Harabeden ortaya çıkan çokyönlü güzellik

Fikir ve düşüncelerin çeşitli mimari anlayışların yer aldığı restorasyon çalışmalarında eski bir evin yenilenerek bir depo alanından bir çalışma ofisi, bir mağaza veya showrom olarak kullanılabilecek modern bir alan yaratılmış Yapılan dönüşüm ile benzersiz bir güzelliğe sahip bir ev ortaya çıkarılmış, özenli bir dekorasyon yapılarak ev olarak da kullanılabilecek estetik görselliği olan bir mekan ortaya çıkarılmış. Eski hali bir harabe olan, eski bir depo olarak kullanılan iç ve dış cephesi dökülen ve zemini hasar almış bu ev yeni bir hayat ve yeni bir yüze kavuşmuş. Japonya'da yer alan bu evi görebilmeniz ve inceleyebilmeniz için homify sizleri bu eve ziyarete götürüyor.