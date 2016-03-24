Mutfak dolaplarının üstleri nasıl dizayn edilmeli?

Evlerimizdeki boş ve kullanılmayan alanlar dekorasyon açısından her zaman tehlikeler yaratır. Bu boş alanlar görüntü olarak gereksiz bir boşluk hissi verebilir ve minimal bir ev dekorasyon tarzına sahipseniz bu belki sorun olmayabilir ama bazı durumlarda bu boşluk hissi rahatsız edici ve dekorasyonun odak noktasını kaydıran olumsuz bir özelliğe dönüşebilir. Dahası, bu boş alanlar gündelik yaşamın koşuşturması içinde aslında evde kendilerine yer bulamadığımız ve oraya koymanın kolay geldiği eşyalarla dolabilir ve bu da “çer çöple dolmuş dağınık bir yer” hissi yaratabilir. Daha önce homify sayfalarında Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin isimli yazımızda evlerde ne yapacağımızı bilemediğimiz alanlardan biri olan merdiven boşluklarını estetik ve fonksiyonel şekilde değerlendirmenin ipuçlarını derlemiştik. Bu yazımızda ise mutfakların dolap üstü sorununa el atacağız ve özellikle yüksek tavanlı evlerde ve mutfak dolaplarının tavana kadar uzanmadığı tasarımlarda mutfak dolabının üzerinde kalan alanın nasıl dizayn edilebileceğine dair ipuçları vereceğiz.