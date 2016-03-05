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Harabeden ortaya çıkan çokyönlü güzellik

ümit atdağ ümit atdağ
実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar
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Fikir ve düşüncelerin  çeşitli mimari  anlayışların yer aldığı restorasyon çalışmalarında eski bir evin yenilenerek  bir depo alanından bir çalışma ofisi, bir mağaza veya showrom olarak kullanılabilecek modern bir alan yaratılmış Yapılan dönüşüm ile benzersiz bir güzelliğe sahip bir ev ortaya çıkarılmış, özenli bir dekorasyon yapılarak ev olarak da kullanılabilecek estetik görselliği olan bir mekan ortaya çıkarılmış. Eski hali bir harabe olan, eski bir depo olarak kullanılan iç ve dış cephesi  dökülen ve zemini hasar almış bu ev yeni bir hayat ve yeni bir yüze kavuşmuş. Japonya'da yer alan bu evi görebilmeniz ve inceleyebilmeniz için homify sizleri bu eve ziyarete götürüyor.

İlk hali: harabe bir oda

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Evin önceki halini incelemeye başladığımızda eski bir harabe oda ile karşılaşıyoruz. Çok kötü bir dekorasyonun eskimesi ve duvarların dökülmesi ile yaşanılmaz bir alan haline gelmiş olan bu odanın zemini ve tavanı da eskidiğinden dökülmeye başlamış. Güneş alamadığı için rutubet ve boğucu bir havası bulunan bu ev yenilenme aşamasında detaylı bir çalışma ile hava alabilen ve yaşayan bir oda haline getirilerek ev sahibine teslim edilmiş.

Son hali: Estetik

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Harabe olan bu oda baştan aşağı yenilenerek resimde gördüğünüz şık ve zarif bir oda haline getirilmiş. Tasarım ofisi tarafından önce zemin ve tavanlar yenilenmiş, sonra duvarlar elden geçirilerek yaşayan bir oda oluşturulmuş. Aydınlatma ve pencereler birlikte kullanılarak  doğal ve yapay aydınlatma şık bir şekilde hayata geçirilmiş. Mutfak olarak dekore edilen bu alan hem mutfak tezgahı hem de yemek masası olarak kullanılan bir bar ile fonksiyonel bir alan haline getirilerek odanın şıklığı artırılmış. Tasarımcılar tarafından ahşap kütüklerin yontulması ile elde edilen masa yüzeyi kullanılarak mutfağın doğallığı artırılmış.

sonra : Shoji üretir yumuşak ışık

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Bir ışın yapısı , tek sütun bırakarak , duvar ortadan kaldırarak şimdi açık alanı gösterir . Böyle bir toplantı olarak , bir toplantı odası olarak hizmet vermektedir Ne alanı. Böyle doğrama gibi mevcut elemanları , kolon ve kirişler yararlanan , tat duyusunun iyi bir miktar sürükleniyor bir boşluk haline gelmiştir. Bu vurgu spandrel duvar kısmının mütevazı mavi renk şeması haline gelmiştir.

Salonun doğallığı

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Evin salon kısmı mutfak gibi doğal bir şekilde dekore edilmiş, ahşaplar ön planda tutularak beyaz beton saksı içerisinde yer alan yıllık odunsu bitkiler tercih edilerek dekorasyonun doğallığının artması sağlanmış. Odanın köşe noktalarına yıl boyunca yeşil kalan bitkiler yerleştirilmiş, ahşap pencereler  ile doğal bir salon dekorasyonu oluşturulmuş. Ahşap kirişler ile uyumlu olan salon zemin kaplaması ve tavan kaplamalarının ahşap ile kaplanarak ortaya doğal bir salon çıkarılmış.

Estetik hol dekorasyonu

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Evin içerisinde yer alan bölümlerden birisi olan hol, geleneksel bir şekilde dekore edilmiş, duvarlar ve zemin beyaz renk ile boyanarak pencereden gelen güneş ışığı ile alanın daha aydınlık olması sağlanmış. Japon geleneğinde yer alan yer minderleri hol içerisinde estetik bir şekilde yerleştirilerek şık bir hol meydana getirilmiş. Doğallık hol bölümünde de ön planda tutularak  beyaz saksı içerisinde bir yeşillik kullanılmış.

Oturma odası

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

 Evin oturma odası salon ile birleşik şekilde dekore edilerek açık  ve geniş bir oturma odası oluşturulmuş.  Ahşap kolonlar evin genel estetiğini artırırken zemin kaplamaları ahşap ve mat granit ile yapılarak zariflik korunmuş. Duvarlara geniş aynalara yapıştırılarak evin estetiğinin ve aydınlığının ev içerisine daha fazla yayılması sağlanmış. Ahşap evin her alanında kullanıldığı gibi oturma odasında da kullanılarak doğallık korunmuş.

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Şık merdiven

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Eklektik Okullar Dükkânlar
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Eski merdiven konsepti korunarak modern bir şekilde yenilenmiş, duvara sabit basamaklar ile modern bir galeri oluşturulmuş. Merdiven basamakları  mat ahşaplardan yapılarak  doğal bir merdiven oluşması sağlanmış ve evin doğallığı her bölümde olduğu gibi artırılmış.

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC
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