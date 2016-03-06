Sürprizlerle dolu, şık bir ev

Şimdiye kadar özenle dekore edilmiş ve estetik olarak titiz bir çalışma ile farklı tasarımlara sahip bu evleri ziyaret ederek inceledik. Bu gün normal bir evin sürprizler ile nasıl farklı bir ev haline getirildiğini göreceksiniz. Eski stil zemin ve duvarların yer aldığı bu ev geleneksel tarza inşa edilmiş diğer evlerden farkı olmayan, odaların düzeni ile diğer evler ile birebir aynıdır. Bu projeye başlanılmadan önce evin tasarım kusurları nedeniyle potansiyelini sergileyemeyen bir ev iken yapılan çalışmalar sonucunda her oda ayrı bir mekan haline getirilmiş, evin her alanı ziyaretçileri ve ev sahipleri için şaşırtıcı derece de güzelliklere sahip bir şekilde dekore edilmiştir. Bartolucci Mimarlık ofisinin uzmanları tarafından ele alınan bu proje sonucunda geleneksel ev özgünlüğünü korumuş, yenileme işlemleri sonucunda ortaya şaheser denilecek kadar özel bir ev çıkarılmış.
Evin içine genel olarak baktığımızda büyük karelere bölünmüş bir görüntüye sahipti. Yenileme işlemleri sonucunda akılcı, pratik, ve modern yeni bir düzende dekore edilerek evin sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ev haline getirilmiş.Eski hali incelendiğinde ev içerisinde bir kaç küçük bölüm varken modern halinde ev sahiplerinin istediği alanlar bölümler halinde dekore edilerek ev daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Tavan aydınlatmaları özel bir çalışma ile asma tavan içine gömülmüş, gizlenerek estetik bir görünüm elde edilmiş.
Evin salonunda yer alan televizyon ünitesi incelendiğinde evin geri kalanında olduğu gibi zarafetten ödün verilmemiş ve zarif bir televizyon ünitesi ile ev daha estetik hale getirilmiş. Özellikle salonun köşesinde yer alan ve kullanılmayan bölüm kadar bir televizyon ünitesi tasarlanarak bu alan kullanıma dahil edilmiş ve salon içerisinde ölü alan bırakılmayarak zarif bir televizyon dekorasyonu yapılmış. Duvarlar beyaz renge boyanırken televizyon ünitesi siyah renkte tercih edilmiş ve zıt renklerin dekorasyonu yapılmış. Her açıdan modern bir salon dekorasyonu ve televizyon dekorasyonu yapılarak salonun görselliği ikiye katlanmış.
Evin salonunun sonuna zarif bir yemek masası takımı konularak yemek yeme alanı oluşturulmuş, salonun bu köşesi yemek salonu olarak dekore edilmiş. Cam bir yemek masası tercih edilerek zariflik ön plana çıkarılmış, canlı yeşil bitkiler ile doğallık kazandırılmış. Aydınlatma yemek masasına özel bir şekilde yapılarak sağlıklı ve pratik bir aydınlatma yapılmış, pencerenin hemen yanı yemek salonu olarak tercih edildiğinden doğal ışıktan da yararlanılmış.
Evin mutfağı, basit ve anlaşılır bir stilde dekore edilmiş. modern çizgiler dahilinde şık , keskin ve tutarlı renklerin bir arada kullanılması ile estetik bir mutfak ortaya çıkarılmış. Basit bir dekorasyona sahip olmasına rağmen bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olan bu mutfak zarifliğin sembolü olarak ev içerisinde yerini almış.
Yatak odası minimalist düzende dekore edilerek sadeliğin simgesi olmuş. Beyaz duvarlar ve mavi renk yatak başlığı duvarı ile uyumlu bir dekorasyon yapılmış. Yatağın baş kısmında yer alan duvarın tam ortasına romantik bir ayna süslemesi yerleştirilmiş, duvara monte edilmiş ışık kaynağından çıkan ışıkların yansıması ile modern bir yatak odası süslemesi yapılmış.
Evin banyosu, gayet şık bir şekilde gök mavisi renginde dekore edilerek yatak odası ile uyumlu hale getirilmiş. Lavabo ve armatürler karakterize beyaz taşlardan seçilmiş, mavi renk içerisinde çok özel bir zemin oluşturularak banyonun görselliği kat kat artırılmış.