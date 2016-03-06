Sürprizlerle dolu, şık bir ev

Şimdiye kadar özenle dekore edilmiş ve estetik olarak titiz bir çalışma ile farklı tasarımlara sahip bu evleri ziyaret ederek inceledik. Bu gün normal bir evin sürprizler ile nasıl farklı bir ev haline getirildiğini göreceksiniz. Eski stil zemin ve duvarların yer aldığı bu ev geleneksel tarza inşa edilmiş diğer evlerden farkı olmayan, odaların düzeni ile diğer evler ile birebir aynıdır. Bu projeye başlanılmadan önce evin tasarım kusurları nedeniyle potansiyelini sergileyemeyen bir ev iken yapılan çalışmalar sonucunda her oda ayrı bir mekan haline getirilmiş, evin her alanı ziyaretçileri ve ev sahipleri için şaşırtıcı derece de güzelliklere sahip bir şekilde dekore edilmiştir. Bartolucci Mimarlık ofisinin uzmanları tarafından ele alınan bu proje sonucunda geleneksel ev özgünlüğünü korumuş, yenileme işlemleri sonucunda ortaya şaheser denilecek kadar özel bir ev çıkarılmış.