediğiniz yeri ve kurulum zamanını doğru bir şekilde seçmelisiniz. Doğru yer çok önemlidir. Ana hat üzerinde olması, sosyal alanlara, market, manav, gibi alışveriş yapacağınız alanlara yakın olmasını sağlamak, işiniz ile ulaşım kolaylığı sağlayacak bir yer seçmek çok önemlidir. Bu faktörlere dikkat ederek seçtiğiniz yer hayatınızın geri kalanını rahat bir şekilde yaşamanızı sağlar. Evin kurulumunu yapacağınız zamanı da doğru seçmeniz çok önemlidir. Evinizi yağmur yapmayan bahar aylarında kurmak zeminin oturması ve evinizin sağlıklı kurulması için çok önemlidir.
Prefabrik ev tipini seçerken tarzınıza ve kişiliğinize uygun, yaşam kolaylığı sağlayan, konfor ve huzur veren bir ev tipi seçmelisiniz. Aksi takdirde hayatınızın geri kalanında hayıflanacak ve huzursuz olacaksınız. Bu duruma engel olmak için ev tipleri içinden size en yakın olanı seçmelisiniz.
Bir prefabrik evin kurulumu ve inşası betonarme evlere göre daha kısadır. Ancak bu süreyi biraz uzun tutmak evin daha sağlıklı bir şekilde kurulmasını ve inşa edilmesini sağlar. Aksi durumda evinizin kurulumu özensiz bir şekilde yapılır ve ilerleyen zamanlarda aksaklıklar ile karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için elinizden geldiğince süreyi uzun tutmalısınız.