Her zaman düzenli bir eve sahip olmak için dekorasyon fikirleri

Hepimiz evlerimizin her zaman tertemiz ve oldukça düzenli olmasını isteriz ancak hayatın koşuşturması içinde zaman zaman düzenimizi kaybederiz ve evlerimiz de maalesef dağılmaya ve dolayısıyla olduğundan daha kötü ve çirkin görünmeye başlar çünkü temizlik ve düzen bir evin dekorasyonunu öne çıkaran ve onu iyi gösteren unsurlardır. Daha önce Evinizi daima temiz tutmak için edinmeniz gereken 7 gündelik alışkanlık başlıklı yazımızda sürekli temiz bir eve sahip olmak için ipuçlarını yazmıştık. Bugünkü yazımızda ise her zaman düzenli bir eve sahip olmanıza yardımcı olacak dekorasyon ipuçlarını derledik. Unutmayın ki dekorasyonunuzu evinizin düzenini sağlayacak incelikli detaylar kullanarak yaparsanız, sağlayacağınız düzenli görünüm de dekorasyonunuzun daha güzel ve estetik görünmesini sağlayacaktır.
Evinizde merdiven altı boşluğu ya da buna benzer boş duran işlevsiz alanlar varsa o alanları dolap ve çekmecelerle değerlendirmek hem bu boş alanların daha güzel ve şık görünmesini sağlayacak hem de ekstra depolama alanları olarak evinizin düzenini korumanıza yardımcı olacaktır. (Örnek tasarım: Chasewood Furniture)
Eğer evinizde size özel bir kapalı garaj varsa bu garajın bir kısmını evinizdeki atmaya kıyamadığınız ama göz önünde durmasını istemediğiniz eşyalar için kullanmaktan çekinmeyin. Herkesin evinde mutlaka bir şekilde atmaya cesaret edemediği ancak dekorasyona hiç de yardımcı olmayan ve dolap köşelerinde ya da evin az kullanılan odalarında öylece duran eşyalar vardır. İşte bu eşyaları düzenli bir şekilde organize etmenin yolu onları kutulara yerleştirmek ve bu kutuları garajınıza koymak.
Söz konusu çekmeceler olduğunda en düzenli evde bile zaman zaman karışıklıklar çıkabilir. Bazen aslında o çekmecede olmaması gereken bazı eşyalar bir şekilde o çekmeceye girer ve bu böyle uzadıkça da çekmecenin düzeni giderek bozulur ve bu da onun etrafı düzenleyici özelliğini engeller ve çekmecenin kendisi de bir karışıklık kaynağı olur. İşte böyle durumlara fırsat vermemek için çekmecelerinizi mutlaka düzgün bir şekilde kategorize edin ve onları etiketleyin. Böylelikle çekmecenizin düzenini daha iyi sağlamış olursunuz.
Resim ve fotoğraf çerçeveleri her ne kadar yalnızca estetik özellikleri olan birer dekoratif aksesuar gibi görünseler de aslında evinizin daha düzenli görünmesini sağlayan toplayıcı bir özellikleri de vardır. Elbette etrafın dağınıklığını toparlayamazlar ancak düzenli bir evin daha düzenli ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlarlar.
Renkler, özellikle de canlı renkler bir evin daha düzenli görünmesini sağlayan tasarım unsurlarından biridir. Bembeyaz bir oda her zaman en ufak bir dağınıklıkta karmaşa içinde ve kötü görünür, oysa canlı renk dokunuşlarına sahip olan bir odada her zaman daha düzenli ve dağınıklığa da daha toleranslı bir atmosfer vardır. Elbette dağınıklık önlemek için renk kullanımını abartırsanız da bu defa kendiliğinden yorucu ve kalabalık bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Ancak etrafa birkaç ufak dokunuşla da olsa renk eklemek her zaman daha düzenli bir ev için iyi bir fikir.
Ve evlerimizde neredeyse hiç görmediğimiz ve unuttuğumuz yerler: Kapı arkaları. Kapı arkalarına niş şeklinde raflar ya da küçük dolaplar ekleyerek ekstra depolama alanı yaratabilir ve bu görünmez yerleri en ideal ve şık şekilde değerlendirebilirsiniz.