Barbekü ve fırınlar – 7 çılgın alternatif

Taş fırınların eşsiz lezzetlerine dayanamayanlardan mısınız? O halde bu derleme yazımıza da dayanamayacağınıza eminiz. Taş fırınların yalnızca lezzet bakımından değil aynı zamanda dekoratif açıdan ds ahem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda harika yarattığını söylemek mümkün. Peki size en uygun model hangisi? İşte bunu bulmak için harika bir fırsat!
Rustik dekorasyon konusunda kusursuz bir örnek niteliği taşıyan bu mutfağın da en dikkat çekici ve öne çıkan tasarım ve gastronomi unsuru tuğladan örülmüş geleneksel fırını elbette.
İşte modern ve gelenekselin harika bir şekilde dans ettiği mükemmel bir bahçe mutfağı tasarımı. Mangal sever okurlarımız için son teknoloji ve son trend bir barbeküyü de bünyesinde barındıran bu fırın, harika lezzetlerin kokusunu burnumuza kadar getirmeyi başarıyor. Bu şahane tasarımda Design Outdoors isimli firmanın imzası yer alıyor.
Açık mutfakları rustik bir tarzda salondan ayırmanın mükemmel bir yolu olarak taş fırın uygulaması örneği. Beyaz tuğla tasarımıyla modern salona da uyum sağlayan bu leziz fırın tasarımı katmanlı olarak dizayn edilmiş ve böylece tencereler için ocak bölümünü de bünyesinde barındırıyor.
Evinizde eski usul bir fırın yaratmanın tek yolu geniş alanlara sahip olmaktan geçmiyor pek tabii ki. Küçük alanlarda da hem şık hem de işlevli fırınlar inşa edilebilir. Gri doğal taşlardan yapılan bu fırın gibi…
Geleneksel mutfak tasarımları pek de ilginizi çekmiyorsa gelgelelim siz de evinizde taş fırın lezzetleri yaratmak istiyorsanız merak etmeyin, çünkü artık taş fırınlar da oldukça çağdaş ve modern stillerde de üretilip uygulanabiliyor. Bu modern tasarımlı şık mutfakta da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Modern bir taş fırın yaratmak için tek ihtiyacınız olan düzgün bir işçilik ve kaliteli modern taş fırın malzemeleri. Gerisi de elbette dekorasyonun bütünlüğüne uygun bir yerleşimden geçiyor.
Country tarzı mutfaklar konusunda oldukça başarılı bir örnek teşkil eden bu geleneksel ve nostaljik mutfak aynı zamanda oldukça canlandırıcı bir atmosfere de sahip. Yeşil, sarı, ahşap ve bakır rengi tonlarının iç içe geçerek nostaljik bir etki yaratılan mutfakta açık mutfak rafları da bu görünümü destekliyor. Geleneksel bir dizayna sahip olan mutfak tezgahının bir ucunda bulunan fırın da mutfağın öne çıkan tasarım unsurlarından biri.
Çamurdan yapılan kerpiç fırınlar da geleneksel lezzetleri evinize getirmenin en ideal, kolay ve ekonomik yollarından biri olarak öne çıkıyor. Mistik bir dokuya sahip olan ve hardal sarısı renginin hakim olduğu bu mutfakta da bunun başarılı ve ilham verici bir örneğiyle karşılaşıyoruz.