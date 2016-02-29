Bir dağ evinin zarifliği ve şıklığı

Bu gün sizleri hayallerinize ilham verecek kadar estetik ve şık bir çizgide yenilenmiş olan dağ evine götürüyoruz. Alman şirketi olan Finger Haus mimarlarında hazırlanan bir proje kapsamındainanılmaz güzellikteki bu dağ evi yaratılmış. Mimarlık şirketinin uzmanları yaptıkları çalışmalar sonucunda evin özgünlüğünü tam anlamı ile koruyarak modern fikirler ile birlikte bir dağ evi oluşturdular. Evin dışı İngiliz evleri gibi kırmızı tuğlalar ile dekore edilirken geri kalan alanda dağ evi esinliği korunarak modern bir dağ evi oluşması sağlanmış. Evin iç kısmı ve iç duvarlar bir çalışma ile hayallerin sınırlarını zorlayacak derece de estetik bir çizgide dekore edilmiş. Hayal dünyasının bir yansıması olan bu ev eşsiz bir güzelliğe ve zarafete sahip. Olağanüstü olan bu evi merak ediyorsanız homify sizleri bu eve götürerek evi ziyaret etmenizi sağlıyor.