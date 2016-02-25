Soğuk bölgelerde bulunan evler için öneriler

Yaşamın doğal bir parçası olan evler, sıcak ve soğuk havalara dayanıklı bir şekilde yapıldıklarında ısı yalıtımına harcanan para ve tasarruf açısından çok avantajlı olmakla birlikte yaşamın daha konforlu olmasını sağlar. Ancak ısı yalıtımı gerektiği kadar yapılmadığında tasarruf edemediğiniz gibi daha fazla bütçe ayırmanız gerekir. Özellikle soğuk iklimlerin etkili olduğu bölgelerde evlerin yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde ısıtılması insan sağlığı açısından önem arz eder. Normal bir iklimde evin inşasında kullanılan yalıtım malzemesinin çeşidi, türevi veya kalınlığı çok önemli olmaz iken soğuk bölgelerde bu detaylar azami önemli olmakta, yalıtım malzemesinin 1 milimetre kalınlığı dahi önemli olmaktadır. Yalıtımı sağlayabilmek adına özel imal edilen yalıtım malzemeleri kullanılabildiği gibi doğa da kendiliğinden yetişen doğal ürünlerde geleneksel yöntemler dahilinde kullanılmaktadır. Doğal ürünlerin başında evlerde dekoratif amaçlar için kullanılan ahşaplar gelmektedir. Soğuk iklimlerin görüldüğü ve kış aylarının sert geçtiği bölgelerde ahşap ve ağaç malzemeler kullanılarak evlerin dışına yalıtım yapılmaktadır. Maliyet açısından uygun olması, kolayca temin edilebilmesi ve uygulamasının kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen doğal yalıtım malzemesidir. Konut inşaatlarında daha çok; çam ağacı, köknar ağacı, kara ağaç, titrek kavak, meşe ağacı gibi ağaç türleri kullanılmaktadır. Ekvatoral iklimlerin görüldüğü bölgelerde ağaç yerine bambular kullanılmaktadır. bambu ağaçlarının iç kısımlarında yer alan boşluk bir neyi yalıtım bölgesi, ısı geçişini engelleyen bölgeler olarak etkili olmaktadır. Ayrıca evin dış ve iç cephelerinde dekoratif bir şekilde uygulanabildiği için tercih edilme sebebidir. Ağaç ve bambular tercih edilirken uygulama tekniklerine dikkat edilmesi gerekir. Bir çok uygulama tekniği bulunan ağaç ve bambunun yalıtımı maksimum seviyeye çıkaracak şekilde uygulanması evde yaşayanların tasarruf sağlamasına yardımcı olur.

Geleneksel bir şekilde işlenmiş ağaçları da yalıtım amaçlı olarak evlerinizde kullanabilirsiniz. İşlenmiş ağaçlar istenilen ölçülerde üretildiğinden daha kolay uygulanabilir. Ahşap olarak temin edeceğiniz ağaçlar, soğuk havaları kesmek, evin iç ortamına etki etmesini önlemek, iç ortam sıcaklığının düşmesini engellemek için kullanarak yalıtım sağlayabilir, evinizin dışında ikinci bir duvar olarak örerek evinizi dış ortamdan yalıtmış olursunuz. Her iki yöntemde yalıtım için ideal yöntemlerdir. Günümüzde soğuk bölgelerde yaşayan insanlar evlerini inşa ederken geçmişten gelen tecrübelerini kullanarak kolaylıkla yalıtım yapabilmektedirler. Bir çok köy evinde duvar sıvası yapılmadan sıva altına saz kabukları düzgün bir şekilde yerleştirilerek yalıtım malzemesi olarak kullanılmakta, kamışlar sırası ile sıva altına örülerek yalıtım yapılmaktadır. Yalıtım malzemesi olarak sap, saman, ağaç dalı, yaprak kullanılan bölgelerde vardır. Bu malzemeler duvar üzerine uygulandıktan sonra üzerine sıva yapılarak doğal bir yalıtım yapılmış olur. Buraya kadar hep yalıtım malzemelerini ve nasıl yalıtım yapılacağı ile ilgili teknikler ve bilgiler anlattık. Bu tekniklerin dışında evin yapı ve inşa malzemelerini dikkatli bir şekilde seçerek evinizi soğuklardan koruyabilirsiniz. Soğuk bölgelerde ev inşa ederken ısıya dayanıklı ve ısı geçirgenliği düşük olan gaz beton, içinde hava kabarcıkları bulunduğu için ısı geçirim özelliği olmayan ve ytoung adı verilen duvar malzemesinden, büyük kesme taşlardan yararlanmalı ve evlerinizin inşası sırasında yalıtımı kendiliğinden yapmalısınız. Bu malzemelerin dışında diğer yapı malzemelerini kullanacaksanız, cam yünü, taş yünü, fiber, flexi galss, ahşap, bambu gibi yalıtım özelliği çok yüksek olan malzemeler tercih etmeli ve uygulamalısınız. Bu malzemeleri kullanmadığınızda soğuk bir bölge de yaşıyorsanız kuş ayları sizin adınıza çok zorlu geçecektir. Kış aylarında evinizi ısıtmak için kullanacağınız ısıtma sistemi için kullanacağınız yakıt kaynağına ayıracağınız bütçe çok fazla olacak ve bu durum sizin ekonominizi bir hayli yoracaktır. Bu nedenle tercihlerini iyi araştırarak yapmalı ve evinizi doğal bir yalıtım ile yalıtmalısınız. Ev inşa etmeden önce mutlaka ev örneklerinin yer aldığı homify ev sayfalarını ziyaret ederek bilgi sahibi olmalı ve evinizi bütçenizi düşünerek inşa etmelisiniz.



