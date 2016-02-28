Prefabrik evler için dikkat edilmesi gereken noktalar

Günümüzde modern evler olarak baktığımız betonarme binalar; çok katlı olarak inşa edildiği için bahçesi olmayan, insanları toplu bir şekilde yaşamaya zorlayan evler haline gelmiş, maliyetleri çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Modern çağın getirisi olarak görülen bu duruma çare olarak çeşitli çözümler üretilmiş, insanlara alternatif ev çeşitleri ile insanlara daha özgür yaşamlar sunulmuştur. Alternatif ev önerisi olarak prefabrik evler imal edilmeye başlanarak ev sahibi olmak isteyen kişinin tarzına, zevkine ve özelliklerine göre evler olarak üretilmeye başlanmıştır. Prefabrik evlerin özellikler arasında yer alan ve insanların en çok etkileyen özellikleri arasında istenilen şekilde imal edilmesi, kişilere göre iç mahallerin ölçüleri, ve dekorasyonlarının farklılık göstermesi, ısı yalıtımının çok iyi olması, kısa süre de üretilmesi, istenilen yere kolaylıkla taşınarak monte edilmesi, üç katlı olarak inşa edilebilir olması gibi bir çok özellik yer almaktadır. Bu özellikleri nedeniyle insanlar tarafından tercih edilmeye başlanan, doğa ile iç içe yaşamak isteyen kişilerin kolay inşa edilmesi nedeniyle tercih ettiği prefabrik evler, maliyet açısından da avantaj sağladığı için çok cazip hale gelmiştir. Peki bir prefabrik ev tercih edecek olsanız nelere dikkat etmeli hangi püf noktalarını göz önünde bulundurarak prefabrik ev tasarımı yapılmalıdır ?

Günümüzde bir prefabrik ev için tasarımından üretimine, yerine monte edilmesinden kullanımına kadar dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Öncelikle işe tasarımından başlanılmalıdır. Bir evi inşa etmeden önce ev sahipleri neler istediklerini belirtip evin tasarımı ev sahiplerinin isteklerine göre şekilleniyor ise prefabrik evlerin tasarımları da ev sahiplerinin ve kullanacak kişilerin isteklerine göre şekillenmelidir. prefabrik evin tasarımı yapılmadan önce kullanacak kişilerin ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek alanlar oluşturularak standart bir prefabrik evin ölçüsü bu ihtiyaçlara göre planlanmalıdır. Prefabrik evi kullanacak olan kimseler tasarım aşamasında tasarımcı ile yan yana olmalı ve tasarımın ana hatları birlikte belirlenmelidir. Tasarım aşaması işin en önemli püf noktası olduğundan bu aşamaya azami özen gösterilmelidir. Tasarımdan sonra evin kurulumunun yapılacağı bölgenin iklimsel özelliklerine göre yalıtım işlemleri yapılmalıdır. Bu aşamada kurulum yapılacak bölge soğuk bir iklime sahip ise sandwiç panel olarak adlandırılan duvarların yalıtım malzemeleri iki kat daha fazla kullanılmalı, eğer iklimsel olarak ılıman bir bölge ise tek kat yalıtım malzemesi ile işlem tamalanmalıdır. Yalıtım işleminin belirlenmesinden sonra prefabrik evin yerden ne kadar yğksek olması gerektiğine karar verilerek evin ana konstüriksiyonun yapılmasına başlanır. Artık bu aşamadan sonra evin kurulumuna kadar bütün iş üreticiye düşmektedir. evin zemini için düşünülen malzeme kalınlığı ev sahibinin isteğine göre belirlenmeli, malzeme seçimleri üretici ile birlikte yapılarak maliyet artışı hakkında ev sahibinin de bilgisi olmalıdır. İnşa süreci tamamlandıktan sonra kurulumunun yapılacağı alan için bazı çalışmalar yapılması gereklidir. Bu çalışmaların başında prefabrik evin konumlandırılacağı toprak alanda yer alan toprağın işlenmiş olması ve sonrasında oturma işleminin yapılarak evin bir tarafının çökmesi engellenmelidir. Eğer toprak önce iyi bir şekilde işlenmez ve sonrasında silindir ile oturulmaz ise yağmur ve zemin suları sonucunda toprak yumuşayacak ve evin bir kısmı toprağın içine doğru gömülecektir. Bu durum odalarda bulunan eşyaların yerlerinden kaymasına ve odaların verimsiz olmasına neden olacaktır. Prefabrik evin kurulumu yapıldıktan sonra dekore edilmesi ve kullanımı için ev sahipleri bilgilendirilmelidir. Bir prefabrik evin iç kısmında duvar süsleri için delik açmak veya duvar üzerinde elektrikli delici, kesici aletler ile işlem yapmak yalıtıma ve evin tesisatlarına zarar vereceğinden kesinlikle işlem yapılmamalı, ayaklı raflar tercih edilerek istenilen işlemler yapılmalıdır. Prefabrik evlerin boyanması yağlı boya kullanılarak yapılmalı, fırça veya rulo yerine boya tabancası tercih edilerek basınç ile boya yapılmalıdır. aksi durumda prefabrik yüzeyde kötü bir görünüm oluşacaktır. Tüm bu işlemleri yaparken aynı zamanda maliyet hesabı da yapılmalıdır Bir betonarme ev ile kıyaslandığında maliyet olarak çok minimal rakamlara imal edilen prefabrik evler betonarme evler kadar konfor ve kalite sunmasa da kurulum kolaylığı, üretim süresi, maliyetinin düşük olması ve istenildiğinde taşınabilmesi nedeniyle daha fazla tercih edilir olmuştur. Bir prefabrik ev tercih edecek olursanız homify prefabrik ev örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları incelemelisiniz.



