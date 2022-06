Her zaman düzenli bir eve sahip olmak için dekorasyon fikirleri

Renkler, özellikle de canlı renkler bir evin daha düzenli görünmesini sağlayan tasarım unsurlarından biridir. Bembeyaz bir oda her zaman en ufak bir dağınıklıkta karmaşa içinde ve kötü görünür, oysa canlı renk dokunuşlarına sahip olan bir odada her zaman daha düzenli ve dağınıklığa da daha toleranslı bir atmosfer vardır. Elbette dağınıklık önlemek için renk kullanımını abartırsanız da bu defa kendiliğinden yorucu ve kalabalık bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Ancak etrafa birkaç ufak dokunuşla da olsa renk eklemek her zaman daha düzenli bir ev için iyi bir fikir.