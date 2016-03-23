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Barbekü ve fırınlar – 7 çılgın alternatif

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São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
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Taş fırınların eşsiz lezzetlerine dayanamayanlardan mısınız? O halde bu derleme yazımıza da dayanamayacağınıza eminiz. Taş fırınların yalnızca lezzet bakımından değil aynı zamanda dekoratif açıdan ds ahem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda harika yarattığını söylemek mümkün. Peki size en uygun model hangisi? İşte bunu bulmak için harika bir fırsat! 

Rustik çekicilik

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto Rustik Mutfak
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

Rustik dekorasyon konusunda kusursuz bir örnek niteliği taşıyan bu mutfağın da en dikkat çekici ve öne çıkan tasarım ve gastronomi unsuru tuğladan örülmüş geleneksel fırını elbette.

Hem barbekü hem fırın

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Akdeniz Bahçe
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

İşte modern ve gelenekselin harika bir şekilde dans ettiği mükemmel bir bahçe mutfağı tasarımı. Mangal sever okurlarımız için son teknoloji ve son trend bir barbeküyü de bünyesinde barındıran bu fırın, harika lezzetlerin kokusunu burnumuza kadar getirmeyi başarıyor. Bu şahane tasarımda Design Outdoors isimli firmanın imzası yer alıyor.

Moderne yakışan geleneksel modeli

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Açık mutfakları rustik bir tarzda salondan ayırmanın mükemmel bir yolu olarak taş fırın uygulaması örneği. Beyaz tuğla tasarımıyla modern salona da uyum sağlayan bu leziz fırın tasarımı katmanlı olarak dizayn edilmiş ve böylece tencereler için ocak bölümünü de bünyesinde barındırıyor.

Küçük alanlar için

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Mutfak
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Evinizde eski usul bir fırın yaratmanın tek yolu geniş alanlara sahip olmaktan geçmiyor pek tabii ki. Küçük alanlarda da hem şık hem de işlevli fırınlar inşa edilebilir. Gri doğal taşlardan yapılan bu fırın gibi…

Çağdaş tasarım

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Rustik Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Geleneksel mutfak tasarımları pek de ilginizi çekmiyorsa gelgelelim siz de evinizde taş fırın lezzetleri yaratmak istiyorsanız merak etmeyin, çünkü artık taş fırınlar da oldukça çağdaş ve modern stillerde de üretilip uygulanabiliyor. Bu modern tasarımlı şık mutfakta da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Modern bir taş fırın yaratmak için tek ihtiyacınız olan düzgün bir işçilik ve kaliteli modern taş fırın malzemeleri. Gerisi de elbette dekorasyonun bütünlüğüne uygun bir yerleşimden geçiyor.

Country tarzı

Villa, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Rustik Mutfak
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

Country tarzı mutfaklar konusunda oldukça başarılı bir örnek teşkil eden bu geleneksel ve nostaljik mutfak aynı zamanda oldukça canlandırıcı bir atmosfere de sahip. Yeşil, sarı, ahşap ve bakır rengi tonlarının iç içe geçerek nostaljik bir etki yaratılan mutfakta açık mutfak rafları da bu görünümü destekliyor. Geleneksel bir dizayna sahip olan mutfak tezgahının bir ucunda bulunan fırın da mutfağın öne çıkan tasarım unsurlarından biri.

Mistik atmosfer

Casa Retiro do Chalé, MMMundim Arquitetura e Interiores MMMundim Arquitetura e Interiores Rustik Mutfak
MMMundim Arquitetura e Interiores

MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores

Çamurdan yapılan kerpiç fırınlar da geleneksel lezzetleri evinize getirmenin en ideal, kolay ve ekonomik yollarından biri olarak öne çıkıyor. Mistik bir dokuya sahip olan ve hardal sarısı renginin hakim olduğu bu mutfakta da bunun başarılı ve ilham verici bir örneğiyle karşılaşıyoruz.

Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı
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