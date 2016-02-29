Bir dağ evinin zarifliği ve şıklığı

Bu gün sizleri hayallerinize ilham verecek kadar estetik ve şık bir çizgide yenilenmiş olan dağ evine götürüyoruz. Alman şirketi olan Finger Haus mimarlarında hazırlanan bir proje kapsamındainanılmaz güzellikteki bu dağ evi yaratılmış. Mimarlık şirketinin uzmanları yaptıkları çalışmalar sonucunda evin özgünlüğünü tam anlamı ile koruyarak modern fikirler ile birlikte bir dağ evi oluşturdular. Evin dışı İngiliz evleri gibi kırmızı tuğlalar ile dekore edilirken geri kalan alanda dağ evi esinliği korunarak modern bir dağ evi oluşması sağlanmış. Evin iç kısmı ve iç duvarlar bir çalışma ile hayallerin sınırlarını zorlayacak derece de estetik bir çizgide dekore edilmiş. Hayal dünyasının bir yansıması olan bu ev eşsiz bir güzelliğe ve zarafete sahip. Olağanüstü olan bu evi merak ediyorsanız homify sizleri bu eve götürerek evi ziyaret etmenizi sağlıyor.
Evi gördüğünüzde ilk olarak hayranlık duygunuz kabarıyor. Tuğladan inşa edilmiş bir bina olarak kendine özgü karaktere sahip olan bu ev malzemeler kadar yapısı ile yazlık ve kışlık bir ev olarak size hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Mimarlık ofisi uzmanları parlak güneşi evin içine daha fazla ulaştırmak için çok sayda pencere tasarlamışlar, çatıya solar paneller yerleştirerek kendi elektriğini üretmesini sağlamışlar. Her detayı ile özel olarak ilgilenen uzmanlar sonuç olarak ortaya kusursuz bir ev çıkarmışlar.
Akşam olduğunda evi gecenin yıldızı gibi ışıl ışıl parlarken görüyorsunuz. Çatısında yer alan güneş panelleri ile kendi elektriğini üreten ve ürettiği elektrikle her odasını aydınlatan bu ev hava karardığında ışıl ışıl bir güzelliğe sahip oluyor. şık yansıması ve tuğlanın kırmızı renginin birleşmesi ile ortaya çıkan olağan üstü güzel görüntü evin şıklığını ikiye katlıyor.
Uzmanlar tarafında yapılan çalışma sonucunda evde yaşayacak kişilerin tüm alanlarda maksimum konfor ve maksimum rahatlık sağlayacak çevre dostu bir ev oluşturulmuş. Evin bahçe alanı doğal kaya parçaları ile bir çit şeklinde sınırlandırılmış, taş saksılar içinde çiçekler ile çim alan sınırlandırılarak bu alana açılan iki kapı ile bahçe evin içine taşınmıştır. Kırmızı tuğlalar le uyumlu olması için çatı kırmızı renkteki kiremitler ile kaplanmış ve renk uyumu sağlanmış.
Eve yakından bakıp incelediğinizde tüm detayları gözleriniz ile gözlemleyebiliyorsunuz. Geleneksel bir dağ evi görünümüne sahip olsa da modern dokunuşların ve modern izlerin çokca görüyorsunuz. Kırmızı tuğlalar ile yapılan duvar üzerine cep telefonuna entegre bir kapı kilidi yerleştirilerek teknolojinin geleneksel dağ evinde kullanılması sağlanmış. Ayrıca kaldırım olarak düşünülmüş olan gri taşlar ile arnavut kaldırımı yapılmış hem modern hem geleneksel bir arada yaşatılmış.
Evin içine ulaştığınızda sizi aydınlık bir oturma odası karşılıyor. Şık bir şekilde dekore edilen bu oda minimalist düzende sade bir şekilde dekore edilerek ev sahipleri açısından daha yaşanabilir bir alan haline getirilmiş. Özel aydınlatmalara sahip olan bu oda, tüylü bir hali ve masif koyu bir ahşap ile krem rengi oturma grubunun kombine edilmesi ile daha estetik bir oturma odası haline getirilmiş. Bahçeye açılan kapısı ve cam bir kapı tercih edilmesi ile bahçe manzarası oturma odası ile birleştirilmiş.
Mutfak modern bir şekilde tasarlanarak yemek masası olarak kullanılabilen bir mutfak adası ile dekore edilmiş. İki adet bar sandalyesi ile uyumlu bir masa oluşturularak mutfak tezgahının daha rahat kullanılmasına olanak sağlanmış. Mutfak dolapları üzerine aydınlatma yerleştirilerek mutfağın daha aydınlık olması sağlanmış. Zemin de mutfak mobilyaları gibi beyaz renkler ile renklendirilmiş ve uyumlu bir mutfak ortaya çıkarılmış.