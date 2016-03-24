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Mutfak dolaplarının üstleri nasıl dizayn edilmeli?

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Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Modern Mutfak
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Evlerimizdeki boş ve kullanılmayan alanlar dekorasyon açısından her zaman tehlikeler yaratır. Bu boş alanlar görüntü olarak gereksiz bir boşluk hissi verebilir ve minimal bir ev dekorasyon tarzına sahipseniz bu belki sorun olmayabilir ama bazı durumlarda bu boşluk hissi rahatsız edici ve dekorasyonun odak noktasını kaydıran olumsuz bir özelliğe dönüşebilir. Dahası, bu boş alanlar gündelik yaşamın koşuşturması içinde aslında evde kendilerine yer bulamadığımız ve oraya koymanın kolay geldiği eşyalarla dolabilir ve bu da “çer çöple dolmuş dağınık bir yer” hissi yaratabilir. Daha önce homify sayfalarında Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin isimli yazımızda evlerde ne yapacağımızı bilemediğimiz alanlardan biri olan merdiven boşluklarını estetik ve fonksiyonel şekilde değerlendirmenin ipuçlarını derlemiştik. Bu yazımızda ise mutfakların dolap üstü sorununa el atacağız ve özellikle yüksek tavanlı evlerde ve mutfak dolaplarının tavana kadar uzanmadığı tasarımlarda mutfak dolabının üzerinde kalan alanın nasıl dizayn edilebileceğine dair ipuçları vereceğiz.

Renkli mozaik ve seramik uygulamaları

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Rustik Mutfak
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Mutfak dolaplarının üstlerindeki boşlukların göze batmaması ve gereksiz bir boşluk hissiyatı yaratmaması için aslında yapılacak en iyi şeylerden biri dolap cephesinde kullandığınız renkli mutfak mozaiklerini ve seramiklerini tavana kadar uygulamak ve böylece mutfağın o cephesinde boydan boya bütünlüklü ve şık bir hareketlilik yaratmak.

Işıklandırma

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Mutfak
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Özellikle mutfak dolabı yerine açık raflar kullanıyorsanız bu rafların üzerindeki boş alanların daha şık görünmesi için raflarınızı ışıklandırabilirsiniz. Işıklandırma hem renkleri  ve dekorasyonu vurgulayacak hem de boşluk hissini güzel bir dokuya dönüştürecektir.

Çerçeveli resimler

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Modern Mutfak
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Çerçeveli resimler, mutfağınızı daha sofistike ve çarpıcı bir hale getirmek için kullanabileceğiniz harika aksesuarlardan biri. Mutfak dolaplarınızın üstlerindeki duvar boş bir şekilde duruyorsa ve görünür haldeyse çerçeveli resimler kullanarak bu alanı değerlendirebilirsiniz.

Saksılı süs bitkileri

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Modern Mutfak
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Mutfak dolabı üstlerinde kullanılabilecek en kolay ve şık aksesuarlardan biri de pek tabii ki canlı süs bitkileri. Özellikle bu örnekte görüldüğü gibi aşağı doğru sarkan ve geniş yapraklarıyla göz alıcı bir görüntü oluşturan bitkiler kullanmazı tavsiye ederiz.

Dekoratif tabaklar

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Mutfak Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Dekoratif tabaklar hem mutfaklarda hem de evlerinizin diğer yaşam alanlarında kullanabileceğiniz harika duvar ve raf aksesuarlarıdır. Mutfak dolaplarınızın üstünü de dekoratif tabaklarla doldurabilirsiniz.

Duvarları da süsleyin

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI Rustik Mutfak
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Elbette dekoratif tabak kullanımı mutfaklarda yalnızca dolap üstleriyle sınırlı kalmaz. Yeri gelmişken belirtelim, bu tür renkli ve dekoratif tabaklarla mutfak duvarlarını da dizayn edebilirsiniz.

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Mutfak malzemeleri

homify Endüstriyel Mutfak Ahşap
homify

homify
homify
homify

Boş şişeler, bardaklar ve kâseler, hatta kavanozlu bakliyat ürünleri bile dekorasyonunuza katkıda bulunan bir aksesuara dönüşebilirler. Önemli olan nasıl bir düzenle yerleştirildikleri ve sanatsal bir görünüm oluşturacak şekilde dizayn edilmeleri. Bu örnek mutfaktaki gibi sofistike bir düzenle dolap üstlerine yerleştirilen bu tür mutfak aletleri de gerektiğinde kullanabileceğiz kullanışlı ve fonksiyonel dekoratif aksesuarlara dönüşebilir.

Biblo ve aksesuarlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Şık biblolar ve dekorasyonun önüne geçmeyecek ve onunla uyum sağlayabilecek sevimli aksesuarlar mutfaklara her zaman canlılık ve neşe katar. Mutfak dolaplarının üstlerini dizayn etmenin en kolay yollarından biri de Holland and Green tarafından dizayn edilen bu mutfaktaki gibi sempatik aksesuarlar ve biblolar kullanmak.

Çömlek ve testiler

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Mutfak
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Şık çanak, çömlek ve testiler de mutfağınıza sofistike ve kültürel bir dokunuş katan dekorasyon ürünleri olarak öne çıkıyor. Dolap üstlerinde ise adeta evlerini bulmuş gibi harika bir görünüm sergiliyorlar.

Akıllara kazınacak göz alıcı bir ev
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